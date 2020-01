LIVE: Trekt Charleroi de lijn door in het nieuwe jaar?

19:02 tweede helft, 19 uur 02. Kunnen Eupen en Charleroi na de rust een constant niveau aanhouden, of blijft het net als voor de rust bij enkele stroomstoten? Kunnen Eupen en Charleroi na de rust een constant niveau aanhouden, of blijft het net als voor de rust bij enkele stroomstoten?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust! Fall bezorgde Charleroi een droomstart, maar na een fameuze misser van Penneteau maakte nieuwkomer Musona snel gelijk voor Eupen. Daarna was het lang windstil, tot Charleroi plots versnelde. Rust! Fall bezorgde Charleroi een droomstart, maar na een fameuze misser van Penneteau maakte nieuwkomer Musona snel gelijk voor Eupen. Daarna was het lang windstil, tot Charleroi plots versnelde.

45' eerste helft, minuut 45. De verzorging van Ilaimaharitra heeft de vaart er weer helemaal uitgehaald. Kan Charleroi nog een keertje aanzetten vooraleer we gaan rusten? De verzorging van Ilaimaharitra heeft de vaart er weer helemaal uitgehaald. Kan Charleroi nog een keertje aanzetten vooraleer we gaan rusten?

42' eerste helft, minuut 42. Ilaimaharitra blijft liggen na een stamp van Musona, die iets te gretig doorgaat op de bal. Ilaimaharitra blijft liggen na een stamp van Musona, die iets te gretig doorgaat op de bal.

40' eerste helft, minuut 40. Daar zijn de bezoekers opnieuw! Rezaei glipt door de buitenspelval én voorbij De Wolf, maar op de lijn staat Schouterden in de weg. Daar zijn de bezoekers opnieuw! Rezaei glipt door de buitenspelval én voorbij De Wolf, maar op de lijn staat Schouterden in de weg.

39' eerste helft, minuut 39. Omhaal van Gholizadeh. Charleroi toont waarom het de beste counterploeg van het land is. Rezaei wordt voor doel in de sandwich genomen, Beck kan de omhaal van Gholizadeh nog keren. Omhaal van Gholizadeh Charleroi toont waarom het de beste counterploeg van het land is. Rezaei wordt voor doel in de sandwich genomen, Beck kan de omhaal van Gholizadeh nog keren.

38' eerste helft, minuut 38. Charleroi laat zich verrassen door een snelle vrije trap, maar bij Eupen kan niemand bij de scherpe voorzet van Schouterden. Ciampichetti komt er nog het dichtst bij. Charleroi laat zich verrassen door een snelle vrije trap, maar bij Eupen kan niemand bij de scherpe voorzet van Schouterden. Ciampichetti komt er nog het dichtst bij.

36' Gele kaart voor Jordi Amat van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 36 Jordi Amat KAS Eupen

36' eerste helft, minuut 36. Geel voor Amat. Jordi Amat keilt de bal weg lang na het fluitsignaal. Met al zijn ervaring in La Liga en de Premier League moet hij toch beter weten. Geel voor Amat Jordi Amat keilt de bal weg lang na het fluitsignaal. Met al zijn ervaring in La Liga en de Premier League moet hij toch beter weten.

34' eerste helft, minuut 34. De dolle eerste tien minuten hebben geen vervolg gekregen. Naderhand heeft Eupen lichtjes de bovenhand genomen, al vertaalt zich dat niet in doelgevaar. De dolle eerste tien minuten hebben geen vervolg gekregen. Naderhand heeft Eupen lichtjes de bovenhand genomen, al vertaalt zich dat niet in doelgevaar.

31' eerste helft, minuut 31. De trommelaar en de vlaggenzwaaiers in het bezoekersvak geven ondertussen het beste van zichzelf. De trommelaar en de vlaggenzwaaiers in het bezoekersvak geven ondertussen het beste van zichzelf.

28' eerste helft, minuut 28. Bruno zorgt voor een hoogtepuntje met een heerlijke dribbel. Hij heeft onderweg ook wel wat mazzel, maar op het beslissende moment kan hij de trekker niet overhalen. Zonde. Bruno zorgt voor een hoogtepuntje met een heerlijke dribbel. Hij heeft onderweg ook wel wat mazzel, maar op het beslissende moment kan hij de trekker niet overhalen. Zonde.

27' eerste helft, minuut 27. Weinig te beleven. De zaak kabbelt rustig voort, zonder veel opwinding. Weinig te beleven De zaak kabbelt rustig voort, zonder veel opwinding.

22' eerste helft, minuut 22. Het valt nu toch een beetje stil. De wedstrijd lijkt in een wak te zitten, want beide ploegen houden de ruimtes klein en dus blijven echte doelkansen uit. Het valt nu toch een beetje stil. De wedstrijd lijkt in een wak te zitten, want beide ploegen houden de ruimtes klein en dus blijven echte doelkansen uit.

19' eerste helft, minuut 19. Bij Charleroi komt vooral Gholizadeh sterk voor de dag. Bij Charleroi komt vooral Gholizadeh sterk voor de dag.

17' eerste helft, minuut 17. Zelfzeker Eupen. Op stage in Doha klopte Eupen nog PSV. Sinds de gelijkmaker van Musona daarstraks piekt het vertrouwen bij de Panda's en zetten ze hun voet naast die van Charleroi. Zelfzeker Eupen Op stage in Doha klopte Eupen nog PSV. Sinds de gelijkmaker van Musona daarstraks piekt het vertrouwen bij de Panda's en zetten ze hun voet naast die van Charleroi.

15' eerste helft, minuut 15. In de heenronde was deze ontmoeting een gesloten affaire met twee afwachtende ploegen. Toen viel de enige goal pas in het slot, maar vanavond hebben we er al twee gezien. Dat belooft. In de heenronde was deze ontmoeting een gesloten affaire met twee afwachtende ploegen. Toen viel de enige goal pas in het slot, maar vanavond hebben we er al twee gezien. Dat belooft.

12' eerste helft, minuut 12. Charleroi wil snel antwoorden. Amat blokt een schot van Rezaei. Charleroi wil snel antwoorden. Amat blokt een schot van Rezaei.

11' eerste helft, minuut 11. Blunder van Penneteau! Waar zit Penneteau met zijn gedachten? Hij vangt een vrijschop van Milicevic en trapt dan laconiek uit, recht in de voeten van Musona. Die moet het probleem voorin bij Eupen oplossen en begint er meteen mee. Blunder van Penneteau! Waar zit Penneteau met zijn gedachten? Hij vangt een vrijschop van Milicevic en trapt dan laconiek uit, recht in de voeten van Musona. Die moet het probleem voorin bij Eupen oplossen en begint er meteen mee.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Knowledge Musona van KAS Eupen. 1, 1. goal KAS Eupen Charleroi 1 1

7' eerste helft, minuut 7. We doen Charleroi een beetje tekort door de 0-1 een geluksgoal te noemen. De voorbereiding van Gholizadeh en de loopbeweging van Fall waren van topkwaliteit. We doen Charleroi een beetje tekort door de 0-1 een geluksgoal te noemen. De voorbereiding van Gholizadeh en de loopbeweging van Fall waren van topkwaliteit.

6' eerste helft, minuut 6. Fall met de goal! Mamadou Fall juicht niet uitbundig, want hij heeft een verleden bij Eupen. Hij heeft ook wat meeval, want zijn eerste schabouwelijke schot wordt een tik waarmee hij De Wolf in de wind zet. Afwerken is dan simpel: 0-1! Fall met de goal! Mamadou Fall juicht niet uitbundig, want hij heeft een verleden bij Eupen. Hij heeft ook wat meeval, want zijn eerste schabouwelijke schot wordt een tik waarmee hij De Wolf in de wind zet. Afwerken is dan simpel: 0-1!

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Mamadou Fall van Charleroi. 0, 1. goal KAS Eupen Charleroi 0 1

5' eerste helft, minuut 5. Busi speelt kort in en dan moet Willems ingrijpen. Dat kost hem een pijnlijke teen, want de heen en weer zoemende Musona zit er opnieuw bijna tussen. Busi speelt kort in en dan moet Willems ingrijpen. Dat kost hem een pijnlijke teen, want de heen en weer zoemende Musona zit er opnieuw bijna tussen.

4' eerste helft, minuut 4. Charleroi tikt de bal geduldig rond. Eupen probeert het met direct voetbal, Musona verrast bijna Busi met een versnelling. Charleroi tikt de bal geduldig rond. Eupen probeert het met direct voetbal, Musona verrast bijna Busi met een versnelling.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Eupen en Charleroi zijn begonnen aan 2020. Blijft de ongeslagen reeks van Charleroi overeind aan de Kehrweg, of zorgt Eupen voor een verrassing? Aftrap! Eupen en Charleroi zijn begonnen aan 2020. Blijft de ongeslagen reeks van Charleroi overeind aan de Kehrweg, of zorgt Eupen voor een verrassing?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:50 vooraf, 17 uur 50. We vertrekken weer vanaf 0. We moeten al het goede bevestigen in het tweede deel van het seizoen. Karim Belhocine. We vertrekken weer vanaf 0. We moeten al het goede bevestigen in het tweede deel van het seizoen. Karim Belhocine

17:49 vooraf, 17 uur 49. We hebben tijdens de stage enkele dingen verbeterd. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Benat San José. We hebben tijdens de stage enkele dingen verbeterd. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Benat San José

17:40 vooraf, 17 uur 40. 3 op 21 voor Eupen en 27 op 33 voor Charleroi: het contrast kan nauwelijks groter zijn. De winterstop kan natuurlijk een belangrijke invloed hebben. Zitten de tanks van Eupen weer vol energie? En heeft de onderbreking het ritme van Charleroi gebroken? Nog opvallend is dat de doelsaldo's van beide ploegen bijna elkaars spiegelbeeld zijn: 35-17 tegenover 17-34. . 3 op 21 voor Eupen en 27 op 33 voor Charleroi: het contrast kan nauwelijks groter zijn. De winterstop kan natuurlijk een belangrijke invloed hebben. Zitten de tanks van Eupen weer vol energie? En heeft de onderbreking het ritme van Charleroi gebroken? Nog opvallend is dat de doelsaldo's van beide ploegen bijna elkaars spiegelbeeld zijn: 35-17 tegenover 17-34.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Opstelling Eupen. Benat San José kreeg na een magere 3 op 21 versterking voor zijn kern in de persoon van Musona. Die staat ook meteen aan de aftrap bij de thuisploeg. Amat verschijnt opnieuw in de ploeg, net als Ciampichetti en Ebrahimi. Koch, Lazare, Bolingi en Bautista beginnen op de bank aan de terugronde. Opstelling Eupen Benat San José kreeg na een magere 3 op 21 versterking voor zijn kern in de persoon van Musona. Die staat ook meteen aan de aftrap bij de thuisploeg. Amat verschijnt opnieuw in de ploeg, net als Ciampichetti en Ebrahimi. Koch, Lazare, Bolingi en Bautista beginnen op de bank aan de terugronde.

17:15 vooraf, 17 uur 15. Opstelling Charleroi. Karim Belhocine doet geen gekke dingen. Hij laat bijna de hele ploeg staan die voor de winterstop met 5-0 uitpakte tegen Oostende. Dessoleil keert terug uit schorsing en vervangt Diagne, iets hoger op het veld ruimt Nicholson baan voor Gholizadeh. Rezaei was in drie duels tegen Eupen goed voor drie goals, hij moet ook vanavond scoren. Opstelling Charleroi Karim Belhocine doet geen gekke dingen. Hij laat bijna de hele ploeg staan die voor de winterstop met 5-0 uitpakte tegen Oostende. Dessoleil keert terug uit schorsing en vervangt Diagne, iets hoger op het veld ruimt Nicholson baan voor Gholizadeh. Rezaei was in drie duels tegen Eupen goed voor drie goals, hij moet ook vanavond scoren.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Charleroi mag zich in de schaduw van Club Brugge misschien wel de ploeg van het seizoen noemen. Het is ongeslagen sinds begin oktober en telt met de bekeruitschakeling eigenlijk maar één accident de parcours. De winterstop kwam dus eigenlijk een beetje ongelegen voor de Carolo's, maar voor Eupen lag dat enigszins anders. In de Oostkantons was de fut er wat uit en door een slappe reeks wordt het straks misschien nog hachelijk onderin. Vooraf Charleroi mag zich in de schaduw van Club Brugge misschien wel de ploeg van het seizoen noemen. Het is ongeslagen sinds begin oktober en telt met de bekeruitschakeling eigenlijk maar één accident de parcours. De winterstop kwam dus eigenlijk een beetje ongelegen voor de Carolo's, maar voor Eupen lag dat enigszins anders. In de Oostkantons was de fut er wat uit en door een slappe reeks wordt het straks misschien nog hachelijk onderin.

16:59 - Vooraf Vooraf, 16 uur 59

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Danijel Milicevic, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Nils Schouterden, Knowledge Musona, Flavio Ciampichetti Opstelling KAS Eupen Flavio Ciampichetti, Knowledge Musona, Nils Schouterden, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Danijel Milicevic, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Núrio, Maxime Busi, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Massimo Bruno, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Massimo Bruno, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Maxime Busi, Núrio, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Nicolas Penneteau