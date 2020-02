LIVE: Hrosovsky zet Genk op voorsprong met pareltje

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KRC Genk, Kristian Thorstvedt erin, Patrik Hrošovský eruit wissel Patrik Hrošovský Kristian Thorstvedt

73' tweede helft, minuut 73. Bongonda krijgt tot zijn eigen verbazing vrije baan richting Penneteau, maar de doelman verschalken zit er niet in. Zo blijft het hier gewoon 1-0. Bongonda krijgt tot zijn eigen verbazing vrije baan richting Penneteau, maar de doelman verschalken zit er niet in. Zo blijft het hier gewoon 1-0.

72' tweede helft, minuut 72. Flink wat druk nu van Charleroi. Invaller Kayembe bedient Nicholson, die in de draai naast besluit. Flink wat druk nu van Charleroi. Invaller Kayembe bedient Nicholson, die in de draai naast besluit.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Charleroi, Joris Kayembe erin, Massimo Bruno eruit wissel Massimo Bruno Joris Kayembe

70' tweede helft, minuut 70. Racing Genk speelt met vuur, want het is wat aan het wegzakken. Peter Vandenbempt op Radio 1. Racing Genk speelt met vuur, want het is wat aan het wegzakken. Peter Vandenbempt op Radio 1

69' tweede helft, minuut 69. Rezaei naast! Plots is Charleroi daar toch met een uitstekende mogelijkheid: Rezaei stuurt een voorzet van Nurio in één tijd richting doel, Didillon ziet de bal centimeters naast zoeven. Rezaei naast! Plots is Charleroi daar toch met een uitstekende mogelijkheid: Rezaei stuurt een voorzet van Nurio in één tijd richting doel, Didillon ziet de bal centimeters naast zoeven.

63' tweede helft, minuut 63. Wordt Nicholson een gouden wissel voor Charleroi?

63' Gele kaart voor Nicolas Penneteau van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 63 Nicolas Penneteau Charleroi

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Charleroi, Shamar Nicholson erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Shamar Nicholson

61' tweede helft, minuut 61. Veel discussie op en naast het veld nu, zowat elke beslissing van de ref wordt gecontesteerd. Zo gaat het niveau van de partij weer in dalende lijn. Veel discussie op en naast het veld nu, zowat elke beslissing van de ref wordt gecontesteerd. Zo gaat het niveau van de partij weer in dalende lijn.

60' Gele kaart voor Joakim Mæhle van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 60 Joakim Mæhle KRC Genk

59' tweede helft, minuut 59. Nog eens een aardige combinatie van Genk, maar in de zone van de waarheid loopt het net nog mis. Penneteau hoeft niet in actie te komen. Nog eens een aardige combinatie van Genk, maar in de zone van de waarheid loopt het net nog mis. Penneteau hoeft niet in actie te komen.

58' tweede helft, minuut 58. Charleroi slaagt er niet in om doelgevaar te creëren. Peter Vandenbempt op Radio 1. Charleroi slaagt er niet in om doelgevaar te creëren. Peter Vandenbempt op Radio 1

53' tweede helft, minuut 53. Maehle geveld. Nurio geeft Maehle nog een onnodige duw mee aan de achterlijn, waardoor de Deen hard tegen de reclameborden vliegt en even verzorging nodig heeft. Maehle geveld Nurio geeft Maehle nog een onnodige duw mee aan de achterlijn, waardoor de Deen hard tegen de reclameborden vliegt en even verzorging nodig heeft.

52' tweede helft, minuut 52. Er gaat nu toch wat meer dreiging uit van de bezoekers. Fall loopt weg in de rug van de verdediging, Lardot fluit hem terug wegens buitenspel. Er gaat nu toch wat meer dreiging uit van de bezoekers. Fall loopt weg in de rug van de verdediging, Lardot fluit hem terug wegens buitenspel.

50' tweede helft, minuut 50. Ook Charleroi steekt de neus aan het venster. Rezaei probeert te verrassen met een schot in de draai, Uronen staat in de weg. Ook Charleroi steekt de neus aan het venster. Rezaei probeert te verrassen met een schot in de draai, Uronen staat in de weg.

48' tweede helft, minuut 48. Penneteau redt. De eerste grote kans na de pauze is voor Genk. Ito speelt mooi binnendoor in de loop van Onuachu, die niet voorbij de goed uitgekomen Penneteau raakt. Penneteau redt De eerste grote kans na de pauze is voor Genk. Ito speelt mooi binnendoor in de loop van Onuachu, die niet voorbij de goed uitgekomen Penneteau raakt.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt weer in Genk. Er is niet gewisseld tijdens de rust. Tweede helft De bal rolt weer in Genk. Er is niet gewisseld tijdens de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:48 rust, 18 uur 48. Knap hakje van Hrosovsky zorgt voor de 1-0 ruststand.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Genk gaat rusten met een 1-0-voorsprong dankzij een fraaie goal van Hrošovský. In de openingsfase miste Uronen een penalty voor Genk, Charleroi kon Genk-doelman Didillon niet bedreigen. Rust Genk gaat rusten met een 1-0-voorsprong dankzij een fraaie goal van Hrošovský. In de openingsfase miste Uronen een penalty voor Genk, Charleroi kon Genk-doelman Didillon niet bedreigen.

45+1' eerste helft, minuut 46. Charleroi wil nog voor de pauze orde op zaken stellen, maar de dubbele poging van Fall gaat de mist in. Charleroi wil nog voor de pauze orde op zaken stellen, maar de dubbele poging van Fall gaat de mist in.

43' Gele kaart voor Ali Gholizadeh van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 43 Ali Gholizadeh Charleroi

41' eerste helft, minuut 41. Fall hoog over. Charleroi reageert meteen op de tegengoal met een knap uitgespeelde aanval. Die eindigt bij de vrijstaande Fall, maar de Senegalees besluit hoog over. Fall hoog over Charleroi reageert meteen op de tegengoal met een knap uitgespeelde aanval. Die eindigt bij de vrijstaande Fall, maar de Senegalees besluit hoog over.

39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Patrik Hrošovský van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk Charleroi 1 0

39' eerste helft, minuut 39. 1-0: Hrošovský scoort achter het steunbeen. Net als de partij helemaal dreigt te verwateren, scoort Hrošovský een pareltje: hij werkt op aangeven van Ito de bal achter het steunbeen voorbij Penneteau. 1-0: Hrošovský scoort achter het steunbeen Net als de partij helemaal dreigt te verwateren, scoort Hrošovský een pareltje: hij werkt op aangeven van Ito de bal achter het steunbeen voorbij Penneteau.

37' eerste helft, minuut 37. Didillon heeft nog geen enkele redding uit zijn mouw moeten toveren.

35' eerste helft, minuut 35. Er zit steeds meer afval in het spel, aan beide kanten. De boeiende openingsfase lijkt al een eeuwigheid geleden. Er zit steeds meer afval in het spel, aan beide kanten. De boeiende openingsfase lijkt al een eeuwigheid geleden.

31' eerste helft, minuut 31. De Genkse dreiging komt vooral van de flanken, maar de voorzetten van Ito en Bongonda komen voorlopig niet aan. De Genkse dreiging komt vooral van de flanken, maar de voorzetten van Ito en Bongonda komen voorlopig niet aan.

29' eerste helft, minuut 29. Het is bij Genk nog een beetje zoeken na het vertrek van Sander Berge. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het is bij Genk nog een beetje zoeken na het vertrek van Sander Berge. Peter Vandenbempt op Radio 1

26' eerste helft, minuut 26. We zitten al even te wachten op nieuw doelgevaar. Charleroi raakt moeilijk in de buurt van Didillon, de aanvallende impulsen van Genk zijn wat minder scherp dan in de openingsfase. We zitten al even te wachten op nieuw doelgevaar. Charleroi raakt moeilijk in de buurt van Didillon, de aanvallende impulsen van Genk zijn wat minder scherp dan in de openingsfase.

19' eerste helft, minuut 19. Genk blijft voluit voor de aanval kiezen, Charleroi moet zich even beperken tot verdedigen. Genk blijft voluit voor de aanval kiezen, Charleroi moet zich even beperken tot verdedigen.

16' eerste helft, minuut 16.

15' eerste helft, minuut 15. Penneteau redt! Het is Uronen die de nieuwe penaltynemer is bij Genk, maar die krijgt de bal niet voorbij Penneteau. Ook de rebound van Ito wordt gepareerd door de doelman. Penneteau redt! Het is Uronen die de nieuwe penaltynemer is bij Genk, maar die krijgt de bal niet voorbij Penneteau. Ook de rebound van Ito wordt gepareerd door de doelman.

14' Gele kaart voor Steeven Willems van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 14 Steeven Willems Charleroi

13' eerste helft, minuut 13. Penalty voor Genk! . Willems slaat een voorzet van Mæhle duidelijk weg met de arm: penalty voor Genk. Penalty voor Genk! Willems slaat een voorzet van Mæhle duidelijk weg met de arm: penalty voor Genk.

10' eerste helft, minuut 10. Charleroi laat zich niet wegdrummen en voetbalt prima mee. Bruno probeert het met een plaatsbal, die niet zo ver voorbij de kruising vliegt. Charleroi laat zich niet wegdrummen en voetbalt prima mee. Bruno probeert het met een plaatsbal, die niet zo ver voorbij de kruising vliegt.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Onuachu op Penneteau. Nog meer dreiging van Genk: Mæhle duikt de ruimte in op rechts en bedient Onuachu, die binnen het bereik van Penneteau trapt. Onuachu op Penneteau Nog meer dreiging van Genk: Mæhle duikt de ruimte in op rechts en bedient Onuachu, die binnen het bereik van Penneteau trapt.

8' eerste helft, minuut 8. Veel actie in de openingsfase. Nu is het weer aan Genk om te dreigen, een schot van Uronen en een kopbal van Dewaest blijven zonder gevolg. Veel actie in de openingsfase. Nu is het weer aan Genk om te dreigen, een schot van Uronen en een kopbal van Dewaest blijven zonder gevolg.

7' eerste helft, minuut 7. Een misverstand tussen Onuachu en Didillon bij een hoekschop van Charleroi brengt de thuisploeg even in de problemen. De communicatie met de nieuwe doelman staat nog niet op punt. Een misverstand tussen Onuachu en Didillon bij een hoekschop van Charleroi brengt de thuisploeg even in de problemen. De communicatie met de nieuwe doelman staat nog niet op punt.

4' eerste helft, minuut 4. Racing Genk heeft zijn intenties meteen duidelijk gemaakt. Peter Vandenbempt op Radio 1. Racing Genk heeft zijn intenties meteen duidelijk gemaakt. Peter Vandenbempt op Radio 1

3' eerste helft, minuut 3. Snelle 1-0 afgekeurd. Ito zet een eerste actie op en die leidt ook meteen tot een doelpunt, maar dat wordt afgekeurd wegens buitenspel van Maehle. Snelle 1-0 afgekeurd Ito zet een eerste actie op en die leidt ook meteen tot een doelpunt, maar dat wordt afgekeurd wegens buitenspel van Maehle.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Jonathan Lardot heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken! Ref Jonathan Lardot heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:58 vooraf, 17 uur 58. Lege staantribune. Opvallend beeld in Genk: de staantribune achter Penneteau blijft leeg, een gevolg nog van de ongeregeldheden tijdens de Limburgse derby. Lege staantribune Opvallend beeld in Genk: de staantribune achter Penneteau blijft leeg, een gevolg nog van de ongeregeldheden tijdens de Limburgse derby.

17:48 Genk speelde twee uitwedstrijden in januari:. vooraf, 17 uur 48. Genk speelde twee uitwedstrijden in januari: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:41 vooraf, 17 uur 41. Heenronde: 2-1 in Charleroi. Op speeldag 7 stond Charleroi al na een half uur 2-0 voor tegen Racing Genk, dat in de tweede helft niet verder meer kwam dan de aansluitingstreffer van Onuachu. Heenronde: 2-1 in Charleroi Op speeldag 7 stond Charleroi al na een half uur 2-0 voor tegen Racing Genk, dat in de tweede helft niet verder meer kwam dan de aansluitingstreffer van Onuachu.

17:24 vooraf, 17 uur 24. Met het vertrek van Berge zien we een kwaliteit vertrekken. We houden ons taai en bouwen nu aan een nieuw geheel. Dat duurt even, maar tegen Charleroi zullen we er alvast weer staan. Hannes Wolf. Met het vertrek van Berge zien we een kwaliteit vertrekken. We houden ons taai en bouwen nu aan een nieuw geheel. Dat duurt even, maar tegen Charleroi zullen we er alvast weer staan. Hannes Wolf

17:18 vooraf, 17 uur 18. Charleroi met Rezaei. Kaveh Rezaei was tegen Club Brugge, dat nog een deel van zijn loon betaalt, niet speelgerechtigd en moest vanuit de tribune toekijken. Vandaag staat de Iraniër weer gewoon in de basis, Nicholson verhuist naar de bank. Voor de rest brengt coach Belhocine dezelfde namen aan de aftrap als tegen Club. Charleroi met Rezaei Kaveh Rezaei was tegen Club Brugge, dat nog een deel van zijn loon betaalt, niet speelgerechtigd en moest vanuit de tribune toekijken. Vandaag staat de Iraniër weer gewoon in de basis, Nicholson verhuist naar de bank. Voor de rest brengt coach Belhocine dezelfde namen aan de aftrap als tegen Club.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Cuesta moet Berge doen vergeten. Genk-coach Hannes Wolf vangt het vertrek van Berge op door Cuesta een rij naar voren te schoven. Lucumi neemt het vrijgekomen plekje in de defensie in. Op de 10 krijgt Hrošovský deze week de voorkeur op Thorstvedt. Didillon staat, zoals aangekondigd, meteen in doel. Cuesta moet Berge doen vergeten Genk-coach Hannes Wolf vangt het vertrek van Berge op door Cuesta een rij naar voren te schoven. Lucumi neemt het vrijgekomen plekje in de defensie in. Op de 10 krijgt Hrošovský deze week de voorkeur op Thorstvedt. Didillon staat, zoals aangekondigd, meteen in doel.

17:03 vooraf, 17 uur 03. Vooraf. RC Genk kreeg vorige week een flinke bolwassing van AA Gent. Vandaag krijgt de landskampioen met Charleroi alweer een Play-off I concurrent tegenover zich en dus kan er maar beter gewonnen worden. Aanwinst Didillon staat meteen in doel bij Genk. . Vooraf RC Genk kreeg vorige week een flinke bolwassing van AA Gent. Vandaag krijgt de landskampioen met Charleroi alweer een Play-off I concurrent tegenover zich en dus kan er maar beter gewonnen worden. Aanwinst Didillon staat meteen in doel bij Genk.

17:03 - Vooraf Vooraf, 17 uur 03

Opstelling KRC Genk. Thomas Didillon, Joakim Mæhle, Sébastien Dewaest, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Carlos Cuesta, Patrik Hrošovský, Dries Wouters, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito, Dries Wouters, Patrik Hrošovský, Carlos Cuesta, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Sébastien Dewaest, Joakim Mæhle, Thomas Didillon

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Núrio, Marco Ilaimaharitra, Massimo Bruno, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh Opstelling Charleroi Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Massimo Bruno, Marco Ilaimaharitra, Núrio, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau