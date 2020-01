LIVE: Kan KV Kortrijk de Brugse machine een halt toeroepen?

4' eerste helft, minuut 4. Ook Club steekt nu de neus aan het venster. De Ketelaere draait fluks weg van zijn bewaker, maar kan de bal niet voor doel brengen. Ook Club steekt nu de neus aan het venster. De Ketelaere draait fluks weg van zijn bewaker, maar kan de bal niet voor doel brengen.

2' eerste helft, minuut 2. Kortrijk dringt als eerste het vijandige strafschopgebied binnen. De hoekschop levert niets op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De thuisploeg heeft de wedstrijd op gang getrapt. Scheidsrechter met dienst vanavond is Bram Van Driessche.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:49 vooraf, 17 uur 49. Op dit kleine veld is er weinig ruimte, en dus heb je iemand als De Ketelaere nodig die voorin de bal kan bijhouden. Philippe Clement.

17:44 vooraf, 17 uur 44. Heenronde: 3-0 in Brugge. Op speeldag 14 boekte Club Brugge een vlotte thuiszege tegen KV Kortrijk. Vanaken scoorde twee keer in de eerste helft, Okereke legde na de pauze de 3-0-eindstand vast.

17:19 vooraf, 17 uur 19. Philippe Clement roteert. Bij Club Brugge wordt er flink geroteerd na de bekerpartij tegen Zulte Waregem. Achterin komen Ricca en Mitrovic in de ploeg, Balanta neemt de centrale positie op het middenveld in en voorin verschijnen Schrijvers en De Ketelaere aan de aftrap. Voor die laatste is het zijn eerste basisplek in de competitie.

17:16 vooraf, 17 uur 16. Drie wissels bij Kortrijk. Yves Vanderhaeghe brengt in vergelijking met de bekermatch drie wijzigingen aan in zijn basiselftal, alle drie in het aanvallende compartiment: Kage, Ezekiel en Ocansey komen in de ploeg, Moffi en Lepoint en Stojanovic verhuizen naar de bank.

17:14 vooraf, 17 uur 14. Vooraf. Drie dagen na de halve finales in de beker moeten Kortrijk en Club Brugge weer vol aan de bak in de competitie. Club trekt als onbedreigde leider naar het Guldensporenstadion en is de uitgesproken favoriet voor dit West-Vlaamse duel.

17:14 - Vooraf Vooraf, 17 uur 14

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Tuta, Timothy Derijck, Kristof D'Haene, Julien De Sart, Hervé Kage, Hannes Van der Bruggen, Eric Ocansey, Imoh Ezekiel, Ilombe Mboyo

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Matej Mitrovic, Simon Deli, Federico Ricca, Ruud Vormer, Éder Balanta, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Loïs Openda, Siebe Schrijvers