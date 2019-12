LIVE: Kan Eupen Antwerp iets in de weg leggen?

52' tweede helft, minuut 52. Juklerød trapt zijn voorzet, ondanks een zee van ruimte, in de armen van De Wolf. Juklerød trapt zijn voorzet, ondanks een zee van ruimte, in de armen van De Wolf.

50' tweede helft, minuut 50. Misser van Bautista. Antwerps balverlies brengt Eupen in een interessante positie. Bautista rukt op met de bal, ziet Arslanagic de verkeerde kant op strompelen, maar schiet dan bijzonder zwak. Dit is de eerste echte kans! Misser van Bautista Antwerps balverlies brengt Eupen in een interessante positie. Bautista rukt op met de bal, ziet Arslanagic de verkeerde kant op strompelen, maar schiet dan bijzonder zwak. Dit is de eerste echte kans!

49' tweede helft, minuut 49. We gunnen de spelers wat tijd, maar voorlopig is er weinig beterschap. We gunnen de spelers wat tijd, maar voorlopig is er weinig beterschap.

46' tweede helft, minuut 46. De lat ligt niet hoog, want bij één deftige doelkans is de tweede helft al beter dan de eerste. Het mag natuurlijk ook ietsje meer zijn. Komaan, Antwerp en Eupen! De lat ligt niet hoog, want bij één deftige doelkans is de tweede helft al beter dan de eerste. Het mag natuurlijk ook ietsje meer zijn. Komaan, Antwerp en Eupen!

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:46 rust, 18 uur 46. Geen kansen, geen goals. Zorgt de tweede helft voor beterschap?

18:46 rust, 18 uur 46. Hier en daar wordt er gefloten. Begrijpelijk, want de eerste helft heeft werkelijk niets van spektakel geboden. Tijd om te bezinnen! Hier en daar wordt er gefloten. Begrijpelijk, want de eerste helft heeft werkelijk niets van spektakel geboden. Tijd om te bezinnen!

45+1' eerste helft, minuut 46. Oef! Rust. Na een eerste helft zonder kansen is de stand 0-0. Antwerp maakte niet genoeg vaart om een zeer verdedigend Eupen uit verband te spelen. Oef! Rust Na een eerste helft zonder kansen is de stand 0-0. Antwerp maakte niet genoeg vaart om een zeer verdedigend Eupen uit verband te spelen.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Antwerp bouwt een muurtje voor dat van Eupen. De Wolf probeert het overzicht te bewaren, maar dat hoeft uiteindelijk niet. Refaelov mikt over en naast, naar het beeld van de eerste helft. Antwerp bouwt een muurtje voor dat van Eupen. De Wolf probeert het overzicht te bewaren, maar dat hoeft uiteindelijk niet. Refaelov mikt over en naast, naar het beeld van de eerste helft.

41' eerste helft, minuut 41. Dooie boel op de Bosuil. Ook in de tribunes worden ze niet warm van deze match. Dooie boel op de Bosuil. Ook in de tribunes worden ze niet warm van deze match.

40' eerste helft, minuut 40. Het is een oervervelende eerste helft. Anders kan ik het niet samenvatten. Bert Sterckx. Het is een oervervelende eerste helft. Anders kan ik het niet samenvatten. Bert Sterckx

37' eerste helft, minuut 37. Een schotje van Bautista stelt weinig voor, maar in deze flauwe eerste helft is het genoeg om een vermelding te krijgen. Een schotje van Bautista stelt weinig voor, maar in deze flauwe eerste helft is het genoeg om een vermelding te krijgen.

36' eerste helft, minuut 36. Meer dreiging. Het blijft met een vergrootglas speuren naar kansen, maar Antwerp komt stilaan meer in het juiste ritme. Meer dreiging Het blijft met een vergrootglas speuren naar kansen, maar Antwerp komt stilaan meer in het juiste ritme.

33' eerste helft, minuut 33. Blondelle keert een gekraakte volley van Mbokani. Is dit nu een kans? Blondelle keert een gekraakte volley van Mbokani. Is dit nu een kans?

31' eerste helft, minuut 31. Lamkel Zé probeert iets. In zijn hoofd zal het er ongetwijfeld anders hebben uitgezien, nu hobbelt de bal zachtjes over de achterlijn. Lamkel Zé probeert iets. In zijn hoofd zal het er ongetwijfeld anders hebben uitgezien, nu hobbelt de bal zachtjes over de achterlijn.

30' eerste helft, minuut 30. Echt uitgespeelde kansen hebben we nog altijd niet gekregen. Bert Sterckx. Echt uitgespeelde kansen hebben we nog altijd niet gekregen. Bert Sterckx

27' eerste helft, minuut 27. Eindelijk gevaar! Ortwin De Wolf moet plots opletten, want een mislukte voorzet dreigt aan de verste paal in zijn doel te vallen. De jonge keeper tikt de bal nog over de deklat. Eindelijk gevaar! Ortwin De Wolf moet plots opletten, want een mislukte voorzet dreigt aan de verste paal in zijn doel te vallen. De jonge keeper tikt de bal nog over de deklat.

26' eerste helft, minuut 26. De Wolf plukt de eerste hoekschop. Weer geen doelkans. De Wolf plukt de eerste hoekschop. Weer geen doelkans.

24' eerste helft, minuut 24. Je kan het Eupen niet kwalijk nemen dat ze de risico's schuwen, maar opwindend voetbal levert zo'n insteek niet op. Antwerp brengt zelf ook weinig, laat dat duidelijk zijn. Je kan het Eupen niet kwalijk nemen dat ze de risico's schuwen, maar opwindend voetbal levert zo'n insteek niet op. Antwerp brengt zelf ook weinig, laat dat duidelijk zijn.

22' eerste helft, minuut 22. Er valt niets te beleven. Bert Sterckx. Er valt niets te beleven. Bert Sterckx

19' eerste helft, minuut 19. Hoedt draait een vrijschop in de muur. Dat schiet niet op. Hoedt draait een vrijschop in de muur. Dat schiet niet op.

17' eerste helft, minuut 17. Eupen verdedigt. Antwerp zal een flits nodig hebben om door de defensieve organisatie van Eupen te geraken. De bezoekers verdedigen gegroepeerd en geven amper iets weg. Eupen verdedigt Antwerp zal een flits nodig hebben om door de defensieve organisatie van Eupen te geraken. De bezoekers verdedigen gegroepeerd en geven amper iets weg.

14' eerste helft, minuut 14. Een zwiepende vrije trap van Refaelov belandt iets te ver voorbij de tweede paal. Arslanagic komt er niet bij. Een zwiepende vrije trap van Refaelov belandt iets te ver voorbij de tweede paal. Arslanagic komt er niet bij.

12' eerste helft, minuut 12. Voorlopig houdt Eupen vrij gemakkelijk stand. Antwerp moet nog op toerental komen. Bert Sterckx. Voorlopig houdt Eupen vrij gemakkelijk stand. Antwerp moet nog op toerental komen. Bert Sterckx

11' eerste helft, minuut 11. Ren van Lamkel Zé. Didier Lamkel Zé trekt zich op gang op zijn flank en dan houdt de Antwerpse aanhang zijn adem in. Voor niks deze keer, want hij speelt fout in. Ren van Lamkel Zé Didier Lamkel Zé trekt zich op gang op zijn flank en dan houdt de Antwerpse aanhang zijn adem in. Voor niks deze keer, want hij speelt fout in.

7' eerste helft, minuut 7. Het duurt eventjes vooraleer de zaak hier echt op gang komt. Eupen houdt het in een uitverkochte Bosuil goed dicht en Antwerp speelt nog iets te onzuiver om de deur open te beuken. Het duurt eventjes vooraleer de zaak hier echt op gang komt. Eupen houdt het in een uitverkochte Bosuil goed dicht en Antwerp speelt nog iets te onzuiver om de deur open te beuken.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste minuten zijn voor Antwerp. Geen verrassing dus. De eerste minuten zijn voor Antwerp. Geen verrassing dus.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Antwerp wil een vervolg breien aan zijn goede reeks. Middenmoter Eupen zou op de Bosuil niet voor veel problemen mogen zorgen, maar in voetbal weet je maar nooit. Aftrap Antwerp wil een vervolg breien aan zijn goede reeks. Middenmoter Eupen zou op de Bosuil niet voor veel problemen mogen zorgen, maar in voetbal weet je maar nooit.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:45 vooraf, 17 uur 45. Heenronde: 1-4. Op de eerste speeldag van dit seizoen hield Antwerp drie punten en een pak vertrouwen over aan de trip naar de Oostkantons. Eupen heeft zich sindsdien wel herpakt en speelt al veel stabieler. Heenronde: 1-4 Op de eerste speeldag van dit seizoen hield Antwerp drie punten en een pak vertrouwen over aan de trip naar de Oostkantons. Eupen heeft zich sindsdien wel herpakt en speelt al veel stabieler.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Ook Mbokani en Refaelov hebben iets te vieren. Ze snijden de taart straks waarschijnlijk niet samen aan, maar zitten wel allebei aan vijftig competitieduels in het shirt van Antwerp. Ook Mbokani en Refaelov hebben iets te vieren. Ze snijden de taart straks waarschijnlijk niet samen aan, maar zitten wel allebei aan vijftig competitieduels in het shirt van Antwerp.

Als Eupen straks de boot ingaat, hebben ze toch al een bescheiden feestje gehad. Schouterden is trouwens 31 geworden.

17:25 vooraf, 17 uur 25. Geschiedenis. Sinds beide ploegen in eerste klasse aantreden, is Antwerp duidelijk baas. The Great Old won alle zeven onderlinge duels op het hoogste niveau. De laatste keer dat Eupen een puntje wist te pakken, was in 2016. Die 0-0 op de Bosuil, op de laatste speeldag, betekende dat White Star Woluwe de titel in tweede klasse wegkaapte. Er braken relletjes uit, want Antwerp bleef als derde in de stand verweesd en met lege handen achter. Eupen mocht als tweede immers toch promoveren, want Woluwe kreeg geen licentie voor eerste klasse. Geschiedenis Sinds beide ploegen in eerste klasse aantreden, is Antwerp duidelijk baas. The Great Old won alle zeven onderlinge duels op het hoogste niveau. De laatste keer dat Eupen een puntje wist te pakken, was in 2016. Die 0-0 op de Bosuil, op de laatste speeldag, betekende dat White Star Woluwe de titel in tweede klasse wegkaapte. Er braken relletjes uit, want Antwerp bleef als derde in de stand verweesd en met lege handen achter. Eupen mocht als tweede immers toch promoveren, want Woluwe kreeg geen licentie voor eerste klasse.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Opstelling Eupen. Bij Eupen heeft Benat San José het recept gevonden om zijn elftal te doen draaien. Hij stuurt precies dezelfde ploeg het veld op die vorige week Oostende versloeg in een grijze wedstrijd. Voorin zal Bolingi zich ongetwijfeld willen bewijzen. Hij wordt immers gehuurd van Antwerp, waar hij ondanks veel kansen nooit kon overtuigen. Opstelling Eupen Bij Eupen heeft Benat San José het recept gevonden om zijn elftal te doen draaien. Hij stuurt precies dezelfde ploeg het veld op die vorige week Oostende versloeg in een grijze wedstrijd. Voorin zal Bolingi zich ongetwijfeld willen bewijzen. Hij wordt immers gehuurd van Antwerp, waar hij ondanks veel kansen nooit kon overtuigen.



17:05 vooraf, 17 uur 05. Opstelling Antwerp. Na de gezondheidswandeling in Beveren van vorige week hoeft Laszlo Bölöni niet veel te veranderen. Hij voert twee wijzigingen door. Op de linksachter geeft hij de voorkeur aan Juklerød boven De Laet en op het middenveld neemt Coopman de rol van De Sart over. In doel mikt Bolat, na een wat frustrerend half seizoen, op een derde clean sheet na elkaar. Opstelling Antwerp Na de gezondheidswandeling in Beveren van vorige week hoeft Laszlo Bölöni niet veel te veranderen. Hij voert twee wijzigingen door. Op de linksachter geeft hij de voorkeur aan Juklerød boven De Laet en op het middenveld neemt Coopman de rol van De Sart over. In doel mikt Bolat, na een wat frustrerend half seizoen, op een derde clean sheet na elkaar.



17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. De Antwerpse machine sputterde even, maar sinds een paar weken draait ze weer op volle toeren. De laatste tijd slaagt de ploeg van Laszlo Bölöni er zelfs in om weer de nul te houden. Dankzij een reeks van vijf ongeslagen wedstrijden heeft Antwerp de tweede plek in het vizier. Tegenstander Eupen hoeft zich in de buik van het klassement niet meteen zorgen te maken en kan dus zonder angst naar de Bosuil komen. Vooraf De Antwerpse machine sputterde even, maar sinds een paar weken draait ze weer op volle toeren. De laatste tijd slaagt de ploeg van Laszlo Bölöni er zelfs in om weer de nul te houden. Dankzij een reeks van vijf ongeslagen wedstrijden heeft Antwerp de tweede plek in het vizier. Tegenstander Eupen hoeft zich in de buik van het klassement niet meteen zorgen te maken en kan dus zonder angst naar de Bosuil komen.

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Wesley Hoedt, Dino Arslanagic, Simen Juklerød, Sander Coopman, Faris Haroun, Lior Refaelov, Didier Lamkel Ze, Ivo Rodrigues, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Ivo Rodrigues, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov, Faris Haroun, Sander Coopman, Simen Juklerød, Dino Arslanagic, Wesley Hoedt, Aurélio Buta, Sinan Bolat

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Andreas Beck, Danijel Milicevic, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Nils Schouterden, Jonathan Bolingi, Jon Bautista Opstelling KAS Eupen Jon Bautista, Jonathan Bolingi, Nils Schouterden, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Danijel Milicevic, Andreas Beck, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Ortwin De Wolf