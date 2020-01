Lekker dessertje ter afsluiting van speeldag 22: wint Genk in Waregem?

19:01

vooraf, 19 uur 01. Met Coucke en Thorstvedt . Bij KRC Genk staat Gaëtan Coucke opnieuw in doel. Hij vervangt Maarten Vandevoordt, die door een blessure wellicht niet meer in actie komt dit seizoen. Ook de Noorse middenvelder Kristian Thorstvedt is erbij. Hij is een wintertransfer van Genk. Paul Onuachu staat in de spits, ter opvolging van Aly Samatta, die Genk zal verlaten voor Aston Villa.