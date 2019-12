LIVE: Racing Genk is op weg naar een vlotte thuiszege

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Genk heeft geen kind aan Waasland-Beveren. De kampioen komt op geen enkel moment in de problemen gaat rusten met 3-0.

45' eerste helft, minuut 45. Dit is de meest comfortabele wedstrijd van het seizoen voor Genk. Peter Vandenbempt.

44' eerste helft, minuut 44. De rust komt stilaan in zicht. De Genkse supporters zwaaien lustig met hun vlaggen, hun ploeg is al zo goed als zegezeker.

41' eerste helft, minuut 41. Dewaest heeft zich bezeerd bij een tackle op Milosevic. Bij Beveren kunnen ze de kopjes even bij elkaar steken, want ze moeten zich echt herpakken.

38' eerste helft, minuut 38. Maehle trekt zijn zevenmijlslaarzen aan en duikt in de rug van Foulon. Die keert net op tijd terug om de Deen een halt toe te roepen.

36' Gele kaart voor Daam Foulon van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 36 Daam Foulon Waasland-Beveren

36' eerste helft, minuut 36. Alles wat Genk kan afwerken, werkt het ook af. Peter Vandenbempt.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Jhon Lucumi van KRC Genk. 3, 0. goal KRC Genk Waasland-Beveren 3 0

34' eerste helft, minuut 34. Het staat al 3-0! Genk huppelt gewoon voort. Lucumi verschijnt aan de tweede paal om de net verkeerd gemikte kopbal van Dewaest in doel te wurmen. De VAR bekijkt de beelden, maar er is geen sprake van buitenspel.

33' eerste helft, minuut 33. Wanneer komt Beveren? Er zit wel wat voetballend vermogen in de ploeg bij Waasland-Beveren, maar scoren is o zo lastig. Vanavond wachten de bezoekers zelfs nog altijd op hun eerste halve kans.

30' eerste helft, minuut 30. Hannes Wolf kan tevreden zijn met het eerste halfuur van zijn ploeg. Genk heerst over deze wedstrijd en duldt geen tegenstand.

28' eerste helft, minuut 28. Beveren bakt er weinig van. Gelukkig voor de Waaslanders staat ook concurrent Cercle op achterstand.

26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Paul Onuachu van KRC Genk. 2, 0. goal KRC Genk Waasland-Beveren 2 0

25' eerste helft, minuut 25. Onuachu met de 2-0! Alles loopt op wieltjes voor Genk, met Bongonda die deze keer in de rol van aangever kruipt. Onuachu hoeft zijn schuivende aflegger aan de tweede paal maar binnen te leggen. Zo simpel!

22' eerste helft, minuut 22. Pirard zit met een halve vuist bij een hoge voorzet van Ito. Onuachu kan dus niet voluit koppen.

21' eerste helft, minuut 21. Waasland-Beveren speelt vooralsnog zeer, zeer zwak. Peter Vandenbempt.

19' eerste helft, minuut 19. De bedrijvige Ito ligt met een pijnlijke enkel op de grond. De vinnige Japanner heeft daarstraks ook al een tik tegen zijn oogkas gekregen.

17' eerste helft, minuut 17. Genk blijft de wedstrijd gewoon domineren.

14' eerste helft, minuut 14. Winnen wordt lastig voor Waasland-Beveren, dat dit seizoen in de competitie nog maar twee keer meer dan één goal maakte. Daarmee boekte de minst productieve ploeg in de Jupiler Pro League meteen ook haar twee zeges.

12' eerste helft, minuut 12. Dit zal de druk een beetje wegnemen bij Genk. Peter Vandenbempt.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Theo Bongonda van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk Waasland-Beveren 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Goal van Bongonda! Maehle haalt de achterlijn. Ito kan niet bij zijn afgeweken voorzet, maar Bongonda is slim gevolgd en tikt de bal voorbij een kansloze Pirard. Genk beloont zichzelf met een vroeg doelpunt.

8' eerste helft, minuut 8. Schotje van Lucumi. Ondanks de Genkse druk slaagt Waasland-Beveren erin om doelman Pirard goed te beschermen. Een verre poging van Lucumi rolt ver naast het doel.

5' eerste helft, minuut 5. Genk is bijzonder gretig begonnen en wil de bezoekers bij de keel grijpen. Met de Limburgse mentaliteit is vanavond helemaal niks mis.

3' eerste helft, minuut 3. We slaan onze tenten op op de helft van Beveren. Pirard stort zich op een steekbal en krijgt de voet van Bongonda tegen zijn kin.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Racing Genk jaagt op een ticket voor Play-off I, terwijl Waasland-Beveren vecht voor het behoud. Wie gaat in de Luminus Arena het best met de druk om?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:20 vooraf, 20 uur 20. Beide ploegen slikten in hun vorige wedstrijd een 4-0. Genk wuifde de Champions League uit met een nederlaag bij Napoli, Beveren ging op de eigen Freethiel roemloos ten onder tegen Antwerp.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Het is een belangrijke wedstrijd voor Racing Genk, maar ook voor Waasland-Beveren. Peter Vandenbempt.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Enkele cijfers geven de bezoekers uit het Waasland misschien wel hoop. Genk wacht al drie thuiswedstrijden op een zege, terwijl Waasland-Beveren het op verplaatsing beter doet dan thuis. Dat moeten we wel een beetje kaderen, want met zes punten tegenover vijf is dat geen statistiek om echt mee te pronken.

20:00 vooraf, 20 uur . Geschiedenis. Genk verloor in zeventien onderlinge confrontaties slechts één keer. Dat was in 2014 wel in de eigen Luminus (toen nog Cristal) Arena. Emond, Blondelle en Belhocine kwamen toen in actie voor Beveren, om maar aan te geven dat dat een ver verleden is. Voor de rest pakte Genk een paar keer ferm uit. Zo vinden we een 7-1 en een 6-1 terug naast de 0-4 uit de heenronde van dit seizoen. Toen maakte Samatta een hattrick, vanavond moet hij knarsetandend toekijken.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Opstelling Waasland-Beveren. Ook aan Wase kant geen wereldschokkende dingen te melden. Arnauld Mercier kan geen beroep doen op Durmishaj en hoopt dat Milosevic voorin potten kan breken. Goals maken, daar knelt vooral het schoentje bij Waasland-Beveren.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Opstelling Genk. Hannes Wolf verandert niet al te veel aan het elftal dat een te ruime nederlaag leed tegen Napoli. De Norre en Samatta verdwijnen uit de opstelling, Borges en Bongonda mogen zich bewijzen van bij de aftrap. Doelman Vandevoordt behoudt het vertrouwen.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Vooraf. Genk en Waasland-Beveren draaien niet het seizoen dat ze zouden willen. Landskampioen Genk jaagt een ticket voor Play-off I na en in Beveren groeit de angst voor de degradatie met de week. De druk is straks dus niet gering in de Luminus Arena. Geeft dat ook vuurwerk, of verlamt het de spelers eerder?

19:30 - Vooraf Vooraf, 19 uur 30

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Joakim Mæhle, Sébastien Dewaest, Jhon Lucumi, Neto Borges, Junya Ito, Patrik Hrošovský, Theo Bongonda, Sander Berge, Joseph Paintsil, Paul Onuachu

Opstelling Waasland-Beveren. Lucas Pirard, Andreas Wiegel, Maximiliano Caufriez, Aleksandar Vukotic, Daam Foulon, Beni Badibanga, Jur Schryvers, Yuki Kobayashi, Aaron Tshibola, Aboubakary Koita, Stefan Milosevic