LIVE: 10 Antwerp-spelers wissen vroege tegengoal uit tegen Cercle

16' eerste helft, minuut 16. Een afgeweken schot komt voor de voeten van De Belder terecht, maar die is te verrast om Bolat op de proef te stellen. Een afgeweken schot komt voor de voeten van De Belder terecht, maar die is te verrast om Bolat op de proef te stellen.

14' eerste helft, minuut 14. De Belder en Hotic gooien zich samen naar een voorzet van Peeters, maar hinderen daarbij elkaar. Een nieuwe voorsprong voor Cercle blijft uit. De Belder en Hotic gooien zich samen naar een voorzet van Peeters, maar hinderen daarbij elkaar. Een nieuwe voorsprong voor Cercle blijft uit.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Lior Refaelov van Antwerp. 1, 1. goal Cercle Brugge Antwerp 1 1

12' eerste helft, minuut 12. Antwerp komt toch langszij! Ondanks het mannetje minder klimt Antwerp toch op gelijke hoogte. Mbokani kopt een verre bal van Arslanagic sterk voor doel, Refaelov loopt binnen: 1-1! Antwerp komt toch langszij! Ondanks het mannetje minder klimt Antwerp toch op gelijke hoogte. Mbokani kopt een verre bal van Arslanagic sterk voor doel, Refaelov loopt binnen: 1-1!

8' eerste helft, minuut 8. De vrije trap van Peeters likt de heup van De Laet in de muur en gaat maar enkele centimeters naast. . De vrije trap van Peeters likt de heup van De Laet in de muur en gaat maar enkele centimeters naast.

7' Rode kaart voor Wesley Hoedt van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 7 Wesley Hoedt Antwerp

7' eerste helft, minuut 7. Nog meer kopzorgen voor Antwerp! De droomstart voor Cercle wordt nog wat beter: Wesley Hoedt trekt de doorgebroken De Belder tegen de grond en krijgt rood! Nog meer kopzorgen voor Antwerp! De droomstart voor Cercle wordt nog wat beter: Wesley Hoedt trekt de doorgebroken De Belder tegen de grond en krijgt rood!

6' eerste helft, minuut 6. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

4' eerste helft, minuut 4. Antwerp heeft het absoluut niet onder de markt in de beginfase van deze wedstrijd. Cercle speelt vrank en vrij en lijkt geen last te hebben van degradatiezorgen. Antwerp heeft het absoluut niet onder de markt in de beginfase van deze wedstrijd. Cercle speelt vrank en vrij en lijkt geen last te hebben van degradatiezorgen.

4' eerste helft, minuut 4.

3' eerste helft, minuut 3.

2' eerste helft, minuut 2. Droomstart voor Cercle! Hoggas neemt Bolat te grazen en tekent vanaf de stip voor een droomstart voor Cercle Brugge: 1-0! Droomstart voor Cercle! Hoggas neemt Bolat te grazen en tekent vanaf de stip voor een droomstart voor Cercle Brugge: 1-0!

2' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 2 door Kevin Hoggas van Cercle Brugge. 1, 0. penalty Cercle Brugge Antwerp 1 0

1' eerste helft, minuut 1. Meteen strafschop! Peeters kiest voor Cercle meteen voor een bal naar voren. Hazard neemt die aan in het strafschopgebied en wordt daar ten val gebracht door Buta. Strafschop na tien seconden spelen! Meteen strafschop! Peeters kiest voor Cercle meteen voor een bal naar voren. Hazard neemt die aan in het strafschopgebied en wordt daar ten val gebracht door Buta. Strafschop na tien seconden spelen!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Cercle Brugge - Antwerp. The Great Old kan door het puntenverlies van Charleroi naar de derde plaats springen. Lamkel Zé zit na zijn wangedrag op winterstage op de (straf)bank. Aftrap! Er is afgetrapt in Cercle Brugge - Antwerp. The Great Old kan door het puntenverlies van Charleroi naar de derde plaats springen. Lamkel Zé zit na zijn wangedrag op winterstage op de (straf)bank.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:28 vooraf, 14 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:24 vooraf, 14 uur 24. We hebben de nodige informatie proberen inwinnen over de nieuwkomers van Cercle. Hoewel die nieuwkomers belangrijk zijn voor hen, probeer ik toch vooral op het rendement van mijn eigen spelers te focussen. Laszlo Bölöni, coach Antwerp. We hebben de nodige informatie proberen inwinnen over de nieuwkomers van Cercle. Hoewel die nieuwkomers belangrijk zijn voor hen, probeer ik toch vooral op het rendement van mijn eigen spelers te focussen. Laszlo Bölöni, coach Antwerp

14:18 vooraf, 14 uur 18. Dat Waasland-Beveren gisteren won, daar moeten wij niet mee bezig zijn. We moeten de druk weghouden, genieten en plezier in het spelletje hebben, dan komt alles wel goed. Bernd Storck, coach Cercle Brugge. Dat Waasland-Beveren gisteren won, daar moeten wij niet mee bezig zijn. We moeten de druk weghouden, genieten en plezier in het spelletje hebben, dan komt alles wel goed. Bernd Storck, coach Cercle Brugge

14:16 vooraf, 14 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:06 vooraf, 14 uur 06. Storck dropt 2 nieuwkomers in de basis. Het is vandaag van moeten voor Cercle Brugge, dat intussen al zeven punten achterstand telt op KV Oostende, de voorlaatste in de stand. Cercle-coach Storck voelt de hete adem van het degradatiespook en kiest met Hotic en Chatziisaias voor twee nieuwkomers in de basis. Vooral van Hotic wordt veel verwacht, Cercle telde maar liefst 1,2 miljoen euro neer voor de Bosniër. Storck dropt 2 nieuwkomers in de basis Het is vandaag van moeten voor Cercle Brugge, dat intussen al zeven punten achterstand telt op KV Oostende, de voorlaatste in de stand. Cercle-coach Storck voelt de hete adem van het degradatiespook en kiest met Hotic en Chatziisaias voor twee nieuwkomers in de basis. Vooral van Hotic wordt veel verwacht, Cercle telde maar liefst 1,2 miljoen euro neer voor de Bosniër.

13:54 vooraf, 13 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:48 vooraf, 13 uur 48. Lamkel Zé zit op het strafbankje. Na nieuw wangedrag op winterstage moet Lamkel Zé genoegen nemen met een plekje op de bank. Benson krijgt de voorkeur op het enfant terrible van Antwerp. Op het middenveld neemt Haroun zijn plaats weer over van Steven Defour. Lamkel Zé zit op het strafbankje Na nieuw wangedrag op winterstage moet Lamkel Zé genoegen nemen met een plekje op de bank. Benson krijgt de voorkeur op het enfant terrible van Antwerp. Op het middenveld neemt Haroun zijn plaats weer over van Steven Defour.

13:33 vooraf, 13 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:22 vooraf, 13 uur 22. Er staat nog ploegen voor ons, hé. Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is trouwens altijd moeilijk. Of die tegen de eerste of de laatste in de stand wordt gespeeld, maakt weinig uit, al heb ik geen schrik dat mijn ploeg Cercle onderschat. Laszlo Bölöni, coach Antwerp. Er staat nog ploegen voor ons, hé. Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is trouwens altijd moeilijk. Of die tegen de eerste of de laatste in de stand wordt gespeeld, maakt weinig uit, al heb ik geen schrik dat mijn ploeg Cercle onderschat. Laszlo Bölöni, coach Antwerp

13:21 vooraf, 13 uur 21. Antwerp wordt samen met KAA Gent steeds vaker vermeld als een titelconcurrent voor Club Brugge. "Laat ons serieus blijven", reageerde Bölöni in Het Laatste Nieuws. Antwerp wordt samen met KAA Gent steeds vaker vermeld als een titelconcurrent voor Club Brugge. "Laat ons serieus blijven", reageerde Bölöni in Het Laatste Nieuws.

13:21 vooraf, 13 uur 21. Ik ga niet té ontgoocheld zijn. Het is nu zo. Dan maar topschutter worden, zeker? Of Profvoetballer van het Jaar. En met Antwerp proberen zo hoog mogelijk te eindigen.". Dieumerci Mbokani na het Gala van de Gouden Schoen. Ik ga niet té ontgoocheld zijn. Het is nu zo. Dan maar topschutter worden, zeker? Of Profvoetballer van het Jaar. En met Antwerp proberen zo hoog mogelijk te eindigen." Dieumerci Mbokani na het Gala van de Gouden Schoen

13:19 vooraf, 13 uur 19. Antwoordt Mbokani met de voeten? De wedstrijd tegen Cercle is voor Antwerp ook de eerste na het Gala van de Gouden Schoen. De volledige entourage van The Great Old hoopte eerder deze week dat Dieumerci Mbokani met de felbegeerde trofee aan de haal zou gaan, maar de topschutter in de Belgische competitie moest Hans Vanaken voor zich dulden. Hoe reageert de Congolees op de teleurstelling? Antwoordt Mbokani met de voeten? De wedstrijd tegen Cercle is voor Antwerp ook de eerste na het Gala van de Gouden Schoen. De volledige entourage van The Great Old hoopte eerder deze week dat Dieumerci Mbokani met de felbegeerde trofee aan de haal zou gaan, maar de topschutter in de Belgische competitie moest Hans Vanaken voor zich dulden. Hoe reageert de Congolees op de teleurstelling?

13:10 vooraf, 13 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:08 vooraf, 13 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:08 vooraf, 13 uur 08. Voorbeschouwing. Antwerp hervat de competitie deze namiddag met een uitwedstrijd bij hekkensluiter Cercle Brugge. The Great Old kan een prima zaak doen in het klassement, want Charleroi liet gisteren punten liggen bij Eupen. Een gedeelde tweede plaats ligt zo voor het grijpen. Aftrap om 14.30u. Voorbeschouwing Antwerp hervat de competitie deze namiddag met een uitwedstrijd bij hekkensluiter Cercle Brugge. The Great Old kan een prima zaak doen in het klassement, want Charleroi liet gisteren punten liggen bij Eupen. Een gedeelde tweede plaats ligt zo voor het grijpen. Aftrap om 14.30u.

13:08 - Vooraf Vooraf, 13 uur 08

Opstelling Cercle Brugge. Mouez Hassen, Godfred Donsah, Julien Serrano, Kouadio-Yves Dabila, Jonathan Panzo, Adrien Bongiovanni, Lassana Coulibaly, Kevin Hoggas, Stef Peeters, Kylian Hazard, Idriss Saadi Opstelling Cercle Brugge Idriss Saadi, Kylian Hazard, Stef Peeters, Kevin Hoggas, Lassana Coulibaly, Adrien Bongiovanni, Jonathan Panzo, Kouadio-Yves Dabila, Julien Serrano, Godfred Donsah, Mouez Hassen

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Dino Arslanagic, Wesley Hoedt, Ritchie De Laet, Benson Manuel, Alexis De Sart, Lior Refaelov, Faris Haroun, Kevin Mirallas, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Kevin Mirallas, Faris Haroun, Lior Refaelov, Alexis De Sart, Benson Manuel, Ritchie De Laet, Wesley Hoedt, Dino Arslanagic, Aurélio Buta, Sinan Bolat