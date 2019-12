LIVE: Zulte Waregem fluitend op weg naar nieuwe zege tegen STVV

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij STVV, Nelson Balongo erin, Alexandre de Bruyn eruit wissel Alexandre de Bruyn Nelson Balongo

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij STVV, Mathieu Troonbeeckx erin, Allan Sousa eruit wissel Allan Sousa Mathieu Troonbeeckx

61' tweede helft, minuut 61. Linksachter Mensah is het veld overgestoken en snijdt naar binnen. Zijn schot met rechts is zwak. Linksachter Mensah is het veld overgestoken en snijdt naar binnen. Zijn schot met rechts is zwak.

59' tweede helft, minuut 59. Bijna een uur gespeeld. Wordt het een vervelend laatste half uur of komt er toch nog wat animo in deze al besliste wedstrijd? Bijna een uur gespeeld. Wordt het een vervelend laatste half uur of komt er toch nog wat animo in deze al besliste wedstrijd?

55' tweede helft, minuut 55. Winkelhaakjesavond. Beter kan je een elfmeter niet trappen. De fauw wilde net als Govea ook eens in de winkelhaak mikken en doet dat vanaf de stip: 4-1! Winkelhaakjesavond Beter kan je een elfmeter niet trappen. De fauw wilde net als Govea ook eens in de winkelhaak mikken en doet dat vanaf de stip: 4-1!

55' tweede helft, minuut 55.

55' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 55 door Davy De fauw van Zulte Waregem. 4, 1. penalty Zulte Waregem STVV 4 1

53' tweede helft, minuut 53. Strafschop! Zulte Waregem kan de boeken definitief sluiten vanaf de stip. Sousa probeert de ontsnapte Larin nog terug te halen, maar maakt daarbij een overtreding. Strafschop! Zulte Waregem kan de boeken definitief sluiten vanaf de stip. Sousa probeert de ontsnapte Larin nog terug te halen, maar maakt daarbij een overtreding.

50' tweede helft, minuut 50.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Omar Govea van Zulte Waregem. 3, 1. goal Zulte Waregem STVV 3 1

48' tweede helft, minuut 48. Govea doet het wéér! Wauw! Nadat hij vlak voor de rust al een vrije trap met geniale precisie in de winkelhaak schilderde, doet Govea het nu met een weergaloze streep in het dak van het doel: 3-1! Govea doet het wéér! Wauw! Nadat hij vlak voor de rust al een vrije trap met geniale precisie in de winkelhaak schilderde, doet Govea het nu met een weergaloze streep in het dak van het doel: 3-1!

46' tweede helft, minuut 46. Er wordt weer gevoetbald in het Regenboogstadion. De tussenstand is 2-1. Er wordt weer gevoetbald in het Regenboogstadion. De tussenstand is 2-1.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46. Einde eerste helft. Zulte Waregem trekt met een 2-1-voorsprong tegen STVV de rust in. Berahino bewees meteen zijn waarde bij zijn rentree en Govea schilderde een vrije trap in de kruising. Tussendoor maakte De Bruyn gelijk voor de bezoekers. Einde eerste helft Zulte Waregem trekt met een 2-1-voorsprong tegen STVV de rust in. Berahino bewees meteen zijn waarde bij zijn rentree en Govea schilderde een vrije trap in de kruising. Tussendoor maakte De Bruyn gelijk voor de bezoekers.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Govea brengt Zulte Waregem vlak voor rust op voorsprong.

44' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 44 door Omar Govea van Zulte Waregem. 2, 1. vrije trap Zulte Waregem STVV 2 1

44' eerste helft, minuut 44. Wat een doelpunt! Zulte Waregem gaat zo meteen wellicht toch met een voorsprong rusten, want vlak voor de koffie schildert Govea een vrije trap enig mooi in de kruising: 2-1! Wat een doelpunt! Zulte Waregem gaat zo meteen wellicht toch met een voorsprong rusten, want vlak voor de koffie schildert Govea een vrije trap enig mooi in de kruising: 2-1!

43' eerste helft, minuut 43. Sankhon gebaart van krommenaas, maar hij brengt wel degelijk Berahino ten val aan de rand van de zestien. Sankhon gebaart van krommenaas, maar hij brengt wel degelijk Berahino ten val aan de rand van de zestien.

41' eerste helft, minuut 41. Nog vijf minuten tot de rust. STVV heeft vertrouwen getankt door de gelijkmaker, de wedstrijd is nu meer in evenwicht. Nog vijf minuten tot de rust. STVV heeft vertrouwen getankt door de gelijkmaker, de wedstrijd is nu meer in evenwicht.

37' eerste helft, minuut 37. Govea zoekt Larin aan de eerste paal. Durkin anticipeert goed en kopt het gevaar weg. Govea zoekt Larin aan de eerste paal. Durkin anticipeert goed en kopt het gevaar weg.

34' eerste helft, minuut 34.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Alexandre de Bruyn van STVV. 1, 1. goal Zulte Waregem STVV 1 1

33' eerste helft, minuut 33. STVV maakt gelijk! Botaka telt de Essevee-verdedigers uit met een listige steekpass naar De Bruyn. Die maakt zich sterk tegen Pletinckx en legt dan beheerst de gelijkmaker in doel: 1-1! STVV maakt gelijk! Botaka telt de Essevee-verdedigers uit met een listige steekpass naar De Bruyn. Die maakt zich sterk tegen Pletinckx en legt dan beheerst de gelijkmaker in doel: 1-1!

29' eerste helft, minuut 29. Larin is nog niet echt gelukkig in zijn afwerking, maar duikt telkens wel gevaarlijk op voor de neus van Schmidt. Deze keer wordt hij bediend door Bruno, maar kopt hij flauw in de armen van de STVV-goalie. Larin is nog niet echt gelukkig in zijn afwerking, maar duikt telkens wel gevaarlijk op voor de neus van Schmidt. Deze keer wordt hij bediend door Bruno, maar kopt hij flauw in de armen van de STVV-goalie.

26' eerste helft, minuut 26. Larin kan zijn voet niet tegen een uitstekende voorzet van Berahino zetten. Larin kan zijn voet niet tegen een uitstekende voorzet van Berahino zetten.

23' eerste helft, minuut 23. We zijn halfweg de eerste helft. Zulte Waregem rechtvaardigt zijn voorsprong, het speelt de bal dominant rond en geeft weinig weg. We zijn halfweg de eerste helft. Zulte Waregem rechtvaardigt zijn voorsprong, het speelt de bal dominant rond en geeft weinig weg.

21' eerste helft, minuut 21. Berahino krijgt tijd en ruimte en gebruikt die nuttig om uit te halen met zijn linker. Schmidt kent weinig moeite met de centrale poging. Berahino krijgt tijd en ruimte en gebruikt die nuttig om uit te halen met zijn linker. Schmidt kent weinig moeite met de centrale poging.

19' eerste helft, minuut 19. Heel wat STVV-spelers staan op andere posities te spelen dan ze gewend zijn. Geert Heremans op Radio 1. Heel wat STVV-spelers staan op andere posities te spelen dan ze gewend zijn Geert Heremans op Radio 1

16' eerste helft, minuut 16. De bezoekers zijn een eerste keer gevaarlijk. Sankhon zet zich goed door op de rechterkant en legt terug op Botaka, maar die ziet zijn poging nog gestuit door Marcq. De bezoekers zijn een eerste keer gevaarlijk. Sankhon zet zich goed door op de rechterkant en legt terug op Botaka, maar die ziet zijn poging nog gestuit door Marcq.

13' eerste helft, minuut 13. 2-0 hangt in de lucht. De fauw wordt door Berahino heerlijk bediend met een hakje, maar zet dan blind voor. De actie is niet afgelopen, Govea komt centraal voor doel in balbezit en knalt op de paal. 2-0 hangt in de lucht De fauw wordt door Berahino heerlijk bediend met een hakje, maar zet dan blind voor. De actie is niet afgelopen, Govea komt centraal voor doel in balbezit en knalt op de paal.

13' eerste helft, minuut 13. Zulte Waregem blijft voor de aanval kiezen. STVV komt niet echt in het stuk voor. Zulte Waregem blijft voor de aanval kiezen. STVV komt niet echt in het stuk voor.

11' Gele kaart voor Ewoud Pletinckx van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 11 Ewoud Pletinckx Zulte Waregem

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7.

7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Saido Berahino van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem STVV 1 0

6' eerste helft, minuut 6. Daar is Berahino al! Saido Berahino bewijst bij zijn rentree meteen zijn waarde voor Essevee. Hij neemt een diepe bal van Marcq goed aan met de borst en werkt knap overhoeks af: 1-0! Daar is Berahino al! Saido Berahino bewijst bij zijn rentree meteen zijn waarde voor Essevee. Hij neemt een diepe bal van Marcq goed aan met de borst en werkt knap overhoeks af: 1-0!

3' eerste helft, minuut 3. Larin is twee keer gevaarlijk binnen dezelfde minuut. Eerst moet Schmidt een gevaarlijke voorzet van de aanvaller wegboksen, daarna moeten de bezoekende verdedigers hun doelman bijstaan bij een breedlegger van de Essevee-spits. Larin is twee keer gevaarlijk binnen dezelfde minuut. Eerst moet Schmidt een gevaarlijke voorzet van de aanvaller wegboksen, daarna moeten de bezoekende verdedigers hun doelman bijstaan bij een breedlegger van de Essevee-spits.

Vlak voor de aftrap voerde Nicky Hayen nog een wijziging door. Niet Balongo maar Durkin staat tussen de lijnen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Zulte Waregem - STVV. Saido Berahino staat voor het eerst sinds eind oktober weer aan de aftrap bij Essevee. STVV gaat zonder de geblesseerde Boli op zoek naar revanche voor de bekeruitschakeling. Aftrap! Er is afgetrapt in Zulte Waregem - STVV. Saido Berahino staat voor het eerst sinds eind oktober weer aan de aftrap bij Essevee. STVV gaat zonder de geblesseerde Boli op zoek naar revanche voor de bekeruitschakeling.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:57 vooraf, 19 uur 57. De spelers betreden de grasmat van het Regenboogstadion. Jasper Vergoote is aangesteld als scheidsrechter. De spelers betreden de grasmat van het Regenboogstadion. Jasper Vergoote is aangesteld als scheidsrechter.

19:57 vooraf, 19 uur 57. We doen het met de mensen die we ter beschikking hebben. De blessurelast is zwaar en het is niet simpel om een organisatie neer te zetten, maar we willen toch een resultaat proberen meenemen naar Sint-Truiden. Nicky Hayen, coach STVV. We doen het met de mensen die we ter beschikking hebben. De blessurelast is zwaar en het is niet simpel om een organisatie neer te zetten, maar we willen toch een resultaat proberen meenemen naar Sint-Truiden. Nicky Hayen, coach STVV

19:47 vooraf, 19 uur 47. STVV staat doorgaans goed georganiseerd in een laag blok en heeft met Botaka, Suzuki, Colombatto en De Bruyn spelers die het verschil kunnen maken in de omschakeling. Francky Dury, coach Zulte Waregem. STVV staat doorgaans goed georganiseerd in een laag blok en heeft met Botaka, Suzuki, Colombatto en De Bruyn spelers die het verschil kunnen maken in de omschakeling. Francky Dury, coach Zulte Waregem

19:36 vooraf, 19 uur 36. Geen Boli bij de bezoekers. Nicky Hayen kan niet rekenen op zijn topschutter. Boli is out met een hamstringblessure. Ook Janssens en Durkin vallen uit de basiself. De drie vervangers heten Sousa, Asamoah en Balongo. Geen Boli bij de bezoekers Nicky Hayen kan niet rekenen op zijn topschutter. Boli is out met een hamstringblessure. Ook Janssens en Durkin vallen uit de basiself. De drie vervangers heten Sousa, Asamoah en Balongo.

19:23 vooraf, 19 uur 23. Basisplaats voor Berahino. Voor het eerst sinds eind oktober staat Saido Berahino weer aan de aftrap bij de thuisploeg. De aanvaller kampte met een scheurtje aan de mediale band, maar dat euvel zou verholpen moeten zijn. Oberlin verliest voorin zijn plaats aan de Engelsman. Op het middenveld krijgt Govea de voorkeur op Bjordal. Basisplaats voor Berahino Voor het eerst sinds eind oktober staat Saido Berahino weer aan de aftrap bij de thuisploeg. De aanvaller kampte met een scheurtje aan de mediale band, maar dat euvel zou verholpen moeten zijn. Oberlin verliest voorin zijn plaats aan de Engelsman. Op het middenveld krijgt Govea de voorkeur op Bjordal.

19:21 vooraf, 19 uur 21. Als we willen meedoen voor Play-off 1 moeten we thuis absoluut winnen van STVV. Sammy Bossut, doelman Zulte Waregem. Als we willen meedoen voor Play-off 1 moeten we thuis absoluut winnen van STVV Sammy Bossut, doelman Zulte Waregem

19:19 vooraf, 19 uur 19. De gewonnen bekerwedstrijd is geen referentie voor de wedstrijd van vandaag. STVV kwam toen snel met tien man te staan en hun topschutter Boli - goed voor tien competitiedoelpunten - was er niet bij. Francky Dury, coach Zulte Waregem. De gewonnen bekerwedstrijd is geen referentie voor de wedstrijd van vandaag. STVV kwam toen snel met tien man te staan en hun topschutter Boli - goed voor tien competitiedoelpunten - was er niet bij. Francky Dury, coach Zulte Waregem

19:12 vooraf, 19 uur 12. Kunnen de Kanaries eens scoren tegen Essevee? Het is Sint-Truiden dit seizoen nog niet gelukt om een doelpunt te maken tegen Zulte Waregem. In de heenronde eindigde de wedstrijd op Stayen op 0-0. Het bekertreffen tien dagen terug eindigde dus met 3-0 in het voordeel van de West-Vlamingen. Kunnen de Kanaries eens scoren tegen Essevee? Het is Sint-Truiden dit seizoen nog niet gelukt om een doelpunt te maken tegen Zulte Waregem. In de heenronde eindigde de wedstrijd op Stayen op 0-0. Het bekertreffen tien dagen terug eindigde dus met 3-0 in het voordeel van de West-Vlamingen.

19:07 vooraf, 19 uur 07. Nicky Hayen aan zet tot de winterstop. STVV liet gisteren op Twitter weten dat Nicky Hayen T1 van STVV blijft tot aan de winterstop. Hayen nam eind november over van Marc Brys en zal de wedstrijden tegen Zulte-Waregem, Antwerp en Waasland-Beveren ook nog afwerken als hoofdcoach. Nicky Hayen aan zet tot de winterstop STVV liet gisteren op Twitter weten dat Nicky Hayen T1 van STVV blijft tot aan de winterstop. Hayen nam eind november over van Marc Brys en zal de wedstrijden tegen Zulte-Waregem, Antwerp en Waasland-Beveren ook nog afwerken als hoofdcoach.

19:06 vooraf, 19 uur 06. Voorbeschouwing. Zulte Waregem en STVV spelen al voor de derde keer dit seizoen tegen elkaar. Tien dagen geleden knikkerde Essevee de Limburgers met een droge 3-0 uit het bekertoernooi. Kunnen de Kanaries dat verlies vanavond rechtzetten of verstevigt Zulte Waregem zijn plaats in de top 6? Voorbeschouwing Zulte Waregem en STVV spelen al voor de derde keer dit seizoen tegen elkaar. Tien dagen geleden knikkerde Essevee de Limburgers met een droge 3-0 uit het bekertoernooi. Kunnen de Kanaries dat verlies vanavond rechtzetten of verstevigt Zulte Waregem zijn plaats in de top 6?

19:06 - Vooraf Vooraf, 19 uur 06

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Davy De fauw, Ewoud Pletinckx, Marco Bürki, Gideon Mensah, Gianni Bruno, Ibrahima Seck, Saido Berahino, Damien Marcq, Omar Govea, Cyle Larin Opstelling Zulte Waregem Cyle Larin, Omar Govea, Damien Marcq, Saido Berahino, Ibrahima Seck, Gianni Bruno, Gideon Mensah, Marco Bürki, Ewoud Pletinckx, Davy De fauw, Sammy Bossut

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Samy Mmaee, Pol García, Jordan Botaka, Alexandre de Bruyn, Santiago Colombatto, Samuel Asamoah, Allan Sousa, Chris Durkin, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Chris Durkin, Allan Sousa, Samuel Asamoah, Santiago Colombatto, Alexandre de Bruyn, Jordan Botaka, Pol García, Samy Mmaee, Ibrahima Sankhon, Daniel Schmidt