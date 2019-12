LIVE: Genk kan zich tegen Eupen geen puntenverlies veroorloven in strijd om PO1

30' eerste helft, minuut 30. Eupen komt nog eens piepen. De mee opgerukte Beck legt de bal voor zijn linker en trapt hem een paar meter over. Eupen komt nog eens piepen. De mee opgerukte Beck legt de bal voor zijn linker en trapt hem een paar meter over.

28' eerste helft, minuut 28. Racing Genk is heer en meester en staat terecht op voorsprong. Glenn Martens op Radio 1.

26' eerste helft, minuut 26. Genk kiest eens niet voor een aanval over rechts maar door het centrum. Onuachu wordt nog net op tijd afgehouden door Koch.

24' eerste helft, minuut 24. Onuachu kopt een Genkse hoekschop hoog over. De Limburgers jagen op een tweede doelpunt.

23' eerste helft, minuut 23. Maehle steekt zichzelf even de ruimte in. Blondelle doorziet het gevaar en tackelt er de voorzet uit.

21' eerste helft, minuut 21. Maehle zet een een-tweetje op met Ito, die met een achteloze tik zijn rechtsback heerlijk op weg zet richting De Wolf. Uit een scherpe hoek trekt de Eupen-doelman aan het langste eind. De actie was om duimen en vingers bij af te likken.

18' eerste helft, minuut 18. Meteen weer naar de overzijde, waar Hrosovsky de verste hoek zoekt, maar net te veel krul in zijn poging steekt. Nipt voorlangs.

17' eerste helft, minuut 17. Eupen reageert met een aanval over rechts. Bautista wordt aangespeeld in de zestien, maar de Spanjaard trapt een gat in de lucht. Prima kans voor de bezoekers.

16' Laat je niet misleiden, het staat 1-0 in Genk. eerste helft, minuut 16. Laat je niet misleiden, het staat 1-0 in Genk.

13' eerste helft, minuut 13. De bedrijvigste man op het veld scoort! Berge zondert Maehle af op de rechterflank en die legt af op Ito. De Japanner kapt zijn mannetje lekker uit en verschalkt De Wolf met zijn linker: 1-0!

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Junya Ito van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk KAS Eupen 1 0

12' eerste helft, minuut 12. Samatta en Verdon vechten een robbertje uit in het strafschopgebied. Verdon raakt de bal als laatste, maar Genk krijgt toch geen hoekschop.

9' eerste helft, minuut 9. Cools ontsnapt aan een gele kaart. Na een tik op de hiel van Paintsil haalt hij nu de schaar boven. Lothar D'Hondt roept hem op het matje: laatste waarschuwing voor Cools.

7' eerste helft, minuut 7. De Genkse aanvallen gaan allemaal over de rechterflank. Ito is bedrijvig, maar nog niet echt gelukkig in zijn acties. Hij trapt zijn voorzet flauw in de armen van De Wolf.

6' eerste helft, minuut 6. Ito wil Blondelle omspelen, maar die heeft al wat ervaring en blijft slim op de been. Eupen krijgt uiteindelijk zelfs een doeltrap. Kus van de juf en een bank vooruit voor Blondelle.

5' Gele kaart voor Menno Koch van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 5 Menno Koch KAS Eupen

4' eerste helft, minuut 4. Eerste gele kaart. Samatta is sneller dan Koch, die de Genkse topschutter dan maar onder het gras stopt: geel.

3' eerste helft, minuut 3. Bautista wapent een schot, maar Berge keert uitstekend terug. De aanvaller van Eupen probeert dan maar een strafschop te versieren, D'Hondt laat zich niet vangen.

1' eerste helft, minuut 1. De Genkse verzorgers moeten het veld al oplopen. Cools gaat op de achillespees van Paintsil staan en dat heeft de Ghanees gevoeld.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De wedstrijd tussen Genk en Eupen is begonnen. In de strijd om een PO1-plaats kan de landskampioen zich geen puntenverlies veroorloven tegen de Oostkantonners. Wolf rekent op Samatta én Onuachu voor Genkse doelpunten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:24 vooraf, 14 uur 24. De scheidsrechter in de Luminus Arena zo meteen is Lothar D'Hondt.

14:24 vooraf, 14 uur 24. We moeten vandaag erg compact spelen, maar zijn niet gekomen om alleen te verdedigen. Als Genk ons ruimte geeft, willen we die benutten. We zouden het jaar graag afsluiten met een goed gevoel. Benat San Jose, coach KAS Eupen.

14:18 vooraf, 14 uur 18. We hebben niet al te veel getraind de voorbije dagen. De matchen volgen elkaar in sneltempo op en dat is goed: zo kunnen we de knop na het 2-0-verlies in Anderlecht snel omdraaien. Hannes Wolf, coach KRC Genk.

14:00 vooraf, 14 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:59 vooraf, 13 uur 59. Ook 3 wijzigingen bij de bezoekers. Benat San Jose heeft net als zijn collega drie wijzigingen in petto. Achterin komt Blondelle weer in de ploeg voor Amat. Wat hoger op het veld krijgt Lazare de voorkeur op Ebrahimi en voorin start Bolingi ten nadele van Embalo.

13:53 vooraf, 13 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:45 vooraf, 13 uur 45. 3 wissels bij Genk. Achterin bij Genk worden Lucumi en Borges vervangen door Cuesta en De Norre. Voor Bongonda is er vanmiddag geen basisplaats weggelegd, hij wordt vervangen door Samatta, nog steeds de Genkse topschutter. Onuachu blijft voorin staan. Hagi zit opnieuw op de bank.

13:34 vooraf, 13 uur 34. Jupiler Pro League Racing Genk rijdt zich ook in Eupen vast in het sukkelstraatje

13:33 vooraf, 13 uur 33. 3 op 18 voor Eupen. De bezoekers uit de Oostkantons snakken naar enkele weken rust. Eupen sprokkelde uit zijn laatste 6 wedstrijden slechts 3 punten (1-0 tegen KV Oostende) en staat 13e in het klassement. De laatste echt overtuigende zege van de Panda's was er uitgerekend een tegen Genk. Op 2 november versloegen ze de Limburgers met 2-0 na goals van Bolingi en Amat.

13:28 vooraf, 13 uur 28. Het Genkse parcours sinds de komst van Wolf. Een dikke maand geleden stelde Genk met veel egards zijn nieuwe coach Hannes Wolf voor. De Duitser moest de sputterende trein weer op de rails krijgen, maar echt overtuigend is hij tot nog toe niet geweest: Genk verloor onder meer de derby tegen STVV, verloor twee keer zwaar in de Champions League en werd door Antwerp (na strafschoppen) uit de Croky Cup geknikkerd. 2 van de 8 wedstrijden onder leiding van Wolf werden wel gewonnen, tegen Cercle (1-2) en W-Beveren (4-1).

13:20 vooraf, 13 uur 20. Voorbeschouwing. In de strijd om een Play-off I-plaats kan Genk zich vanmiddag geen puntenverlies veroorloven tegen Eupen. De landskampioen ging zondag nog kansloos onderuit tegen Anderlecht (2-0) en won slechts 2 van zijn 8 wedstrijden onder leiding van Hannes Wolf. Aftrap om 14.30u.

13:20 - Vooraf Vooraf, 13 uur 20

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Joakim Mæhle, Sébastien Dewaest, Carlos Cuesta, Casper de Norre, Junya Ito, Sander Berge, Mbwana Samatta, Patrik Hrošovský, Joseph Paintsil, Paul Onuachu

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Menno Koch, Andreas Beck, Jens Cools, Danijel Milicevic, Jean Thierry Lazare, Nils Schouterden, Jonathan Bolingi, Jon Bautista