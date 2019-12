LIVE: Houdt Kortrijk het degradatiespook op afstand tegen Cercle?

De Belder probeert te infiltreren in de zestien meter, maar wordt uiteindelijk teruggefloten wegens buitenspel. Cercle krijgt voorlopig niets klaar in offensief opzicht.

eerste helft, minuut 29. De Belder probeert te infiltreren in de zestien meter, maar wordt uiteindelijk teruggefloten wegens buitenspel. Cercle krijgt voorlopig niets klaar in offensief opzicht.

eerste helft, minuut 22. We zitten al even tevergeefs te wachten op nieuw doelgevaar. De bal circuleert momenteel vooral op het middenveld.

eerste helft, minuut 15. Cercle raakt voorlopig niet in de buurt van KVK-doelman Jakubech. Het openingskwartier is helemaal voor de thuisploeg.

eerste helft, minuut 4. Kortrijk knutselt als eerste een degelijke aanval in elkaar. De Sart wordt vrijgespeeld op rechts, zijn voorzet is een prooi voor Hassen.

14:04

vooraf, 14 uur 04. Dit is een zespuntenmatch. Met een zege komen we in de veilige zone te zitten en dan kunnen we ons in januari focussen op de beker. Yves Vanderhaeghe (KVK-coach).