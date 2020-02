LIVE: Antwerp en Charleroi bikkelen om de derde plaats

14' eerste helft, minuut 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12' eerste helft, minuut 12. Scherpe actie van de bezoekers nu. Nicholson probeert Fall te bedienen voor doel, Bolat is bij de pinken en glijdt als eerste naar de bal.

10' eerste helft, minuut 10. Penneteau klemvast. Het is nog wachten op echt doelgevaar. Refaelov stuurt een vrije trap vanaf de linkerflank richting de kleine rechthoek, Penneteau plukt de bal uit de lucht.

8' eerste helft, minuut 8. Over de grond spelen is de beste optie vandaag. Mbokani signaleert dat ook aan zijn ploegmaats, nadat een hoge bal over hem heen is gewaaid.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Antwerp probeert een eerste prikje uit te delen, maar noch de voorzet van Lamkel Zé, noch de inworp van De Laet raakt tot bij Mbokani.

2' eerste helft, minuut 2. Het zijn de bezoekers die de openingszet doen, met een actie van Morioka. De Japanner kapt naar binnen en trapt met links tegen een Antwerps been aan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na de aftrap door de nog steeds erg populaire Cisse Severeyns is de wedstrijd nu ook echt begonnen. Bram Van Driessche is de ref met dienst op de Bosuil.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:27 vooraf, 14 uur 27. De vaandelzwaaiers die de spelers opwachten, hebben de nodige moeite om hun vlaggen vast te houden. De wind zal hier een factor zijn vandaag, zoveel is duidelijk.

14:19 vooraf, 14 uur 19. Heenronde: 2-1 in Charleroi. Op speeldag 3 won Charleroi in eigen huis met 2-1 van Antwerp. Jérémy Perbet, tegenwoordig aan de slag bij OHL, miste bij een gelijke stand een penalty, maar scoorde in de slotminuut alsnog de winning goal.

14:11 vooraf, 14 uur 11. We zullen ons moeten aanpassen aan de omstandigheden, maar op dit ogenblik valt het nog mee met de wind. Karim Belhocine.

13:52 vooraf, 13 uur 52. Charleroi zonder Bruno. Massimo Bruno heeft op de laatste training een lichte blessure opgelopen en mist daardoor het duel met Antwerp. Ook Gholizadeh verdwijnt uit de basiself van coach Karim Belhocine. Kayembe en Nicholson komen in de ploeg, waardoor Charleroi dus op papier met twee spitsen speelt.

13:43 vooraf, 13 uur 43. Nog geen Hoedt bij Antwerp. Laszlo Bölöni voert drie wissels door in vergelijking met de partij van donderdag. Arslanagic keert terug uit schorsing, De Sart en Rodrigues promoveren van bankzitter tot basisspeler. Juklerod, Benson en Defour vallen naast de basis. Hoedt is nog niet fit.

13:35 vooraf, 13 uur 35. Vooraf. Door het gelijkspel tegen Genk eerder deze week verspeelde Antwerp de derde plaats in het klassement aan Charleroi. Vandaag wil The Great Old, die thuis nog ongeslagen is, opnieuw haasje-over doen met de Henegouwers. Aftrap om 14u30.

13:35 - Vooraf Vooraf, 13 uur 35

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Dino Arslanagic, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Faris Haroun, Alexis De Sart, Ivo Rodrigues, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Didier Lamkel Ze

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Núrio, Mamadou Fall, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Joris Kayembe, Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei