Kan STVV Moeskroen een pijnlijke 0 op 9 aansmeren?

70' tweede helft, minuut 70. Deze keer moet Steppe zich wel tonen. Olinga profiteert van half uitglijden van Mmaee en halt uit van buiten de zestien, maar de Truiense doelman staat stevig op zijn benen.

69' tweede helft, minuut 69. Stipe Perica wordt door Hocko gevonden en ziet Steppe uitkomen. De Kroaat wil het mooi doen, maar ziet zijn lobbal net naast vallen. Uiteindelijk gaat ook de vlag de hoogte in, wat de misser wat verzacht.

67' tweede helft, minuut 67. De Bruyn pakt uit met een grote poort en moet de bal daarna altijd afgeven, maar met oogkleppen op gaat hij zijn eigen kans. Dat zal vooral Butez leuk vinden, want de doelman kan de poging van de middenvelder vlot uit de lucht plukken.

63' Gele kaart voor Nemanja Antonov van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 63 Nemanja Antonov Excel Moeskroen

61' tweede helft, minuut 61. Bij Moeskroen weten ze dat ze beter snel reageren, maar het blijft voorlopig bij goeie intenties. De hoekschop levert in eerste instantie niet op en ook in de herneming wordt het schot van Garcia vlot afgeblokt.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Excel Moeskroen, Benjamin van Durmen erin, Diogo Queirós eruit wissel Diogo Queirós Benjamin van Durmen

59' tweede helft, minuut 59. Langs de kant is er even ruzie met het elektronische bord, maar Benjamin van Durmen komt bij Moeskroen tussen te lijnen. Het was even onduidelijk wie eruit moet, maar dat blijkt Diogo Queiros te zijn.

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Jordan Botaka van STVV. 0, 2. goal Excel Moeskroen STVV 0 2

54' tweede helft, minuut 54. Botaka verdubbelt de voorsprong voor STVV! STVV kwam erg dwingend uit de kleedkamer en wordt daar nu ook voor beloond. Colidio loodst Botaka heerlijk door de buitenspelval en de kapitein plaatst de bal heerlijk in de kruising. Moeskroen staat nu al twee doelpunten in het krijt.

51' tweede helft, minuut 51. Suzuki wil een strafschop. Suzuki gaat luidkeels liggen na een trap van Ciranni. De jonge verdediger schaafde de enkel van de Japanner, maar het spel gaat voort. Bert Put luistert even naar de VAR, maar gebaart uiteindelijk om door te spelen.

48' tweede helft, minuut 48. De 0-2 eindigt tegen de paal! STVV laat de snelle 0-2 liggen! Suzuki legt de bal prima terug op De Bruyn, die de bal onbegrijpelijk tegen de paal knalt. Bij Moeskroen trappen ze de bal weg, maar de vlag ging intussen al de lucht in, ook al is het niet meteen duidelijk waarom.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in Le Canonnier! Kan Moeskroen zijn balbezit na de rust wél omzetten in doelrijpe kansen of kan STVV opnieuw met een zeldzame kans tegenprikken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:50 rust, 20 uur 50. Moeskroen met balbezit, STVV met de voorsprong. Sint-Truiden gaat de rust in met een krappe voorsprong. Moeskroen was de meest aanvallende ploeg voor de rust, maar de bezoekers de efficiëntste. De eerste grote kans was meteen de goeie voor STVV, dat Suzuki het enige doelpunt van de eerste helft zag maken.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' Gele kaart voor Wolke Janssens van STVV tijdens eerste helft, minuut 48 Wolke Janssens STVV

45+2' eerste helft, minuut 47. We sluiten af met nog enkele fikse tackles van de bezoekers. Durkin gaat stevig door op Antonov en Janssens doet hetzelfde bij Mohamed. Janssens is het kind van de rekening en ook hij gaat op de bon.

45' eerste helft, minuut 45. Met de rust in zicht dwingt Alexandre De Bruyn de thuisdoelman nog tot een redding, al is de zweefduik van Butez vooral voor de fotografen.

42' Gele kaart voor Rocky Bushiri van STVV tijdens eerste helft, minuut 42 Rocky Bushiri STVV

42' eerste helft, minuut 42. Bushiri gaat de bon op en dat is geheel terecht. De jonge verdediger haalt Perica langs achteren neer en dat kost hem logischerwijze een geel karton.

40' eerste helft, minuut 40. Met nog 5 minuten op de klok zet Antonov zich achter een vrije trap na handspel van Colidio. De Serviër streelt de bal met zijn gouden linker, maar die moet blijkbaar nog eens opgeblonken worden.

39' eerste helft, minuut 39. Dimitri Mohamed wil op z'n Gareth Bales voorbij Wolke Janssens snellen, maar daarmee onderschat hij de snelheid van de ex-spits.

35' eerste helft, minuut 35. Boya wil een kopbal van Colidio loeihard wegtrappen, maar raakt de bal helemaal verkeerd. Gelukkig voor Moeskroen zat er niet genoeg effect op de bal om Butez te verschalken.

34' eerste helft, minuut 34. Vervanging bij Excel Moeskroen, Dimitri Mohamed erin, Nathan De Medina eruit wissel Nathan De Medina Dimitri Mohamed

32' eerste helft, minuut 32. Hocko loopt tegen Suzuki aan, waardoor de Japanner tegen De Medina gekatapulteerd wordt. De Medina lijkt niet verder te kunnen, waardoor Hocko indirect zijn eigen ploegmaat geblesseerd heeft. Dimitri Mohamed maakt zich klaar om in te vallen.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Yuma Suzuki van STVV. 0, 1. goal Excel Moeskroen STVV 0 1

27' eerste helft, minuut 27. Suzuki rondt het harde werk van Colidio af! Colidio snelt achter een diepe bal aan, kapt heerlijk terug om Suzuki tussen twee verdedigers te bedienen. De Japanner hoeft de bal maar simpel in het lege doel te tikken en zo moet Moeskroen achtervolgen.

26' eerste helft, minuut 26. Olinga is vanavond zeker een bezige bij, al levert de geleverde arbeid niet even veel doelkansen op. Deze keer is de voorzet op Hocko te zwak, waardoor de Montenegrijn niet verder raakt dan een geforceerd en dus ongevaarlijk schot.

24' eerste helft, minuut 24. Een domme overtreding van Colombatto op Boya levert de thuisploeg een vrije trap op. Die wordt niet onaardig in het hoekje getrapt, maar daar lag Kenny Steppe de bal rustig op te wachten.

21' eerste helft, minuut 21. Ciranni snelt zijn flank nog eens af en trapt de bal waar Garcia hem vraagt, al is de voorzet iets te hoog en iets te hard. Het schoot van de Spanjaard verdwijnt naast.

20' eerste helft, minuut 20. Colombatto ziet zijn subtiele vrije trap terug in het pak gekopt worden, maar het daaropvolgende schot gaat via een Truiens been over de achterlijn. De hoekschop van de Argentijn levert minder gevaar op.

17' eerste helft, minuut 17. Moeskroen vergeet slordigheid af te straffen. Na erbarmelijk slecht uitverdedigen van Bushiri kan Moeskroen er nog eens uitkomen. De voorzet van De Medina komt er niet uit en in de herneming ziet Steppe een harde knal in het zijnet stranden.

15' eerste helft, minuut 15. Steppe moet zich strekken! De aanval van Moeskroen lijkt vast te lopen bij een mindere controle van Ciranni, maar niets is minder waar. Via tussenstation Hocko komt de bal voor de voeten van Garcia te liggen, die Steppe tot een kattensprong dwingt.

13' eerste helft, minuut 13. Wanneer Alexandre De Bruyn oprukt gaan ze bij Moeskroen wijken, wijken en nog eens wijken. Uiteindelijk viseert de middenvelder de kruising met een uitgekiende plaatsbal, maar zijn poging gaat uiteindelijk een dikke meter naast.

11' eerste helft, minuut 11. Even gaan de sirenes af bij Sint-Truiden wanneer Olinga de verdediging te snel af is en de zestien binnenstormt. Gelukkig voor de bezoekers is er geen roodhemd gevolgd om de schuiver van de Kameroener binnen te tikken.

10' eerste helft, minuut 10. Ook Moeskroen toont zich voorzichtig. De voorzet van Antonov valt op het hoofd van Perica, die niet genoeg snelheid in zijn kopbal krijgt om Kenny Steppe te verontrusten. We voetballen 10 minuten, al lijkt het voorlopig nog op een studieronde.

8' eerste helft, minuut 8. Het eerste schot komt op naam van Sint-Truiden te staan, meer bepaald op die van Chris Durkin. De schuiver van de Amerikaan gaat een meter of twee naast het doel van Butez, die het spel terug op gang mag brengen.

7' eerste helft, minuut 7. Garcia pakt voor het strafschopgebied uit met een panna, maar tikt de bal zo iets te ver weg om meteen te kunnen uithalen. Het begin was al goed, nu de opvolging nog.

5' eerste helft, minuut 5. We beginnen vooral met een handvol slordigheden langs beide kanten. Ook in de hoofden van de spelers lijkt het wat mistig te zijn.

2' eerste helft, minuut 2. Olinga snelt meteen richting het Truiense doel op links tot hij botst op de stevige tackle van Mmaee. De eerste hoekschop is dus voor de thuisploeg, maar die leidt niet tot doelgevaar.

2' eerste helft, minuut 2. Geen buitenspellijn voor de VAR. Het blijkt technisch niet mogelijk voor de VAR om een buitenspellijn te tekenen, zo krijgen we te horen. Hopelijk krijgen we geen millimeterbeslissingen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in Moeskroen! Kan de thuisploeg een 0 op 9 vermijden of doet STVV haasje-over in het klassement met een uitzege?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:51 vooraf, 19 uur 51. Hollerbach nog steeds in bed. Bij Moeskroen is Bernd Hollerbach de meest opvallende afwezige. De Duitse coach sukkelt al een week of twee met een longontsteking. Rudi Vata neemt net zoals in Gent de honneurs waar op de Moeskroense bank.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Ook mistig in Le Canonnier. Ook in Henegouwen, maar wel zo'n 100 kilometer verder, is de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen afgelast door de dikke mist. Ook in Moeskroen is het mistig, maar lijkt het nog goed te doen. Hopelijk blijft dat ook de hele avond zo.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Duel in de marge. Je kan moeilijk meer in de middenmoot zitten dan Moeskroen en Sint-Truiden op dit moment doen. Op plaatsen 10 en 11 lijkt PO1 te hoog gegrepen, maar is de voorsprong op de rode lantaarn comfortabel. Een premature PO2-match, dus?

19:43 - Vooraf Vooraf, 19 uur 43

Opstelling Excel Moeskroen. Jean Butez, Nathan De Medina, Diogo Queirós, Bruno Godeau, Nemanja Antonov, Deni Hocko, Frank Boya, Aleix García, Alessandro Ciranni, Stipe Perica, Fabrice Olinga Opstelling Excel Moeskroen Fabrice Olinga, Stipe Perica, Alessandro Ciranni, Aleix García, Frank Boya, Deni Hocko, Nemanja Antonov, Bruno Godeau, Diogo Queirós, Nathan De Medina, Jean Butez

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Wolke Janssens, Samy Mmaee, Rocky Bushiri, Ibrahima Sankhon, Chris Durkin, Santiago Colombatto, Jordan Botaka, Alexandre de Bruyn, Facundo Colidio, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Alexandre de Bruyn, Jordan Botaka, Santiago Colombatto, Chris Durkin, Ibrahima Sankhon, Rocky Bushiri, Samy Mmaee, Wolke Janssens, Kenny Steppe