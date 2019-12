LIVE: Droomstart voor KV Mechelen op bezoek bij Moeskroen

29' eerste helft, minuut 29. Toch even alle hens aan dek bij KV Mechelen wanneer Perica plots opduikt in de zestien. Even lijkt er een kans in de maak, maar het draait helaas voor Moeskroen op niks uit. Toch even alle hens aan dek bij KV Mechelen wanneer Perica plots opduikt in de zestien. Even lijkt er een kans in de maak, maar het draait helaas voor Moeskroen op niks uit.

27' eerste helft, minuut 27. Nog maar eens een kans(je) voor de bezoekers. Kaya schildert een vrije trap op het hoofd van Peyre, maar die besluit naast. KV Mechelen moet niet eens zijn beste niveau halen om de touwtjes in handen te houden. .

25' eerste helft, minuut 25. KV Mechelen blijft op zoek gaan naar een iets ruimere marge. Storm versnelt op links, maar zijn voorzet wordt makkelijk onderschept door Vasic. Wat Moeskroen laat zien, is voorlopig wel erg bleekjes.

21' eerste helft, minuut 21. Koppen is niet meteen het sterkste punt van Kaya, maar toch is hij het die eindelijk nog eens voor Mechels gevaar zorgt op een voorzet van Engvall. De bal kadreren lukt evenwel niet. .

20' Gele kaart voor Fabrice Olinga van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 20 Fabrice Olinga Excel Moeskroen

20' eerste helft, minuut 20. Olinga is veel te laat met zijn ingreep op Schoofs. Hij krijgt de twijfelachtige eer om als eerst geel te krijgen in deze wedstrijd.

15' eerste helft, minuut 15. Geen penalty. Perica gaat onderuit in de zestien na een lichte charge van Peyre. Voor scheidsrechter Geldhof is er niks aan de hand, Perica ging ook wel iets te graag liggen.

11' eerste helft, minuut 11. KV Mechelen blijft de ploeg die het initiatief neemt. Engvall kan zich doorzetten op rechts, maar zijn lage voorzet wordt onderschept door Vasic.

8' eerste helft, minuut 8. Moeskroen kan dan toch eens een hoekschop versieren, maar daar ook een kans uit puren lukt niet. KV Mechelen heeft alles prima onder controle.

4' eerste helft, minuut 4. Het antwoord van Moeskroen blijft voorlopig uit. De thuisploeg is toch duidelijk verrast door de vroege opdoffer.

4' eerste helft, minuut 4.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Joachim Van Damme van KV Mechelen. 0, 1. goal Excel Moeskroen KV Mechelen 0 1

2' eerste helft, minuut 2. Meteen raak voor KV Mechelen! Droomstart voor KV Mechelen! Schoofs legt de bal breed voor Van Damme en die mikt de 0-1 van net buiten de zestien met een laag schot simpel in doel. Bij Moeskroen waren ze nog niet goed wakker, de thuisploeg weet meteen wat gedaan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Moeskroen trapt de wedstrijd tegen KV Mechelen op gang. Springt KVM weer de top zes in of gooit Moeskroen roet in het eten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:29 vooraf, 14 uur 29. Geen Hollerbach op de bank bij Moeskroen. Bernd Hollerbach is te ziek om vandaag zijn rol op de bank bij Moeskroen in te vullen. Hij wordt vervangen door zijn assistent Dennis Schmitt.

14:08 vooraf, 14 uur 08. KV Mechelen kan goede zaak doen voor PO I. KV Mechelen kan de druk op Zulte Waregem opvoeren in de strijd voor Play-off I. Met een overwinning springen de Mechelaars over Zulte Waregem naar de zesde plaats. Zulte Waregem staat vanavond nog voor een lastige verplaatsing naar Club Brugge.

14:00 vooraf, 14 uur . Puntendeling op 6e speeldag. Moeskroen snoepte KV Mechelen eerder dit seizoen al 2 punten af. Eind augustus leek KV Mechelen op eigen veld nochtans op weg naar winst én de leiderplaats, maar De Medina zorgde in de extra tijd nog voor een 2-2-gelijkspel.

13:58 vooraf, 13 uur 58. Opstellingen. Slechts één wissel bij KV Mechelen in vergelijking de thuiswedstrijd tegen Oostende. Vanlerberghe ruimt in de basiself plaats voor Schoofs. Bij Moeskroen kiest Hollerbach voor quasi dezelfde ploeg als vorige zaterdag tegen Charleroi. Enkel de geblesseerde Campins is vervangen door Pietrzak.

13:49 vooraf, 13 uur 49. Moeskroen kwam afgelopen zaterdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Charleroi. Opnieuw een puntendeling voor eigen volk, de derde op een rij al. De laatste thuiszege dateert van 3 november, toen versloeg Moeskroen Antwerp met 3-1. .

13:46 vooraf, 13 uur 46. Gaat KV Mechelen door op elan? Na 4 wedstrijden zonder overwinning kon KV Mechelen afgelopen vrijdag eindelijk nog eens winnen, thuis tegen Oostende. Lukt het nu ook buitenshuis, op bezoek bij Moeskroen? Volg het hier vanaf 14.30u.

13:46 - Vooraf Vooraf, 13 uur 46

Opstelling Excel Moeskroen. Vaso Vasic, Alessandro Ciranni, Diogo Queirós, Nathan De Medina, Rafal Pietrzak, Benjamin van Durmen, Frank Boya, Deni Hocko, Fabrice Olinga, Stipe Perica, Aleix García

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Jules Van Cleemput, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Lucas Bijker, Onur Kaya, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Nikola Storm, Williams Togui Mel, Gustav Engvall