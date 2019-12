LIVE: Legt Waasland-Beveren na Standard ook STVV over de knie?

Ook Acolatse wil zich nog eens tonen, maar zijn plaatsbal van buiten de zestien gaat ruim naast. Een erg hoogstaande partij krijgen we voorlopig niet te zien. STVV heeft intussen al 63 procent balbezit verzameld.

Het publiek schrikt toch even op! Botaka brengt de bal scherp voor vanop de achterlijn en vindt Balongo met zijn voorzet. Gelukkig voor Waasland-Beveren was ook Caufriez op tijd terug om de Congolees af te stoppen.

Het blijft voorlopig allemaal wat rommelig. Koita probeert het opnieuw vanop afstand, maar ook zijn nieuwe poging is niet veel beter dan de vorige.

Ook de thuisploeg laat zich zien. Koita komt vanop links goed naar binnen en kan de bal meegeven aan Milosevic of Badibanga, maar gaat voor eigen succes. Schmidt moet plat gaan, maar ook voor hem is dat niet de moeilijkste redding.

Botaka moet even wachten voor de cross-pass hem bereikt. Met een knappe zwieper bedient hij de ingelopen Sousa, maar de Braziliaan ziet zijn schot uit de draai afgeblokt worden.

De bezoekers eisen het balbezit dus op, maar heel veel kunnen ze daar niet mee aanvangen. Het is vooral aanvoerder Botaka die ballen naar zich toe zuigt, al zijn er niet veel ploegmaats om de bal aan af te geven.

Het zijn nog steeds de Truienaars die het roer in handen hebben. Thuisploeg Waasland-Beveren lijkt de bezoekende ploeg te zijn. Hoe lang aanvaarden de supporters dit vandaag? STVV is natuurlijk geen Standard.

De actie van Botaka op rechts leverde niets op, dus probeert Sint-Truiden het maar eens over links. Daar lijken ze met Acolatse meer succes te hebben, al wordt de voorzet van de Nederlander makkelijk gekeerd.

De bezoekers komen meteen hoog druk zetten en dat loont. Vukcevic kan de bal langs de lijn meegeven met Balongo, maar trapt de bal ongelukkig over de lijn.

De bal rolt op de Freethiel! Blijft Waasland-Beveren uit de greep van rode lantaarn Cercle of nestelt STVV zich wat steviger in de middenmoot?

14:28

vooraf, 14 uur 28. Zet Waasland-Beveren zijn opmars voort? Vorig weekend leek Waasland-Beveren de rode lantaarn over te nemen van Cercle, maar in extremis pakte het alsnog de scalp van Standard. Kunnen de troepen van Mercier vanmiddag bevestigen tegen STVV, dat zelf niet in de vorm van z'n leven verkeert?