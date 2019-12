LIVE: Houdt Anderlecht de hoop op Play-off I levend tegen Racing Genk?

Ook Zulj zit goed in de match. De Oostenrijker pakt met Chadli uit met een dubbele dubbelpass (!), maar de voorzet vindt weer geen eindpunt. Het thuispubliek kan het wel pruimen.

Anderlecht probeert met veel beweging Genk weg te duwen. Vooral Vlap is alomtegenwoordig in het openingskwartier. Na wat getik en gekaats bezorgt de afgeweken voorzet van Doku doelman Vandevoordt geen kopzorgen.

We hebben al slechtere wedstrijden gezien in het Lotto Park. Het gaat goed op en af.

Er zit onmiddellijk vaart in de wedstrijd. Ook Anderlecht probeert in zijn aanvalsgolven iets directer te spelen. De neuzen staan een tikkeltje meer dan gebruikelijk richting het doel van de vijand gericht.

Een ingestudeerde Genkse vrijschop brengt Anderlecht in de problemen. Paintsil dwingt Van Crombrugge tot een goeie save met een plaatsbal vanuit het halve maantje. Lucumi trapt de rebound te wild in het zijnet, al leek hij wel buitenspel te staan.

We moeten toch even knipperen met onze ogen, want die derde uitrusting haalt Anderlecht niet te vaak uit de kast. Het volgt zo het voorbeeld van Club Brugge vanmiddag op bezoek bij AA Gent.