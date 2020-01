Genk-coach Wolf: "AA Gent is een goed team, maar wij ook"

21:14 vooraf, 21 uur 14. We voelen ons als groep heel goed hoe de zaken nu gaan. Zeker na onze zege vorige week op Zulte Waregem. Dat was wellicht de beste match onder mij bij Genk. Maar we zullen een topprestatie nodig hebben in Gent om succesvol te zijn. Genk-coach Wolf. We voelen ons als groep heel goed hoe de zaken nu gaan. Zeker na onze zege vorige week op Zulte Waregem. Dat was wellicht de beste match onder mij bij Genk. Maar we zullen een topprestatie nodig hebben in Gent om succesvol te zijn. Genk-coach Wolf

21:14 vooraf, 21 uur 14. Gent is een goed team, maar wij ook. We hebben respect voor Gent, maar we voelen dat we kunnen winnen. We hebben deze week goed gewerkt om nog beter te worden. Morgen willen we fris zijn en alles geven. Genk-coach Wolf.

21:14 vooraf, 21 uur 14. Vorige week ontbrak Berge met een lichte kuitblessure. Hij kreeg een licht aangepast trainingsschema de voorbije dagen, maar het letsel is volledig weg. Hij is wedstrijdfit. Genk-coach Wolf.

21:13 vooraf, 21 uur 13. Genk zit volop in de strijd om Play-off I en moet winnen. Ik zie hen de play-offs halen, zo zijn ze een concurrent voor ons. Wij moeten de kloof houden. Gent-coach Thorup.

21:12 vooraf, 21 uur 12. Vooraan bij Genk is Onuachi een belangrijke pion. Hij kan de bal bijhouden en zo zijn ploegmaten vrijspelen. Maar het hele Genkse team is offensief ingesteld. Aan ons om 90 minuten druk te zetten. Gent-coach Thorup.

21:10 vooraf, 21 uur 10. Genk is niet meer hetzelfde team waar we eerder dit seizoen van wonnen (0-2 op 10/11, red). Tegen Zulte Waregem waren ze duidelijk het beste team op het veld. Hun spel is wat veranderd onder de nieuwe coach, maar we zijn voorbereid. Gent-coach Thorup.

21:03 vooraf, 21 uur 03. AA Gent is thuis ongeslagen. Op 2 draws na (1-1 tegen Antwerp en 1-1 tegen Club Brugge) heeft AA Gent thuis nog geen punten verloren. Kan kampioen Racing Genk daar verandering in brengen? Genk kwam vorige week de top 6 binnen na een 12 op 15, maar heeft nog een aartsmoeilijk programma. Na Gent volgt nog Charleroi (thuis), Antwerp (uit), Standard (thuis), Kortrijk (uit), Club Brugge (thuis), Oostende (uit) en KV Mechelen (thuis).

