vooraf, 10 uur 33. Bölöni: "Club is het sterkste team in België". Antwerp-coach Laszlo Bölöni rolt Club Brugge in de favorietenrol. "Het is waar dat we de voorbije wedstrijden gewonnen hebben en Club Brugge 3 keer heeft gelijk gespeeld", zegt de Roemeen. "Maar over het hele seizoen is Club momenteel het sterkste team in de competitie.".