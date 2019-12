12:22

vooraf, 12 uur 22. Oostende op zoek naar 2e uitzege. KV Oostende klopte in de afgelopen 3 matchen Anderlecht en Gent, maar dat waren thuismatchen. In uitwedstrijden is het al van de eerste speeldag en de zege in Anderlecht geleden dat Oostende de volle buit kon pakken.