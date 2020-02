LIVE: Blijft Eupen in de winning mood op bezoek bij STVV?

53' Gele kaart voor Samuel Asamoah van STVV tijdens tweede helft, minuut 53 Samuel Asamoah STVV

51' tweede helft, minuut 51. Afgekeurde goal. Prevljak toont nog maar eens zijn neus voor goals. Hij wordt door Musona alleen voor Steppe gebracht en tikt de bal in het doel, maar het feestje gaat niet door. Het doelpunt wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Afgekeurde goal Prevljak toont nog maar eens zijn neus voor goals. Hij wordt door Musona alleen voor Steppe gebracht en tikt de bal in het doel, maar het feestje gaat niet door. Het doelpunt wordt terecht afgekeurd voor buitenspel.

49' tweede helft, minuut 49. De tweede helft begint zoals de eerste. STVV kiest opnieuw voluit voor de aanval, Eupen kijkt de kat uit de boom. De tweede helft begint zoals de eerste. STVV kiest opnieuw voluit voor de aanval, Eupen kijkt de kat uit de boom.

47' Gele kaart voor Jordi Amat van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 47 Jordi Amat KAS Eupen

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw op Stayen. Dezelfde 22 namen op het veld, zorgen die ook in de tweede helft voor spektakel? 2e helft De bal rolt opnieuw op Stayen. Dezelfde 22 namen op het veld, zorgen die ook in de tweede helft voor spektakel?

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na een bijzonder aantrekkelijke eerste helft duikt STVV de rust in met een 3-2-voorsprong. Een erg gretig STVV kreeg tot twee keer toe een koude douche van een efficiënt Eupen, maar vlak voor de rust zette Asamoah orde op zaken met 2 goals in 4 minuten. Rust Na een bijzonder aantrekkelijke eerste helft duikt STVV de rust in met een 3-2-voorsprong. Een erg gretig STVV kreeg tot twee keer toe een koude douche van een efficiënt Eupen, maar vlak voor de rust zette Asamoah orde op zaken met 2 goals in 4 minuten.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Samuel Asamoah van STVV. 3, 2. goal STVV KAS Eupen 3 2

45+1' eerste helft, minuut 46. Asamoah brengt STVV weer op voorsprong! Het blijft goals regenen in Sint-Truiden. Botaka pakt uit met een heerlijke actie en na een één-twee met Colidio schotelt hij Asmaoah zijn tweede van de avond voor. STVV opnieuw op voorsprong. Asamoah brengt STVV weer op voorsprong! Het blijft goals regenen in Sint-Truiden. Botaka pakt uit met een heerlijke actie en na een één-twee met Colidio schotelt hij Asmaoah zijn tweede van de avond voor. STVV opnieuw op voorsprong.

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Samuel Asamoah van STVV. 2, 2. goal STVV KAS Eupen 2 2

41' eerste helft, minuut 41. Asamoah zorgt voor gerechtigheid. STVV zet meteen orde op zaken. Colidio legt de bal goed opzij naar Asamoah en die neemt De Wolf te grazen. STVV verdiend weer langszij. We krijgen een bijzonder leuke eerste helft te zien op Stayen. Asamoah zorgt voor gerechtigheid STVV zet meteen orde op zaken. Colidio legt de bal goed opzij naar Asamoah en die neemt De Wolf te grazen. STVV verdiend weer langszij. We krijgen een bijzonder leuke eerste helft te zien op Stayen.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Jens Cools van KAS Eupen. 1, 2. goal STVV KAS Eupen 1 2

40' eerste helft, minuut 40. Cools zet Eupense efficiëntie in de verf. STVV krijgt opnieuw een koude douche tegen een bijzonder efficiënt Eupen. Steppe kan een schot van Prevljak nog net tegen de paal duwen, maar tegen de herneming van Cools heeft de doelman geen verhaal. Cools zet Eupense efficiëntie in de verf STVV krijgt opnieuw een koude douche tegen een bijzonder efficiënt Eupen. Steppe kan een schot van Prevljak nog net tegen de paal duwen, maar tegen de herneming van Cools heeft de doelman geen verhaal.

33' eerste helft, minuut 33. STVV moet weer vol aan de bak en doet dat ook. De thuisploeg gaat naarstig op zoek naar een tweede treffer, maar raakt voorlopig niet meer door de Eupense afweer. STVV moet weer vol aan de bak en doet dat ook. De thuisploeg gaat naarstig op zoek naar een tweede treffer, maar raakt voorlopig niet meer door de Eupense afweer.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 1. goal STVV KAS Eupen 1 1

29' eerste helft, minuut 29. Eupen op een diefje langszij! Eupen komt tegen de gang van het spel in plots op gelijke hoogte. Na een afgeweken voorzet van Gnaka komt de bal voor de voeten van Prevljak en die zet de eerste Eupense kans meteen om. Eupen op een diefje langszij! Eupen komt tegen de gang van het spel in plots op gelijke hoogte. Na een afgeweken voorzet van Gnaka komt de bal voor de voeten van Prevljak en die zet de eerste Eupense kans meteen om.

27' eerste helft, minuut 27. Suzuki vergeet de kers op de taart. Een heerlijke aanval van STVV eindigt met een slim doorsteekpassje van Colidio naar Suzuki. Die heeft oog in oog met De Wolf de 2-0 aan zijn voet, maar hij mist zijn controle en weg is de kans. Eupen komt hier bijzonder goed weg. Suzuki vergeet de kers op de taart Een heerlijke aanval van STVV eindigt met een slim doorsteekpassje van Colidio naar Suzuki. Die heeft oog in oog met De Wolf de 2-0 aan zijn voet, maar hij mist zijn controle en weg is de kans. Eupen komt hier bijzonder goed weg.

23' eerste helft, minuut 23. Asamoah verknoeit grote kans. Het blijft éénrichtingsverkeer op Stayen. Alweer een grote kans voor de thuisploeg. Sankhon legt de bal perfect klaar voor de oprukkende Asamoah, maar die mist zijn schot compleet en besluit hoog over. Hier zat veel meer in. Asamoah verknoeit grote kans Het blijft éénrichtingsverkeer op Stayen. Alweer een grote kans voor de thuisploeg. Sankhon legt de bal perfect klaar voor de oprukkende Asamoah, maar die mist zijn schot compleet en besluit hoog over. Hier zat veel meer in.

19' eerste helft, minuut 19. De Bruyn en Botaka zetten een fraaie combinatie op. Botaka mag het orgelpunt plaatsen, maar mikt de bal naast. Eupen blijft een figurant in deze wedstrijd. De Bruyn en Botaka zetten een fraaie combinatie op. Botaka mag het orgelpunt plaatsen, maar mikt de bal naast. Eupen blijft een figurant in deze wedstrijd.

16' eerste helft, minuut 16. Eupen slaagt er voorlopig niet in om het tij te keren. STVV blijft voor de aanval kiezen, voor Eupen blijft het verdedigen geblazen. Eupen slaagt er voorlopig niet in om het tij te keren. STVV blijft voor de aanval kiezen, voor Eupen blijft het verdedigen geblazen.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Mory Konaté van STVV. 1, 0. goal STVV KAS Eupen 1 0

13' eerste helft, minuut 13. Konaté opent de score! Konaté bedankt voor zijn eerste basisplaats bij STVV met een doelpunt! Hij kopt raak op een hoekschop van Colombatto en bezorgt de thuisploeg zo een verdiende voorsprong. Konaté opent de score! Konaté bedankt voor zijn eerste basisplaats bij STVV met een doelpunt! Hij kopt raak op een hoekschop van Colombatto en bezorgt de thuisploeg zo een verdiende voorsprong.

11' eerste helft, minuut 11. STVV blijft de aanvalstrom luiden. Nu is het Botaka die het probeert met een verre knal. Hard is zijn schot wel, precies niet. De bal gaat hoog over. STVV blijft de aanvalstrom luiden. Nu is het Botaka die het probeert met een verre knal. Hard is zijn schot wel, precies niet. De bal gaat hoog over.

8' eerste helft, minuut 8. Suzuki net niet. Daar is STVV opnieuw! Bij Eupen krijgen ze de bal niet weg en Suzuki slaagt erin om door een bos van benen op doel te besluiten. Het schot van de Japanner gaat nipt voorlangs. Suzuki net niet Daar is STVV opnieuw! Bij Eupen krijgen ze de bal niet weg en Suzuki slaagt erin om door een bos van benen op doel te besluiten. Het schot van de Japanner gaat nipt voorlangs.

6' eerste helft, minuut 6. Schot van De Bruyn. De eerste dreiging komt van STVV. De Bruyn snijdt goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit. Zijn schot gaat niet zo gek ver naast. Schot van De Bruyn De eerste dreiging komt van STVV. De Bruyn snijdt goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit. Zijn schot gaat niet zo gek ver naast.

5' eerste helft, minuut 5. Konaté laat zich een eerste keer zien met een hoge pass. De Wolf zit er niet helemaal goed bij, maar Colidio kan toch niet profiteren. Konaté laat zich een eerste keer zien met een hoge pass. De Wolf zit er niet helemaal goed bij, maar Colidio kan toch niet profiteren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. STVV brengt de wedstrijd tegen Eupen op gang. Veel staat er niet meer op het spel voor beide ploegen. Maken ze er desondanks toch nog een leuke pot voetbal van? Aftrap STVV brengt de wedstrijd tegen Eupen op gang. Veel staat er niet meer op het spel voor beide ploegen. Maken ze er desondanks toch nog een leuke pot voetbal van?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:52 vooraf, 19 uur 52. We willen goed spelen en winnen. Dit is ook een mooie gelegenheid voor de nieuwe spelers in de basis om zich te tonen. We willen ook opklimmen in het klassement. Benat San Jose. We willen goed spelen en winnen. Dit is ook een mooie gelegenheid voor de nieuwe spelers in de basis om zich te tonen. We willen ook opklimmen in het klassement. Benat San Jose

19:49 vooraf, 19 uur 49. Vorig week speelden we niet op ons niveau. Dat deze wedstrijd niet zo belangrijk is? Elke wedstrijd is belangrijk, wij zijn professionals. Milos Kostic. Vorig week speelden we niet op ons niveau. Dat deze wedstrijd niet zo belangrijk is? Elke wedstrijd is belangrijk, wij zijn professionals. Milos Kostic

19:39 vooraf, 19 uur 39. 5 wijzigingen bij Eupen. Eupen kan vanavond geen beroep doen op Beck, de man die vorige week nog de winning goal maakte tegen Cercle. Hij is net als Ebrahimi geschorst. Schouterden ligt dan weer in de lappenmand. Blondelle verhuist net als Ciampichetti naar de bank. Sowah, Gnaka, Koch, Prevljak en Bautista komen in de basis. 5 wijzigingen bij Eupen Eupen kan vanavond geen beroep doen op Beck, de man die vorige week nog de winning goal maakte tegen Cercle. Hij is net als Ebrahimi geschorst. Schouterden ligt dan weer in de lappenmand. Blondelle verhuist net als Ciampichetti naar de bank. Sowah, Gnaka, Koch, Prevljak en Bautista komen in de basis.

19:38 vooraf, 19 uur 38. 3 wissels bij STVV. Drie wijzigingen bij STVV in vergelijking met de wedstrijd tegen Oostende. Janssens, Bushiri en Durkin verdwijnen uit de basis. Konaté, De Smet en Asamoah verschijnen daardoor aan de aftrap. 3 wissels bij STVV Drie wijzigingen bij STVV in vergelijking met de wedstrijd tegen Oostende. Janssens, Bushiri en Durkin verdwijnen uit de basis. Konaté, De Smet en Asamoah verschijnen daardoor aan de aftrap.

19:17 vooraf, 19 uur 17. Derde zege op rij voor Eupen? Eupen is uitstekend begonnen aan 2020 met 7 op 9. Kan het die positieve lijn vanavond doortrekken op het veld van STVV of herpakken de Truienaars zich na de uitschuiver bij KV Oostende? Volg de wedstrijd hier. Derde zege op rij voor Eupen? Eupen is uitstekend begonnen aan 2020 met 7 op 9. Kan het die positieve lijn vanavond doortrekken op het veld van STVV of herpakken de Truienaars zich na de uitschuiver bij KV Oostende? Volg de wedstrijd hier.

19:17 - Vooraf Vooraf, 19 uur 17

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Samuel Asamoah, Ibrahima Sankhon, Samy Mmaee, Thibault de Smet, Jordan Botaka, Santiago Colombatto, Mory Konaté, Alexandre de Bruyn, Facundo Colidio, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Alexandre de Bruyn, Mory Konaté, Santiago Colombatto, Jordan Botaka, Thibault de Smet, Samy Mmaee, Ibrahima Sankhon, Samuel Asamoah, Kenny Steppe

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Emmanuel Sowah Adjei, Olivier Verdon, Menno Koch, Jordi Amat, Silas Gnaka, Jens Cools, Smail Prevljak, Danijel Milicevic, Knowledge Musona, Jon Bautista Opstelling KAS Eupen Jon Bautista, Knowledge Musona, Danijel Milicevic, Smail Prevljak, Jens Cools, Silas Gnaka, Jordi Amat, Menno Koch, Olivier Verdon, Emmanuel Sowah Adjei, Ortwin De Wolf