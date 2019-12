Zet Charleroi zijn reeks voort op bezoek bij Moeskroen?

17:20

vooraf, 17 uur 20. Geschiedenis. Terwijl we wachten op de opstelling van Moeskroen, kunnen we even in de archieven duiken. Moeskroen won slechts één van de elf onderlinge duels, maar dat was wel de meest recente uitmatch van Charleroi op Le Canonnier. Het werd 3-0, maar de drie doelpuntenmakers van l'Excel zijn inmiddels verdwenen. Vojvoda en Friede hebben een transfer versierd, terwijl Bakic al sinds eind september niet meer in de wedstrijdkern zit. In de heenronde haalde Charleroi het nipt, maar verdiend met 1-0 Gholizadeh maakte toen de enige goal.