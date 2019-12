10 op 12 voor Antwerp of eerste thuiszege voor Waasland-Beveren sinds 5 oktober?

19:48 vooraf, 19 uur 48. Er is zeker sprake van enige vermoeidheid na de bekermatch, maar we hebben er alles aan gedaan om in die twee dagen zo goed mogelijk te recupereren. Laszlo Bölöni. Er is zeker sprake van enige vermoeidheid na de bekermatch, maar we hebben er alles aan gedaan om in die twee dagen zo goed mogelijk te recupereren. Laszlo Bölöni

19:40 vooraf, 19 uur 40. Mirallas op de bank, nog geen Defour. Bölöni wijzigt zijn ploeg op vijf posities na de slopende bekermatch tegen Genk. De Laet, Rodrigues, Arslanagic, De Sart én Refaelov nemen hun basisplaats weer in, ten koste van Mirallas, Coopman, Seck, Benson en Jucklerod. Voor Steven Defour komt de wedstrijd van vanavond nog te vroeg, hij zit niet in de selectie. Mirallas op de bank, nog geen Defour Bölöni wijzigt zijn ploeg op vijf posities na de slopende bekermatch tegen Genk. De Laet, Rodrigues, Arslanagic, De Sart én Refaelov nemen hun basisplaats weer in, ten koste van Mirallas, Coopman, Seck, Benson en Jucklerod. Voor Steven Defour komt de wedstrijd van vanavond nog te vroeg, hij zit niet in de selectie.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Koita net op tijd fit. Bij Waasland-Beveren keert Koita terug uit blessure. Coach Mercier zet de winger bij zijn rentree meteen in de basis. Durmishaj en Kobayashi, vorige week tegen Charleroi allebei ingevallen, zijn de andere nieuwe namen in de basiself. Gamboa, Sula en Verreth verhuizen naar de bank. Koita net op tijd fit Bij Waasland-Beveren keert Koita terug uit blessure. Coach Mercier zet de winger bij zijn rentree meteen in de basis. Durmishaj en Kobayashi, vorige week tegen Charleroi allebei ingevallen, zijn de andere nieuwe namen in de basiself. Gamboa, Sula en Verreth verhuizen naar de bank.

18:17 vooraf, 18 uur 17. Antwerp mikt op 10 op 12. Antwerp staat 5e in het klassement met 31 punten. Dat zijn er evenveel als nummer 4 Charleroi. Zulte Waregem volgt als 6e op 3 punten. Antwerp reist met 7 op 9 naar Beveren, na overwinningen tegen Club Brugge en KV Mechelen en een gelijkspel tegen AA Gent. Antwerp mikt op 10 op 12 Antwerp staat 5e in het klassement met 31 punten. Dat zijn er evenveel als nummer 4 Charleroi. Zulte Waregem volgt als 6e op 3 punten. Antwerp reist met 7 op 9 naar Beveren, na overwinningen tegen Club Brugge en KV Mechelen en een gelijkspel tegen AA Gent.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Waasland-Beveren wil de fans nog eens verwennen. Waasland-Beveren zit met 1 op 6 op zijn rapport. In de kelderkraker tegen Cercle twee weken geleden kwam het thuis niet verder dan 1-1 en vorige week ging het de boot in bij Charleroi. De laatste driepunter in eigen huis dateert van 5 oktober: 3-1 tegen Oostende. Een overwinning vananavond zou de Wase burger weer wat moed geven. Waasland-Beveren wil de fans nog eens verwennen Waasland-Beveren zit met 1 op 6 op zijn rapport. In de kelderkraker tegen Cercle twee weken geleden kwam het thuis niet verder dan 1-1 en vorige week ging het de boot in bij Charleroi. De laatste driepunter in eigen huis dateert van 5 oktober: 3-1 tegen Oostende. Een overwinning vananavond zou de Wase burger weer wat moed geven.

18:08 vooraf, 18 uur 08. Krijgt Antwerp iets voor elkaar op de Freethiel? Waasland-Beveren en Antwerp starten vanavond speelronde 18 op. De thuisploeg zit in puntennood, want het voelt de hete adem van rode lantaarn Cercle Brugge in de nek. Antwerp heeft de punten dan weer nodig in de strijd om POI. Volg de wedstrijd vanaf 20.30u live in dit artikel. Voor de radio is onze commentator Bert Sterckx ter plaatse. Krijgt Antwerp iets voor elkaar op de Freethiel? Waasland-Beveren en Antwerp starten vanavond speelronde 18 op. De thuisploeg zit in puntennood, want het voelt de hete adem van rode lantaarn Cercle Brugge in de nek. Antwerp heeft de punten dan weer nodig in de strijd om POI. Volg de wedstrijd vanaf 20.30u live in dit artikel. Voor de radio is onze commentator Bert Sterckx ter plaatse.

Opstelling Waasland-Beveren. Lucas Pirard, Andreas Wiegel, Maximiliano Caufriez, Aleksandar Vukotic, Jur Schryvers, Aaron Tshibola, Yuki Kobayashi, Daam Foulon, Beni Badibanga, Fiorin Durmishaj, Aboubakary Koita

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Wesley Hoedt, Dino Arslanagic, Ritchie De Laet, Lior Refaelov, Faris Haroun, Alexis De Sart, Didier Lamkel Ze, Dieumerci Mbokani, Ivo Rodrigues