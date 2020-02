LIVE: Essevee op zoek naar broodnodige punten (en zichzelf) tegen Moeskroen

Scheidsrechter Van Damme maakt een einde aan de 1e helft. De spelers van Zulte Waregem zijn aan bezinning toe, zoveel is zeker.

eerste helft, minuut 48. Rust: 0-1. Scheidsrechter Van Damme maakt een einde aan de 1e helft. De spelers van Zulte Waregem zijn aan bezinning toe, zoveel is zeker.

Osabutey wordt nog eens in het straatje gestuurd, maar de verdedigers van Essevee zijn net op tijd terug om hem het scoren te beletten.

eerste helft, minuut 47. Osabutey wordt nog eens in het straatje gestuurd, maar de verdedigers van Essevee zijn net op tijd terug om hem het scoren te beletten.

45+1'

eerste helft, minuut 46. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Heel wat mensen verlaten de tribunes en verkiezen een kop koffie of een ander drankje.