LIVE: Pakt Oostende zijn eerste punten onder Dennis van Wijk?

62' tweede helft, minuut 62. Bijna meteen 2-0. Sakala snelt alles en iedereen voorbij aan de linkerkant en zet scherp voor. Niane devieert de bal tot tweemaal toe op doelman Steppe en in de herneming treft Sakala zelf het zijnet. Hier komt STVV goed weg.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij STVV, Samuel Asamoah erin, Chris Durkin eruit wissel Chris Durkin Samuel Asamoah

60' tweede helft, minuut 60. 1-0 voor Oostende! Onze woorden zijn nog niet koud of Sakala brengt terug vuur in de match. Met wat geluk blijft de Zambiaan in balbezit, maar vervolgens trapt hij wel heerlijk de 1-0 tegen de touwen. Al bij al een verdiende voorsprong voor Oostende.

58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende STVV 1 0

58' tweede helft, minuut 58. De tweede helft is minder verschroeiend van start gegaan dan de eerste. Lukt het Oostende nog om de motor opnieuw op gang te brengen?

56' tweede helft, minuut 56. Jonckheere komt Hjulsager vervangen. De Deen stond al geboekt met geel, dus erg verrassend is de wissel niet.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij KV Oostende, Michiel Jonckheere erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Michiel Jonckheere

53' tweede helft, minuut 53. De Bruyn wordt uitstekend diep gestuurd door Sankhon. De pocketspits pakt vervolgens uit met een knappe dribbel op de achterlijn, maar hij bereikt geen ploegmaat om het leer binnen te tikken.

50' tweede helft, minuut 50. Kan Vandendriessche de score openen in de tweede helft?

47' tweede helft, minuut 47. Dutoit pakt uit met een prima reflex op een vrije trap van STVV die naar doel werd gedevieerd. Volgens de lijnrechter was er echter sprake van buitenspel.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap tweede helft. De tweede helft is van start gegaan. Kan Oostende deze keer wel een geldig doelpunt laten optekenen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:46 rust, 20 uur 46. Rust. We gaan rusten aan de kust met een 0-0 tussenstand en vooral Oostende mag hier ontevreden over zijn. De Kustboys hadden het betere van het spel en konden ook tweemaal scoren via Niane, maar de Malinees stond helaas voor Oostende even vaak buitenspel.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. We spelen twee minuten extra in deze boeiende eerste helft. Het spel lag vooral de laatste minuten geregeld stil na enkele kleine schermutselingen en een neusblessure bij Colombatto.

42' eerste helft, minuut 42. Niane zet Steppe nog eens aan het werk met een loeihard afstandsschot, maar de doelman van STVV staat pal.

41' eerste helft, minuut 41. Bushiri ontsnapt! Na enkele stevige tussenkomsten langs beide kanten, laat Bushiri zich gelden. Hij krijgt geel van ref Smet, maar voor hetzelfde geld had deze ongepaste reactie rood opgeleverd.

39' Gele kaart voor Andrew Hjulsager van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 39 Andrew Hjulsager KV Oostende

39' Gele kaart voor Rocky Bushiri van STVV tijdens eerste helft, minuut 39 Rocky Bushiri STVV

33' eerste helft, minuut 33. Dutoit smijt zich uitstekend tussen een doorsteekbal naar De Bruyn. De fase wordt bovendien afgevlagd wegens buitenspel.

30' eerste helft, minuut 30. Steppe bokst weg. Het gevaar blijft grotendeels komen van Oostende. Nu is het Skúlason die mag aanleggen voor een vrije trap en daarmee Steppe dwingt tot een goeie redding met zijn vuist.

23' eerste helft, minuut 23. Nieuwe afgekeurde goal Niane. Niane lijkt Oostende op voorsprong te zetten maar opnieuw gaat het feestje niet door. Bataille zet zich uitstekend door op zijn rechterflank en ook zijn voorzet is prima. Helaas voor Oostende tikt Sakala de bal niet meteen in doel, maar devieert hij de bal tot bij Niane die wel degelijk buitenspel stond.

20' eerste helft, minuut 20. Bij STVV moeten ze toch opletten voor de ruimte die ze laten in de rug van de defensie. Sakala wordt al voor de derde keer diep gestuurd, maar deze keer vertrok hij wel vanuit buitenspel.

17' eerste helft, minuut 17. Man in vorm Colidio zorgt voor het eerste gevaar van STVV. De versnelling is flitsend, het schot met links mist richting.

16' eerste helft, minuut 16. Sakala heeft opnieuw veel ruimte aan de linkerkant. Deze keer probeert hij een ploegmaat te bereiken, maar zijn lage voorzet is te slap.

15' eerste helft, minuut 15. Na de flitstende start van Oostende lijkt STVV het evenwicht te hebben hersteld. De Truienaars combineren nu rustig op het middenveld.

14' eerste helft, minuut 14.

11' eerste helft, minuut 11. Steppe heeft enige moeite om een lange bal van Hjulsager onder controle te houden. Gelukkig voor de doelman loopt het goed af.

8' eerste helft, minuut 8. Sakala wordt uitstekend in de diepte gestuurd. De aanvaller komt goed naar binnen en kan ook uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

4' eerste helft, minuut 4. Afgekeurde goal Niane. Niane is meteen heel actief voor de Kustboys. Nadat hij na een paar seconden al een gat in de lucht had getrapt, scoort hij nu na een actie van Sakala. Helaas voor de Malinees stond hij nipt buitenspel en wordt het doelpunt dus terecht afgekeurd.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. We zijn er aan begonnen! Scheidsrechter Wim Smet fluit de match op gang.

19:56 vooraf, 19 uur 56. We verwachten wel wat van onze nieuwe spits Niane. Hij mist nog wat wedstrijdritme, maar hopelijk kan hij voor ons het verschil maken. Van Wijk.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Heenronde: Suzuki bezorgt STVV zege. STVV hield op speeldag 14 de 3 punten thuis tegen Oostende. De enige treffer in een troosteloze match kwam op naam van Suzuki.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Dezelfde elf bij STVV. Geen verrassingen in de opstelling van Kostic. De Sloveen kiest voor dezelfde elf namen die vorig weekend Moeskroen oprolden.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Niane moet voor doelpunten zorgen. De van Charleroi gehuurde Niane staat meteen aan de aftrap voor Oostende. Daarnaast staat ook Faes gewoon in de ploeg, nadat gisteren zijn transfer op het einde van het seizoen naar Reims werd beklonken. Neto en Jonckheere verdwijnen in vergelijking met de wedstrijd tegen Standard uit de ploeg, ten nadele van Hjulsager en Vandendriessche.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Vooraf. Oostende ontvangt vanavond STVV. Een nieuwe kans voor Dennis van Wijk om zijn eerste punten te pakken met de Kustboys. Eenvoudig wordt dat niet, STVV haalde na vlotte zeges tegen Moeskroen en Kortrijk namelijk 6 op 6. De Kanaries zijn hierdoor opgeschoven naar de tiende positie in het klassement, op 5 punten van de top 6. Om het waterkansje op Play-off 1 gaaf te houden, kunnen de Truienaars zich dan ook geen puntenverlies veroorloven op bezoek bij de voorlaatste in de stand.

19:47 - Vooraf Vooraf, 19 uur 47

Opstelling KV Oostende. William Dutoit, Brecht Capon, Wout Faes, Goran Milovic, Ari Skúlason, Ante Palaversa, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Jelle Bataille, Adama Niane, Fashion Sakala

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Wolke Janssens, Samy Mmaee, Rocky Bushiri, Ibrahima Sankhon, Chris Durkin, Santiago Colombatto, Alexandre de Bruyn, Facundo Colidio, Jordan Botaka, Yuma Suzuki