vooraf, 14 uur 21. Na een 1 op 9 is op Club Brugge gaan spelen geen cadeau. Ik heb de heenwedstrijd nog eens bekeken en we speelden een goed eerste halfuur tot de rode kaart. Toen namen ze gemakkelijk de bovenhand. Dat wil ik vanavond opnieuw zien. Wouter Vrancken.

vooraf, 14 uur 17. Slechte reeks KV Mechelen. Na een uitstekende competitiestart is KV Mechelen toch wat weggezakt in het klassement. De promovendus en Bekerwinnaar is na een flauwe 1 op 9 uit de top 6 gevallen. Het volgt voorlopig op 3 punten van een plaats in Play-off I.