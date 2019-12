Vercauteren: "Ja, ik had wel verwacht dat het zo moeilijk zou zijn"

13:56 vooraf, 13 uur 56. Vercauteren wil bevestigen tegen Antwerp. Vercauteren wil bevestigen tegen Antwerp

Vercauteren is sinds begin oktober aan de slag bij Anderlecht. Hoe evalueert hij zijn periode tot aan de winterstop? Had hij verwacht dat het zo moeilijk zou zijn? "Ja, eigenlijk wel. Maar het is ook moeilijk voor Club Brugge of voor andere ploegen. Welke trainer moet zijn hoofd niet breken over een aantal zaken? Het is moeilijk in België, en zeker voor ons. Dat maakt het voor mij juist interessant. Het is een uitdaging. Als iets moeilijk is, is het twee keer zo leuk als het dan toch lukt. We staan op dit moment nog niet waar we moeten staan. We hebben nog potentieel. Er is nog marge en dat zal ook nodig zijn. Ik ben realistisch.".

"Zulj heeft knop omgedraaid". Zulj speelde tegen Genk geen onaardige partij en dat terwijl hij sinds zijn aankomst in Anderlecht toch nog maar weinig had laten zien. Wat is er veranderd? "Ik heb hem gewezen op de dingen die hij moet doen: naar voren voetballen en de ontgoocheling verwerken. Hij zei me altijd dat hij klaar was, maar ik zag het niet. Ik miste bezieling en beleving. Die knop heeft hij nu omgedraaid. Hij moest weer geloven in zijn eigen kwaliteiten.".

"Mbokani is een van de beste spitsen van België". Frank Vercauteren moet morgen proberen om Mbokani af te stoppen. De trainer van Anderlecht kent de spits nog goed. Hij liet hem debuteren in de Belgische hoogste klasse. "Hij is nog een stuk beter geworden dan vroeger. Het is een heel goede spits, een heel efficiënte spits. Hij is een van de beste spitsen in België. We zullen zeker aandacht hebben voor hem. Of ik mijn opstelling aanpas, zul je morgen wel zien. Onze match tegen Genk vormt een goede basis, nu willen we die prestatie vooral bevestigen.".

Topper op vrijdag. Antwerp en Anderlecht sluiten de kerstspeeldag af op vrijdag. De thuisploeg wil zijn tweede plaats in het klassement verstevigen. Anderlecht wil bevestigen na de zege tegen Genk.