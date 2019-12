Kompany viel vorige week uit in de bekermatch tegen Moeskroen. vooraf, 16 uur 55.

vooraf, 16 uur 53. Geen Kompany, wel Chadli. Anderlecht zal de klus zondagnamiddag zonder Vincent Kompany moeten proberen te klaren tegen Standard. Althans, als we de website van paars-wit mogen geloven. Kompany figureert niet in de vrijgegeven selectie, maar dat was ook aan de vooravond van de wedstrijd tegen Oostende het geval en daar stond Kompany zowaar aan de aftrap. Nacer Chadli, ook twijfelachtig, heeft wel een kaartje voor de bus naar Luik gekregen.