Is de trein van KV Oostende vertrokken na de zege tegen Anderlecht en de degelijke prestatie in de Croky Cup tegen Club? Dat is de vraag waar de laatste match van deze speeldag een antwoord op moet geven. Eupen zal ook gebeten zijn om te winnen na een 0 op 9. Hier houden we je op de hoogte van de belangrijkste wedstrijdfases.