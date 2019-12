12:31

vooraf, 12 uur 31. Mpoku uit frustraties van Standard. Na een match schorsing kan Standard in de competitie weer rekenen op Paul-José Mpoku. De winger beseft dat Standard geen punten mag laten liggen. "We zijn wat gefrustreerd", zei Mpoku op de persconferentie. "We doen goede dingen, maar dat rendeert niet. Het is aan ons om dat op te lossen.".