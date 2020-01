LIVE: Rekent Gent af met angstgegner Moeskroen?

25' eerste helft, minuut 25. Opletten bij Gent! Tot driemaal toe zit er een Gentenaar slechts op het nippertje met een grote teen tussen. Moeskroen dringt aan in de rechthoek, de thuisploeg speelt echt met vuur. Opletten bij Gent! Tot driemaal toe zit er een Gentenaar slechts op het nippertje met een grote teen tussen. Moeskroen dringt aan in de rechthoek, de thuisploeg speelt echt met vuur.

24' eerste helft, minuut 24. Daar is de rappe Fabrice Olinga weer. Bij Gent hebben ze hun handen vol met de Kameroense flankspeler.

21' eerste helft, minuut 21. Gent heeft ogenschijnlijk alles onder controle, maar echt lekker loopt het nog niet. Moeskroen voelt dat het niet kansloos is.

20' eerste helft, minuut 20. Het gevaar van Moeskroen komt vooral vanaf de linkerflank, bij Olinga. Tom Boudeweel.

16' eerste helft, minuut 16. Olinga neemt de bezoekers op sleeptouw. Perica heeft te veel tijd nodig om zijn aflegger om te zetten in een schot.

15' eerste helft, minuut 15. Plastoen is geraakt. Igor Plastoen krijgt eerst een bommetje van Ciranni in zijn buik en dan een tik van Olinga op zijn enkel. De Gentse centrale verdediger is echter een harde en staat snel overeind.

13' eerste helft, minuut 13. Moeskroen heeft tijd nodig om te herstellen, maar Gent houdt de druk op de ketel.

11' eerste helft, minuut 11. Ngadeu zet zijn bonkige lijf in de baan van Garcia. De Kameroener mag blij zijn dat Laforge zijn gele kaart op zak houdt.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Laurent Depoitre van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Excel Moeskroen 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Depoitre treft raak! Bij de eerste verslapping van Moeskroen is het prijs. Kums en Kvilitaia spelen snel en verticaal, Depoitre legt de 1-0 koel naast de broek van Butez. Dat heeft al bij al niet zo lang geduurd.

5' eerste helft, minuut 5. Hollerbach zorgt bij Moeskroen allereerst voor een stevige organisatie. Kvilitaia komt plots toch uit de rug van De Medina, maar kan niet bij de voorzet.

3' eerste helft, minuut 3. Gent probeert rustig rond te spelen, maar plots ontsnapt Olinga met een pirouette. Volhouder Castro Montes haalt hem uiteindelijk in, maar ook daarna verliest de thuisploeg snel de bal.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Bevestigt Gent zijn granieten thuisreputatie met een overwinning tegen Moeskroen, of openen de Buffalo's 2020 met een valse noot?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:25 vooraf, 20 uur 25. Tsjakvetadze werd verwacht, maar die is heel lang out geweest. Gent wil hem niet verbranden. Tom Boudeweel.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Statistieken. In zijn korte bestaan is Moeskroen een echte luis in de pels van Gent geworden. Het was de laatste ploeg die de Buffalo's in de reguliere competitie wist te kloppen in de Ghelamco Arena. Meer nog, het won zelfs de laatste drie onderlinge ontmoetingen. Dit seizoen kan het een ander verhaal worden. Gent verloor dit seizoen nog niet in eigen huis en liet er enkel wat liggen tegen Wolfsburg, Antwerp en Club Brugge.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Opstellingen. Bij Gent hoeft Thorup niet te verrassen. Jaremtsjoek is er vanavond niet bij en wordt vervangen door Kvilitaia. Dat is meteen de enige wijziging in vergelijking met de 0-1 zege bij Standard voor de winterstop. Bij Moeskroen houdt Hollerbach het op drie wissels. Garcia schuift een rijtje achteruit om plaats te maken voor Osabutey. Ook Mohamed komt in de ploeg. In doel viert Butez zijn terugkeer na een polsbreuk.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Vooraf. Gent lijkt dit seizoen de ploeg die Club Brugge het meest kan bedreigen op weg naar de kampioenstitel. In de eigen Ghelamco Arena is er doorgaans geen houden aan, maar Moeskroen is niet meteen de favoriete tegenstander van de Buffalo's. L'Excel trok in de voorbije drie wedstrijden tussen beide ploegen immers aan het langste eind en kan in de buik van het klassement vrijuit voetballen.

19:30 - Vooraf Vooraf, 19 uur 30

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Sven Kums, Elisha Owusu, Jonathan David, Vadis Odjidja Ofoe, Laurent Depoitre, Giorgi Kvilitaia

Opstelling Excel Moeskroen. Jean Butez, Alessandro Ciranni, Nathan De Medina, Bruno Godeau, Rafal Pietrzak, Aleix García, Frank Boya, Dimitri Mohamed, Jonah Osabutey, Stipe Perica, Fabrice Olinga