Club Brugge kruipt door het oog van de naald tegen Waasland-Beveren

tweede helft, minuut 73. Vlak na de invalbeurt van Dennis tikt Ricca een hoekschop voorlangs. Even later krijgt Dierckx applaus bij zijn wissel, Agyepong komt erin bij de bezoekers.

70'

tweede helft, minuut 70. Waar blijven de kansen? Wanneer we naar ons blad kijken, zien we dat de kolom met kansen voor Club Brugge in de tweede helft nog maagdelijk wit is. Dat doen ze bij Waasland-Beveren toch puik.