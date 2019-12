13:04 vooraf, 13 uur 04. "Het wordt een match tussen twee ploegen die knokken om met zoveel mogelijk punten aan Play-off I te beginnen", blikte Thorup vooruit op het duel tegen Standard. "We strijden voor de topposities in het klassement. Hopelijk kunnen we in Luik een mooi einde breien aan een goeie seizoenshelft.". "Het wordt een match tussen twee ploegen die knokken om met zoveel mogelijk punten aan Play-off I te beginnen", blikte Thorup vooruit op het duel tegen Standard. "We strijden voor de topposities in het klassement. Hopelijk kunnen we in Luik een mooi einde breien aan een goeie seizoenshelft."

13:03 vooraf, 13 uur 03. We moeten in 2020 nog betere resultaten halen buitenshuis. Misschien kunnen we al beginnen tegen Standard. Jess Thorup.

13:01 vooraf, 13 uur 01. We kunnen iets rapen op bezoek bij Standard. De honger in de groep is nog groot. Ik kijk er echt naar uit. Jess Thorup.

12:58 vooraf, 12 uur 58. "Trots na 1-1 tegen Club". Jess Thorup heeft veel werk deze kerstperiode want de na de topper tegen Club wacht die tegen Standard. Zondag werd het 1-1 tegen de competitieleider. "We hebben de drie punten niet kunnen pakken, maar we hebben wel een heel sterke match gespeeld. We waren de evenknie van misschien wel de sterkste ploeg in België. Zelfs bij een achterstand zijn wij er in blijven geloven. Ik ben trots op mijn team. Ze hebben die topper heel professioneel aangepakt.".

12:41 vooraf, 12 uur 41. De voorbeschouwing van Thorup.