LIVE: Eupen zet Cercle Brugge met de rug tegen de muur

62' tweede helft, minuut 62. Milicevic geeft zichzelf de nodige ruimte om uit te halen vanuit de tweede lijn, maar de Zwitserse Bosniër ziet zijn poging gepareerd worden door Moser.

60' tweede helft, minuut 60. Musona leek even de eerste echte kans van de tweede helft te creëren, maar zijn pass naar Beck wordt al bij al makkelijk onderschept door Chatziisaias.

53' tweede helft, minuut 53. Vervanging bij KAS Eupen, Jon Bautista erin, Flavio Ciampichetti eruit wissel Flavio Ciampichetti Jon Bautista

53' tweede helft, minuut 53. Voor Ciampichetti, een erg nuttige pion voor de rust, zit de wedstrijd er al op. Bautista is zijn vervanger.

52' tweede helft, minuut 52. Er lijkt alvast iets meer schwung in het voetbal van Cercle te zitten, maar dominantie is nog heel veraf.

46' tweede helft, minuut 46. Storck moest ingrijpen en heeft dat dan ook gedaan. Eppel en Hotic moeten het beter doen dan De Belder en Foster, al lijkt dat zeker geen onmogelijke taak.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw aan de Kerhweg! Kan Cercle het tij nog doen keren of boekt een sterk Eupen gewoonweg een knappe 7 op 9?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:47 rust, 20 uur 47. Vervanging bij Cercle Brugge, Márton Eppel erin, Dylan de Belder eruit wissel Dylan de Belder Márton Eppel

20:47 rust, 20 uur 47. Vervanging bij Cercle Brugge, Dino Hotic erin, Lyle Foster eruit wissel Lyle Foster Dino Hotic

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Eupen gaat rusten met een meer dan terechte 1-0-bonus op rode lantaarn Cercle. Halfweg de eerste helft zette de thuisploeg de dominantie om in een doelpunt, wanneer verdediger Beck een snedige aanval mooi afrondde.

44' eerste helft, minuut 44. De rust is in zicht en bij Eupen lijken ze nu vooral met de voorsprong de kleedkamers in te willen trekken. Aan de overkant zou Cercle graag eens tegenprikken, maar er zit voorlopig geen schwung in het Bruge spel.

38' eerste helft, minuut 38. Bij Eupen maken ze het veld gewoonweg te groot, waardoor ze het bij Cercle niet zomaar kunnen belopen. Bernd Storck zal zijn elftal tijdens de rust serieus mogen bijsturen, wil hij nog kans aanspraak maken op een zege.

36' eerste helft, minuut 36. Met nog 10 minuten voor de rust ziet Cercle er voorlopig niet uit alsof het zomaar de gelijkmaker zou kunnen maken. Integendeel zelfs, want de 2-0 van Eupen hangt eerder in de lucht.

34' eerste helft, minuut 34. De vrije trap van nieuwkomer Velkovski gaat voorbij alles en iedereen in het strafschopgebied, waardoor Hoggas de bal aan de buitenkant kan oppikken. Hij zet zijn mannetje in de wind en zet meteen voor, maar zijn poging strandt in het zijnet.

31' eerste helft, minuut 31. Milicevic schuimt op z'n oude dag de rechterflank af en komt ook tot een prima voorzet. Gelukkig voor Cercle is Chatziisaias op tijd terug om de bal voor de neus van Musona weg te koppen.

29' eerste helft, minuut 29. Biancone heeft dankzij het uitschuiven van Schouterden alle tijd om zijn voorzet te trappen, maar toch slaagt hij erin de bal recht naar de tegenstand te spelen. Cercle komt nu even opzetten, al hebben ze niet veel keuze, natuurlijk.

27' eerste helft, minuut 27. Ciampichetti wordt bijna gevonden met een diepe bal, maar Omolo zit er nog net tussen. Als laatste man mist hij bijna zijn controle, maar de Keniaan voorkomt erger.

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Andreas Beck van KAS Eupen. 1, 0. goal KAS Eupen Cercle Brugge 1 0

24' eerste helft, minuut 24. Beck brengt Eupen op 1-0! Een erg offensief Eupen staat niet onterecht op voorsprong. Musona werpt snel in tot bij Schouterden. Zijn voorzet belandt via de dikke teen van Milicevic bij Beck, die de bal netjes langs de paal binnen schuift, 1-0!

22' eerste helft, minuut 22. Eupen in de aanval. Hete standjes voor het doel van Moser! Amat kopt de vrije trap met veel meeval tot bij Blondelle, die de bal niet naar, maar weg van het doel trapt. Enkele tellen later gooit Schouterden een lage schuiver voor doel, maar daar vindt hij geen ploegmaat mee.

18' eerste helft, minuut 18. Bij Cercle tikken ze bal even rond aan de rand van de zestien. Helaast gaat het mis bij de beslissende pass op Coulibaly. Hoekschoppen van Velkovski en Hoggas leveren tussendoor neit veel op.

13' eerste helft, minuut 13. Musona levert de bal op rechts in bij Dabila. Die twijfelt niet en brengt de bal van aan de middenljin voor, maar De Belder raakt er net niet aan. Foster houdt de bal nog binnen, maar raakt zelf niet verder dan een hoekschop.

11' eerste helft, minuut 11. Biancone en Schouterden zijn elkaar al een paar keer tegengekomen. Deze keer komt de Franse rechtsachter net te laat bij Schouterden, die dat gevoeld heeft. Bij Eupen nemen ze de vrije trap snel, maar dat lijkt wat overhaast te zijn.

8' eerste helft, minuut 8. Ciampichetti knalt net naast. Het spel ligt voorlopig geen seconde stil. Schouterden vindt het hoofd van Musona met zijn voorzet. De Zimbabwaan tikt het leer tot bij Ciampichetti, die de bal in één tijd enkele tientallen centimeters naast knalt.

7' eerste helft, minuut 7. Biancone vindt het zijnet. Biancone wordt de diepte in gestuurd, zet Schouterden in de wind met een kapbeweging naar binnen, maar zijn schot richting korte hoek verdwijnt in het zijnet.

6' eerste helft, minuut 6. Gory is alle thuisspelers te snel af, maar de flitsende Fransman is helaas ook te snel voor de bal, waardoor hij die ongelukkig te ver voor zich uit tikt. Het gevaar is zo meteen geweken.

5' eerste helft, minuut 5. We zijn nog geen vijf minuten bezig en de donkere wolken pakken zich wat meer samen boven Cercle. Dylan De Belder zit neer in het gras en de kapitein heeft verzorging nodig. Dit kunnen ze bij de bezoekers missen als de pest.

1' eerste helft, minuut 1. Moser moet al plat. Eupen wil zich duidelijk tonen voor eigen volk en zoekt meteen de aanval op. Biancane kan het gevaar doen wijken met een goeie tackle. Schouterden werpt snel in tot bij Ciampichetti, die Moser al tot een vroege redding dwingt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt aan de Kerhweg! Kan Cercle eindelijk nog eens een broodnodige zege boeken? Voor de jongens van Storck is het vijf voor twaalf.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:54 vooraf, 19 uur 54. Wint Cercle voor het eerst sinds 2015? Want zo lang is het al geleden dat Cercle nog eens won of zelfs punten pakte tegen Eupen. Sindsdien verloor het twee keer in Eupen en even vaak in eigen huis. In de laatste drie duels wist Cercle zelfs maar één keer te scoren. Die doelpuntenmaker, Stef Peeters, zit vandaag een schorsing uit en is er dus niet bij. Slechte voortekenen voor de vereniging?

19:50 vooraf, 19 uur 50. Geen geblesseerde Hazard bij Cercle. Dan voert Bernd Storck iets meer wijzigingen door bij de bezoekers. Omolo, Gory en nieuwkomer Velkovski zijn de nieuwe mannen. Slachtoffers van dienst zijn Hazard (blessure), Peeters (geel geschorst) en Panzo.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Amat haalt zijn doelpuntenmaker uit de basis. Slechts één wissel bij Eupen in vergelijking met de zege tegen Waasland-Beveren. Menno Koch, maker van het enige doelpunt, moet vandaag op de bank plaatsnemen. Zijn plek wordt ingenomen door Amat, die vorig weekend geel geschorst was.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Cercle blijft hopen op behoud. Als het bij Cercle geen vijf voor twaalf is, is het dat nergens. De vereniging telt intussen al 7 punten achterstand op de voorlaatste in de stand en de degradatie komt met de speeldag dichterbij. De tegenstander van dienst is Eupen, dat met een 4 op 6 tegen Waasland-Beveren en Charleroi in een positieve flow zit. Het zal geen eitje worden voor de Bruggelingen.

19:36 - Vooraf Vooraf, 19 uur 36

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Danijel Milicevic, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Nils Schouterden, Flavio Ciampichetti, Knowledge Musona Opstelling KAS Eupen Knowledge Musona, Flavio Ciampichetti, Nils Schouterden, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Danijel Milicevic, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf

Opstelling Cercle Brugge. Lennart Moser, Dimitrios Chatziisaias, Johanna Omolo, Kouadio-Yves Dabila, Giulian Biancone, Lassana Coulibaly, Kevin Hoggas, Dimitar Velkovski, Lyle Foster, Dylan de Belder, Alimani Gory Opstelling Cercle Brugge Alimani Gory, Dylan de Belder, Lyle Foster, Dimitar Velkovski, Kevin Hoggas, Lassana Coulibaly, Giulian Biancone, Kouadio-Yves Dabila, Johanna Omolo, Dimitrios Chatziisaias, Lennart Moser