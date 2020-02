LIVE: Moeskroen en Oostende proberen hun seizoen wat te kleuren

44' eerste helft, minuut 44. We hebben ons niet verveeld in deze eerste helft. Geert Heremans. We hebben ons niet verveeld in deze eerste helft. Geert Heremans

43' eerste helft, minuut 43. Hoe is het mogelijk? Een hoekschop schiet voorbij alles en iedereen. Palaversa maait er ook glad naast en dan is Olinga te verrast om van dichtbij af te werken. Hoe is het mogelijk? Een hoekschop schiet voorbij alles en iedereen. Palaversa maait er ook glad naast en dan is Olinga te verrast om van dichtbij af te werken.

42' eerste helft, minuut 42. Slordig van Boya. Eindelijk zet l'Excel eens een vlotte aanval op poten. Boya heeft twee afspeelpunten voor doel, maar duwt de bal net dat tikkeltje te ver en zo is kans verkeken. Slordig van Boya Eindelijk zet l'Excel eens een vlotte aanval op poten. Boya heeft twee afspeelpunten voor doel, maar duwt de bal net dat tikkeltje te ver en zo is kans verkeken.

40' eerste helft, minuut 40. Olinga vuurt een ongevaarlijk schotje af na wegglijden van Milovic. Olinga vuurt een ongevaarlijk schotje af na wegglijden van Milovic.

38' eerste helft, minuut 38. Moeskroen puurt weinig uit zijn veldoverwicht. Als je de kansen optelt, is de voorsprong van Oostende meer dan verdiend. Moeskroen puurt weinig uit zijn veldoverwicht. Als je de kansen optelt, is de voorsprong van Oostende meer dan verdiend.

37' eerste helft, minuut 37. Sakala voorlangs. Wat een monumentale inspanning van Sakala! De Zambiaan steekt bijna het hele veld over met de bal aan zijn voet, schudt Ciranni af en schuift zijn schot dan een halve meter voorbij de paal. Sakala voorlangs Wat een monumentale inspanning van Sakala! De Zambiaan steekt bijna het hele veld over met de bal aan zijn voet, schudt Ciranni af en schuift zijn schot dan een halve meter voorbij de paal.

35' eerste helft, minuut 35. Verstraete misrekent zich met zijn tackle. De debutant van KVO laat de bal liggen voor Sobiech, maar die vindt vervolgens geen vrije ploegmaat. Verstraete misrekent zich met zijn tackle. De debutant van KVO laat de bal liggen voor Sobiech, maar die vindt vervolgens geen vrije ploegmaat.

34' eerste helft, minuut 34. Het begint meer en meer te klikken tussen Niane en Sakala. Het begint meer en meer te klikken tussen Niane en Sakala.

32' eerste helft, minuut 32. Bijna Niane. Bataille ligt met een slimme tussenkomst aan de basis van een enorme kans. Sakala zondert Niane af voor Butez, maar die komt razendsnel uit en sluit alle hoeken af. Bijna Niane Bataille ligt met een slimme tussenkomst aan de basis van een enorme kans. Sakala zondert Niane af voor Butez, maar die komt razendsnel uit en sluit alle hoeken af.

30' eerste helft, minuut 30. Moeskroen probeert wat terug te doen. Olinga plukt een hoge bal geweldig uit de lucht, maar er is meer nodig. Boya pakt uit met een bommetje, Dutoit redt onorthodox. Moeskroen probeert wat terug te doen. Olinga plukt een hoge bal geweldig uit de lucht, maar er is meer nodig. Boya pakt uit met een bommetje, Dutoit redt onorthodox.

27' eerste helft, minuut 27. Je merkt toch wat ergernis bij Moeskroen, dat tot de goal eigenlijk de betere ploeg was. Je merkt toch wat ergernis bij Moeskroen, dat tot de goal eigenlijk de betere ploeg was.

24' Iemand die kan vertalen? eerste helft, minuut 24. Iemand die kan vertalen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Jelle Bataille van KV Oostende. 0, 1. goal Excel Moeskroen KV Oostende 0 1

23' eerste helft, minuut 23. Heerlijk van Bataille! Garcia verspeelt de bal op zijn eigen helft. Jelle Bataille gaat ermee aan de haal en schildert hem dan enig mooi in de bovenhoek. De buitenspeler trekt zijn ploeg over een dood punt heen. Heerlijk van Bataille! Garcia verspeelt de bal op zijn eigen helft. Jelle Bataille gaat ermee aan de haal en schildert hem dan enig mooi in de bovenhoek. De buitenspeler trekt zijn ploeg over een dood punt heen.

22' eerste helft, minuut 22. Oostende speelt aanvallend maar weinig klaar. Vooraan vinden aanvallers Sakala en Niane elkaar zelden of nooit. Oostende speelt aanvallend maar weinig klaar. Vooraan vinden aanvallers Sakala en Niane elkaar zelden of nooit.

20' eerste helft, minuut 20. Het is vooral Moeskroen dat in het offensief gaat. Geert Heremans. Het is vooral Moeskroen dat in het offensief gaat. Geert Heremans

19' eerste helft, minuut 19. Sobiech kan zijn kruin net niet tegen een vrijschop zetten, Dutoit pakt. Sobiech kan zijn kruin net niet tegen een vrijschop zetten, Dutoit pakt.

17' eerste helft, minuut 17. Garcia op Dutoit. Aleix Garcia gaat voorbij zijn mannetje met blits voetenwerk en stuurt een strakke plaatsbal naar de verste hoek. Dutoit zweeft hem met veel zin voor spektakel weg. Garcia op Dutoit Aleix Garcia gaat voorbij zijn mannetje met blits voetenwerk en stuurt een strakke plaatsbal naar de verste hoek. Dutoit zweeft hem met veel zin voor spektakel weg.

14' eerste helft, minuut 14. Mohamed verstuurt een vroege voorzet naar Olinga, die hem met zijn buik moet nemen. Hij loopt bovendien buitenspel. Mohamed verstuurt een vroege voorzet naar Olinga, die hem met zijn buik moet nemen. Hij loopt bovendien buitenspel.

13' eerste helft, minuut 13. Na die paar stroomstoten is het een beetje stilgevallen. Na die paar stroomstoten is het een beetje stilgevallen.

11' eerste helft, minuut 11. Helemaal gerust kunnen ze bij KVO nog niet zijn. Cercle Brugge staat in zijn wedstrijd tegen Mechelen immers met 2-1 op voorsprong. De kloof is virtueel gekrompen tot acht punten. Helemaal gerust kunnen ze bij KVO nog niet zijn. Cercle Brugge staat in zijn wedstrijd tegen Mechelen immers met 2-1 op voorsprong. De kloof is virtueel gekrompen tot acht punten.

8' eerste helft, minuut 8. De eerste acht minuten kunnen ons wel bekoren. Geert Heremans. De eerste acht minuten kunnen ons wel bekoren. Geert Heremans

7' eerste helft, minuut 7. Fabrice Olinga heeft er in zijn honderdste wedstrijd in onze eerste klasse echt zin in. Zijn schot zwaait wel een paar meter af. Fabrice Olinga heeft er in zijn honderdste wedstrijd in onze eerste klasse echt zin in. Zijn schot zwaait wel een paar meter af.

6' eerste helft, minuut 6. Schot van Bataille. Butez gaat razendsnel plat om een knal van dichtbij van Bataille te pakken. Sobiech jast de bal weg vooraleer Niane iets kan aanvangen met de rebound. Ineens zit er leven in deze match! Schot van Bataille Butez gaat razendsnel plat om een knal van dichtbij van Bataille te pakken. Sobiech jast de bal weg vooraleer Niane iets kan aanvangen met de rebound. Ineens zit er leven in deze match!

4' eerste helft, minuut 4. Osabutey trekt weg uit het centrum om voor te zetten. Olinga is het doelwit, maar de Kameroener is niet de beste kopper op de club. Osabutey trekt weg uit het centrum om voor te zetten. Olinga is het doelwit, maar de Kameroener is niet de beste kopper op de club.

3' eerste helft, minuut 3. Bij Moeskroen lijkt Osabutey toch de diepe spits en komt Garcia van de flank. Mohamed is wel degelijk de bewaker van Bataille. Bij Moeskroen lijkt Osabutey toch de diepe spits en komt Garcia van de flank. Mohamed is wel degelijk de bewaker van Bataille.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen op Le Canonnier. Wint Moeskroen voor het eerst in 2020, of boekt Oostende een tweede overwinning op rij? Aftrap We zijn eraan begonnen op Le Canonnier. Wint Moeskroen voor het eerst in 2020, of boekt Oostende een tweede overwinning op rij?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:10 vooraf, 20 uur 10. Statistieken. Moeskroen en Oostende treffen elkaar in een mindere periode. Sinds de ziekte van Hollerbach verloor Moeskroen al zijn wedstrijden (vier in totaal) en Oostende zit in een negatieve spiraal van negen opeenvolgende nederlagen op verplaatsing. Statistieken Moeskroen en Oostende treffen elkaar in een mindere periode. Sinds de ziekte van Hollerbach verloor Moeskroen al zijn wedstrijden (vier in totaal) en Oostende zit in een negatieve spiraal van negen opeenvolgende nederlagen op verplaatsing.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Opstellingen. In hoeverre de zieke Bernd Hollerbach nog zijn zeg doet over de opstelling van Moeskroen weten we niet, maar de thuisploeg verrast toch op een paar posities. Zo nemen middenvelders Mohamed en Garcia respectievelijk plaats op de linksachter en diep in de spits. Voorts komt Ciranni opnieuw in de ploeg. Dennis van Wijk en Oostende doen het zonder Hjulsager, maar mét Verstraete op het middenveld. Opstellingen In hoeverre de zieke Bernd Hollerbach nog zijn zeg doet over de opstelling van Moeskroen weten we niet, maar de thuisploeg verrast toch op een paar posities. Zo nemen middenvelders Mohamed en Garcia respectievelijk plaats op de linksachter en diep in de spits. Voorts komt Ciranni opnieuw in de ploeg. Dennis van Wijk en Oostende doen het zonder Hjulsager, maar mét Verstraete op het middenveld.

19:55 vooraf, 19 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:54 vooraf, 19 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:30 vooraf, 19 uur 30. Vooraf. Moeskroen en Oostende hebben niet veel meer om voor te voetballen. Play-off I is een lang vervlogen droom voor l'Excel en KVO hoeft de degradatie eigenlijk niet langer te vrezen, dus staan alleen de beroepseer en de winstpremies op het spel in Le Canonnier. Dat betekent natuurlijk niet dat deze ploegen er niks moois van kunnen maken om 20u30. Vooraf Moeskroen en Oostende hebben niet veel meer om voor te voetballen. Play-off I is een lang vervlogen droom voor l'Excel en KVO hoeft de degradatie eigenlijk niet langer te vrezen, dus staan alleen de beroepseer en de winstpremies op het spel in Le Canonnier. Dat betekent natuurlijk niet dat deze ploegen er niks moois van kunnen maken om 20u30.

19:30 - Vooraf Vooraf, 19 uur 30

Opstelling Excel Moeskroen. Jean Butez, Alessandro Ciranni, Kevin Wimmer, Lasse Sobiech, Dimitri Mohamed, Frank Boya, Benjamin van Durmen, Deni Hocko, Jonah Osabutey, Aleix García, Fabrice Olinga Opstelling Excel Moeskroen Fabrice Olinga, Aleix García, Jonah Osabutey, Deni Hocko, Benjamin van Durmen, Frank Boya, Dimitri Mohamed, Lasse Sobiech, Kevin Wimmer, Alessandro Ciranni, Jean Butez

Opstelling KV Oostende. William Dutoit, Wout Faes, Goran Milovic, Ari Skúlason, Brecht Capon, Ante Palaversa, Kevin Vandendriessche, Louis Verstraete, Jelle Bataille, Fashion Sakala, Adama Niane Opstelling KV Oostende Adama Niane, Fashion Sakala, Jelle Bataille, Louis Verstraete, Kevin Vandendriessche, Ante Palaversa, Brecht Capon, Ari Skúlason, Goran Milovic, Wout Faes, William Dutoit