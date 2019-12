LIVE: Kan KV Mechelen zijn plekje in de top zes weer opeisen?

49' tweede helft, minuut 49. Gretig KVM. De thuisploeg probeert, net zoals bij het begin van de eerste helft, zijn wil op te leggen. Dat is al een begin, want voorlopig vlot het nog niet echt. Gretig KVM De thuisploeg probeert, net zoals bij het begin van de eerste helft, zijn wil op te leggen. Dat is al een begin, want voorlopig vlot het nog niet echt.

47' tweede helft, minuut 47. Vrancken heeft in elk geval ingegrepen. Bijker vervangt Corryn. Vrancken heeft in elk geval ingegrepen. Bijker vervangt Corryn.

46' tweede helft, minuut 46. Het voordeel aan zo'n slappe eerste helft is dat de tweede alleen maar beter kan zijn. Dat hopen we toch, want anders zou het wel héél erg zijn. Het voordeel aan zo'n slappe eerste helft is dat de tweede alleen maar beter kan zijn. Dat hopen we toch, want anders zou het wel héél erg zijn.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:55 rust, 18 uur 55. Moet Thoelen in de tweede helft wel aan de bak komen?

18:46 rust, 18 uur 46. Er is in die eerste helft amper iets gebeurd. 0-0 is een logische stand. Bert Sterckx. Er is in die eerste helft amper iets gebeurd. 0-0 is een logische stand. Bert Sterckx

18:46 rust, 18 uur 46. Vervanging bij KV Mechelen, Lucas Bijker erin, Alexander Corryn eruit wissel Alexander Corryn Lucas Bijker

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Een dikke nul over de hele lijn. Mechelen en Kortrijk toonden in een schrale eerste helft waarom het bij hen al een paar weken heel wat minder draait. Rust Een dikke nul over de hele lijn. Mechelen en Kortrijk toonden in een schrale eerste helft waarom het bij hen al een paar weken heel wat minder draait.

44' eerste helft, minuut 44. Togui kopt aan de tweede paal een vrije schop naast. Het is niet veel, maar we kunnen het onder de noemer 'doelkans' klasseren. Togui kopt aan de tweede paal een vrije schop naast. Het is niet veel, maar we kunnen het onder de noemer 'doelkans' klasseren.

41' eerste helft, minuut 41. Julien De Sart loopt in de zeis van Van Damme. Zoiets doet nooit deugd. Julien De Sart loopt in de zeis van Van Damme. Zoiets doet nooit deugd.

39' eerste helft, minuut 39. Wachten op kansen. KVK schuift wat op, maar een ballonvoorzet van Golubovic en een aflegger van Hornby komen niet door de Mechelse afweer. Wachten op kansen KVK schuift wat op, maar een ballonvoorzet van Golubovic en een aflegger van Hornby komen niet door de Mechelse afweer.

37' eerste helft, minuut 37. De rust komt in zicht en het blijft een flauw vertoon Achter de Kazerne. Swinkels is niet de juiste man om uit evenwicht op doel te schieten en dat kan je hem niet kwalijk nemen. De rust komt in zicht en het blijft een flauw vertoon Achter de Kazerne. Swinkels is niet de juiste man om uit evenwicht op doel te schieten en dat kan je hem niet kwalijk nemen.

36' eerste helft, minuut 36. De doelmannen hebben weinig werk tot nu toe

34' eerste helft, minuut 34. De kwieke Azouni is net als Storm een lichtpuntje. De Tunesiër wint als verdedigende middenvelder veel duels en durft verticaal te spelen. De kwieke Azouni is net als Storm een lichtpuntje. De Tunesiër wint als verdedigende middenvelder veel duels en durft verticaal te spelen.

32' eerste helft, minuut 32. Beide ploegen zeuren geregeld bij Wesli De Cremer, maar de ref fluit echt niet slecht. Het probleem ligt bij de 22 spelers. Beide ploegen zeuren geregeld bij Wesli De Cremer, maar de ref fluit echt niet slecht. Het probleem ligt bij de 22 spelers.

29' eerste helft, minuut 29. Beterschap op komst? Kortrijk speelt ondertussen al veel minder verlegen en dus groeien de ruimtes. Dat zou binnenkort toch een paar mogelijkheden moeten opleveren. Beterschap op komst? Kortrijk speelt ondertussen al veel minder verlegen en dus groeien de ruimtes. Dat zou binnenkort toch een paar mogelijkheden moeten opleveren.

27' eerste helft, minuut 27. Er zit bijna geen vaart in deze wedstrijd. Een tweede schot van Storm vliegt recht op Jakubech. Er zit bijna geen vaart in deze wedstrijd. Een tweede schot van Storm vliegt recht op Jakubech.

25' eerste helft, minuut 25. Gooit Kortrijk de schroom van zich af? Kagé en Mboyo combineren leuk op rechts, maar Hornby kan niet bij de voorzet. Gooit Kortrijk de schroom van zich af? Kagé en Mboyo combineren leuk op rechts, maar Hornby kan niet bij de voorzet.

24' eerste helft, minuut 24. Het is voorlopig geen hoogvlieger. Bert Sterckx. Het is voorlopig geen hoogvlieger. Bert Sterckx

22' eerste helft, minuut 22. Lepoint devieert een voorzet met zijn hak. Zoiets kan een wereldgoal opleveren, maar vanavond dus niet. Lepoint devieert een voorzet met zijn hak. Zoiets kan een wereldgoal opleveren, maar vanavond dus niet.

21' eerste helft, minuut 21. Storm met een schot. Nikola Storm heeft wat ruimte, maar gebruikt te veel tijd. Zijn schot wijkt af en belandt zo in hoekschop. Storm met een schot Nikola Storm heeft wat ruimte, maar gebruikt te veel tijd. Zijn schot wijkt af en belandt zo in hoekschop.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. Mechelen kan zijn veldoverwicht en balbezit niet omzetten in kansen, terwijl Kortrijk vooral de organisatie neerzet en amper aan aanvallen denkt. Niet gek dat deze ploegen de laatste tijd geen goals maken. Mechelen kan zijn veldoverwicht en balbezit niet omzetten in kansen, terwijl Kortrijk vooral de organisatie neerzet en amper aan aanvallen denkt. Niet gek dat deze ploegen de laatste tijd geen goals maken.

17' eerste helft, minuut 17. Flauwe start. De Sart heeft een zwakke pass slim doorzien en zit ertussen. Swinkels moet ingrijpen en doet dat ook, dus komt er geen open doelkans van. Flauwe start De Sart heeft een zwakke pass slim doorzien en zit ertussen. Swinkels moet ingrijpen en doet dat ook, dus komt er geen open doelkans van.

15' eerste helft, minuut 15. Kortrijk houdt het, met al z'n geblesseerden, achterin aardig dicht. Na een kwartier wachten we nog steeds op een kans die naam waardig. Kortrijk houdt het, met al z'n geblesseerden, achterin aardig dicht. Na een kwartier wachten we nog steeds op een kans die naam waardig.

12' eerste helft, minuut 12. Van Damme denkt dat hij een gevaarlijke counter kan lanceren, maar hij is iets te brutaal in de rug van Azouni komen lopen. Van Damme denkt dat hij een gevaarlijke counter kan lanceren, maar hij is iets te brutaal in de rug van Azouni komen lopen.

10' eerste helft, minuut 10. Togui tekent voor een eerste halve doelpoging. Die vliegt tegen de hakken van Kagelmacher. Togui tekent voor een eerste halve doelpoging. Die vliegt tegen de hakken van Kagelmacher.

8' eerste helft, minuut 8. De bedoelingen van KV Mechelen zijn duidelijk: aanvallen van in het begin. Bert Sterckx. De bedoelingen van KV Mechelen zijn duidelijk: aanvallen van in het begin. Bert Sterckx

7' eerste helft, minuut 7. Af en toe bitsig. Vriendschappelijk gaat het er niet toe tussen de lijnen. Hier en daar wordt een venijnige duw uitgedeeld. Scheidsrechter De Cremer zal zijn werk hebben. Af en toe bitsig Vriendschappelijk gaat het er niet toe tussen de lijnen. Hier en daar wordt een venijnige duw uitgedeeld. Scheidsrechter De Cremer zal zijn werk hebben.

5' eerste helft, minuut 5. De openingsminuten zijn voor Mechelen, dat mag duidelijk zijn. De openingsminuten zijn voor Mechelen, dat mag duidelijk zijn.

2' eerste helft, minuut 2. Het duurt niet lang vooraleer Gustav Engvall voor pestkop speelt bij de Kortrijkse verdedigers. De aanvaller haalt er tegen een handvol tegenstanders een hoekschop uit. Het duurt niet lang vooraleer Gustav Engvall voor pestkop speelt bij de Kortrijkse verdedigers. De aanvaller haalt er tegen een handvol tegenstanders een hoekschop uit.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. KV Mechelen en KV Kortrijk willen een uit hun dip (of, in het geval van KVK, hun put) kruipen. Wie knoopt na een paar mindere weken weer aan met een overwinning in de competitie? Aftrap KV Mechelen en KV Kortrijk willen een uit hun dip (of, in het geval van KVK, hun put) kruipen. Wie knoopt na een paar mindere weken weer aan met een overwinning in de competitie?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:51 vooraf, 17 uur 51. We moeten niet de vermoeidheid als excuus gebruiken, maar vertrouwen putten uit de kwalificatie in de beker. Yves Vanderhaeghe. We moeten niet de vermoeidheid als excuus gebruiken, maar vertrouwen putten uit de kwalificatie in de beker. Yves Vanderhaeghe

17:50 vooraf, 17 uur 50. We hebben aan de spelers gevraagd om met iets meer durf te spelen. Daar ontbrak het een beetje aan in de voorbije weken. Wouter Vrancken. We hebben aan de spelers gevraagd om met iets meer durf te spelen. Daar ontbrak het een beetje aan in de voorbije weken. Wouter Vrancken

17:40 vooraf, 17 uur 40. Als we op de cijfers afgaan, dreigt deze match een sof te worden. Mechelen en Kortrijk wisten in hun twee voorgaande competitieduels immers niet te scoren. KVM staat bovendien pas elfde als je enkel de thuismatchen meetelt. KVK is zelfs, op Cercle Brugge na, de slechtste uitploeg. Gelukkig is voetbal onvoorspelbaar en dus kunnen we die statistieken straks misschien net zo goed in de vuilbak smijten. Als we op de cijfers afgaan, dreigt deze match een sof te worden. Mechelen en Kortrijk wisten in hun twee voorgaande competitieduels immers niet te scoren. KVM staat bovendien pas elfde als je enkel de thuismatchen meetelt. KVK is zelfs, op Cercle Brugge na, de slechtste uitploeg. Gelukkig is voetbal onvoorspelbaar en dus kunnen we die statistieken straks misschien net zo goed in de vuilbak smijten.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Geschiedenis. Kortrijk wist bij zijn laatste drie bezoeken aan het AFAS Stadion geen enkele keer te scoren. De laatste onderlinge confrontatie in Mechelen vond vorig jaar plaats in de beker. KVM won vlotjes met 3-0 en zou ook het hele toernooi winnen. In de heenronde van dit seizoen maakten de twee KV's er een fijn kijkstuk van. Mechelen ging toen met 2-3 winnen in het Guldensporenstadion. Geschiedenis Kortrijk wist bij zijn laatste drie bezoeken aan het AFAS Stadion geen enkele keer te scoren. De laatste onderlinge confrontatie in Mechelen vond vorig jaar plaats in de beker. KVM won vlotjes met 3-0 en zou ook het hele toernooi winnen. In de heenronde van dit seizoen maakten de twee KV's er een fijn kijkstuk van. Mechelen ging toen met 2-3 winnen in het Guldensporenstadion.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Opstelling Kortrijk. Yves Vanderhaeghe moet het bij KVK rooien zonder aanvoerder Van der Bruggen, die niet inzetbaar is. Hij zet Ocansey en Batsoela naast de ploeg. Dat levert, na de bekerzege tegen Eupen drie gaten op in de ploeg van Kortrijk. De Sart, Kagé en Mboyo moeten die opvullen. Opstelling Kortrijk Yves Vanderhaeghe moet het bij KVK rooien zonder aanvoerder Van der Bruggen, die niet inzetbaar is. Hij zet Ocansey en Batsoela naast de ploeg. Dat levert, na de bekerzege tegen Eupen drie gaten op in de ploeg van Kortrijk. De Sart, Kagé en Mboyo moeten die opvullen.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Opstelling Mechelen. Wouter Vrancken kan eindelijk opnieuw rekenen op Engvall, zijn belangrijke Zweedse pion in de aanval van KV Mechelen. De coach voert trouwens al zijn wijzigingen door in de voorste linies, want KVM kan al twee weken niet meer scoren. De Camargo, Tainmont en Vanzeir verhuizen naar de bank. Naast Engvall zijn ook Togui en Storm nieuw aan de aftrap in vergelijking met de verloren derby tegen Antwerp. Opstelling Mechelen Wouter Vrancken kan eindelijk opnieuw rekenen op Engvall, zijn belangrijke Zweedse pion in de aanval van KV Mechelen. De coach voert trouwens al zijn wijzigingen door in de voorste linies, want KVM kan al twee weken niet meer scoren. De Camargo, Tainmont en Vanzeir verhuizen naar de bank. Naast Engvall zijn ook Togui en Storm nieuw aan de aftrap in vergelijking met de verloren derby tegen Antwerp.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Mechelen en Kortrijk beleven niet meteen hun beste periode van het seizoen. KVM is uit de plaatsjes voor Play-off I getuimeld na nederlagen tegen Zulte Waregem en Antwerp, terwijl KVK al zes speeldagen op een zege wacht. De West-Vlamingen gaven zichzelf deze week wel nog een opsteker door de kwartfinales van de Beker van België te bereiken. Kunnen ze de lijn nu doortrekken in de competitie, of is het Mechelen dat weer aanknoopt met de zege? Vooraf Mechelen en Kortrijk beleven niet meteen hun beste periode van het seizoen. KVM is uit de plaatsjes voor Play-off I getuimeld na nederlagen tegen Zulte Waregem en Antwerp, terwijl KVK al zes speeldagen op een zege wacht. De West-Vlamingen gaven zichzelf deze week wel nog een opsteker door de kwartfinales van de Beker van België te bereiken. Kunnen ze de lijn nu doortrekken in de competitie, of is het Mechelen dat weer aanknoopt met de zege?

16:55 - Vooraf Vooraf, 16 uur 55

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Jules Van Cleemput, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Alexander Corryn, Onur Kaya, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Nikola Storm, Williams Togui Mel, Gustav Engvall Opstelling KV Mechelen Gustav Engvall, Williams Togui Mel, Nikola Storm, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Onur Kaya, Alexander Corryn, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Jules Van Cleemput, Yannick Thoelen

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Tuta, Gary Kagelmacher, Kristof D'Haene, Julien De Sart, Christophe Lepoint, Larry Azouni, Hervé Kage, Fraser Hornby, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Fraser Hornby, Hervé Kage, Larry Azouni, Christophe Lepoint, Julien De Sart, Kristof D'Haene, Gary Kagelmacher, Tuta, Petar Golubovic, Adam Jakubech