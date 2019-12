LIVE: Kan rode lantaarn Cercle Brugge iets rapen bij Charleroi?

Storck voert nog maar eens een wissel door. Voor Hazard zit de wedstrijd erop, Gory is zijn vervanger. Kan hij de wedstrijd nog doen kantelen?

tweede helft, minuut 57. Storck voert nog maar eens een wissel door. Voor Hazard zit de wedstrijd erop, Gory is zijn vervanger. Kan hij de wedstrijd nog doen kantelen?

tweede helft, minuut 54. Peeters op de paal. Het zit Cercle ook niet mee. Peeters krijgt wat ruimte en maakt daar optimaal gebruik van met een verre knal. Penneteau is geklopt, maar het schot spat uiteen op de paal.

tweede helft, minuut 50. Gholizadeh pikt zijn goaltje mee. Net als in de eerste helft slaat Charleroi ook in de tweede helft al vroeg toe. Na een knappe één-twee met Morioka geeft Gholizadeh Hassen het nakijken. Cercle dreigt weer met lege handen achter te blijven.

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Cercle laat de bal weer rollen in Stade du Pays de Charleroi. Kunnen de bezoekers het tij nog keren?

eerste helft, minuut 43. Rust. Charleroi duikt de rust in met de kleinste voorsprong tegen Cercle. Al na amper 8 minuten opende Bruno de score voor de thuisploeg.

eerste helft, minuut 42. Cercle komt kort voor de rust toch eens piepen. Penneteau zit goed bij een strakke voorzet van Somers. In de nasleep kan Peeters op doel besluiten, maar Penneteau staat opnieuw pal.

eerste helft, minuut 38. Het is hier een beetje stilgevallen. Ook het tempo van Charleroi en daar is Belhocine zeker niet tevreden mee.

eerste helft, minuut 34. Charleroi mag dan de touwtjes in handen hebben, voorlopig slaagt het er niet in om de voorsprong uit te diepen. En dus mogen ze bij Cercle hoop blijven koesteren.

eerste helft, minuut 29. Vroege wissel. Storck grijpt al vroeg in. Dekuyper wordt na nog geen halfuur naar de kant gehaald, Foster is zijn vervanger.

eerste helft, minuut 29. Somers gaat iets te fel met de armen breed in duel met Dessoleil. Hij loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan.

eerste helft, minuut 26. Penneteau lijkt weer klaar voor de strijd. Het was toch even schrikken, maar de doelman heeft gelukkig geen zware blessure opgelopen.

eerste helft, minuut 25. Penneteau komt bijzonder slecht neer. Penneteau bokst een vrije trap van Peeters weg, maar komt dan wel erg ongelukkig neer. De doelman landt recht op zijn hoofd en blijft even roerloos liggen.

eerste helft, minuut 24. Charleroi is hier de baas. Enkel dankzij Hassen staat het hier nog maar 1-0. De doelman moest al vroeg tussenbeide komen op een schot van Henen en hield ook Gholizadeh van een doelpunt.

vooraf, 19 uur 29. Opstellingen. Cercle moet het zonder de geblesseerde Hubert doen, hij wordt in doel vervangen door Hassen. Ook Omolo ligt in de lappenmand, terwijl Gory naar de bank verhuist. Coulibaly en Dabila komen zo in de basis. Bij Charleroi start Fall verrassend op de bank. Henen komt daardoor aan de aftrap.