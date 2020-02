11:01

vooraf, 11 uur 01. Vercauteren: "We moeten gewoon altijd winnen". Anderlecht zal vandaag met Robbie Rensenbrink in gedachten spelen. "Natuurlijk willen we goed spelen voor Robbie, maar we moeten gewoon altijd winnen", zegt coach Frank Vercauteren. "Ik hoop dat dat lukt tegen Moeskroen. Voor de fans, de club en Robbie moeten we dat tikkeltje meer kunnen brengen.".