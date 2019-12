Zulte Waregem hoopt 5 dagen later wél punten te sprokkelen in Brugge

Hans Vanaken bereikt vandaag een mijlpaal als hij in actie komt: dat wordt dan de 250e eersteklassematch voor de middenvelder van Club Brugge. Als Brandon Mechele speelt, is dat zijn 225e match voor Club Brugge.

vooraf, 11 uur 13. Club Brugge is de toekomstige kampioen van dit seizoen. We zullen dus wakker moeten zijn. Vorig jaar hebben we de 3 punten gepakt. We zullen dat nu opnieuw proberen, maar het wordt niet makkelijk. Zulte Waregem-keeper Sammy Bossut.