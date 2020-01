Anthony Vanden Borre is aangesloten en kan dus in principe spelen. Toch wordt Club Brugge nipt voor hem. Hij heeft nog enkele oefenmatchen nodig. Nieuwkomer Murillo staat wel dicht bij de ploeg. Hij heeft veel kwaliteiten.

vooraf, 17 uur 59. Anthony Vanden Borre is aangesloten en kan dus in principe spelen. Toch wordt Club Brugge nipt voor hem. Hij heeft nog enkele oefenmatchen nodig. Nieuwkomer Murillo staat wel dicht bij de ploeg. Hij heeft veel kwaliteiten. Anderlecht-coach Frank Vercauteren.

vooraf, 17 uur 56. Paars-wit wellicht zonder Roofe. Anderlecht mist tegen Club Brugge wellicht aanvaller Kemar Roofe. De Engelsman trainde vrijdag nog individueel en zal nog extra testen afleggen die moeten uitwijzen of hij fit is voor zondag. "We zullen een oplossing moeten zoeken, geen excuses", zegt RSCA-coach Frank Vercauteren.