Standard is gaan karten op stage, vanavond is het weer tijd voor voetbal. vooraf, 07 uur 36.

Volg KV Mechelen - Standard vanavond live op deze pagina of luister naar Sporza op Radio 1.

KVM moet Van Damme in strijd om POI-ticket ruim een maand missen

vooraf, 07 uur 20. Voetbaljaar 2020 begint in Mechelen. Na de trainingen onder de Spaanse zon trekken KV Mechelen en Standard vanavond de Jupiler Pro League weer op gang. De twee teams staan allebei in de top 6: Standard is 5e met 35 punten, Mechelen 6e met 34 punten. Wie verstevigt zijn positie met het oog op Play-off I?