LIVE: AA Gent schiet meteen raak tegen Zulte Waregem

51' tweede helft, minuut 51. Zulte Waregem probeert druk te zetten op de thuisdefensie, maar is daardoor kwetsbaar op de tegenaanval. Een eerste Gentse omschakeling levert niets op. Zulte Waregem probeert druk te zetten op de thuisdefensie, maar is daardoor kwetsbaar op de tegenaanval. Een eerste Gentse omschakeling levert niets op.

48' tweede helft, minuut 48. Geen penalty! Lardot blijft bij zijn initiële oordeel: geen penalty voor Zulte Waregem. Geen penalty! Lardot blijft bij zijn initiële oordeel: geen penalty voor Zulte Waregem.

47' tweede helft, minuut 47. Penalty voor Zulte Waregem? Al vroeg in de tweede helft een VAR-moment. Plastoen heeft de bal tegen de arm gekregen, Lardot gaat op aangeven van de VAR naar de beelden kijken. Penalty voor Zulte Waregem? Al vroeg in de tweede helft een VAR-moment. Plastoen heeft de bal tegen de arm gekregen, Lardot gaat op aangeven van de VAR naar de beelden kijken.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De tweede helft is op gang getrapt. Francky Dury heeft een dubbele wissel doorgevoerd tijdens de rust: Zarandia en Berahino komen erin voor Bjørdal en Oberlin. Tweede helft De tweede helft is op gang getrapt. Francky Dury heeft een dubbele wissel doorgevoerd tijdens de rust: Zarandia en Berahino komen erin voor Bjørdal en Oberlin.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Zulte Waregem, Luka Zarandia erin, Dimitri Oberlin eruit wissel Dimitri Oberlin Luka Zarandia

20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Zulte Waregem, Saido Berahino erin, Henrik Rørvik Bjørdal eruit wissel Henrik Rørvik Bjørdal Saido Berahino

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. We gaan rusten na een aangename eerste helft, waarin beide ploegen kansen hadden, maar AA Gent zich het efficiëntst toonde. 2-0 is de ruststand. Rust We gaan rusten na een aangename eerste helft, waarin beide ploegen kansen hadden, maar AA Gent zich het efficiëntst toonde. 2-0 is de ruststand.

43' eerste helft, minuut 43. Het is een leuke pot voetbal, met kansen aan beide kanten. Alleen is AA Gent voorlopig veel efficiënter dan Zulte Waregem. Geert Heremans op Radio 1. Het is een leuke pot voetbal, met kansen aan beide kanten. Alleen is AA Gent voorlopig veel efficiënter dan Zulte Waregem. Geert Heremans op Radio 1

41' eerste helft, minuut 41. Veel actie aan beide kanten nu. Na een afgeblokt schot van Bjørdal gaat het snel de overzijde, waar Bezoes een mooie rush niet kan afronden met een doelpunt. Veel actie aan beide kanten nu. Na een afgeblokt schot van Bjørdal gaat het snel de overzijde, waar Bezoes een mooie rush niet kan afronden met een doelpunt.

40' Gele kaart voor Roman Bezoes van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 40 Roman Bezoes KAA Gent

39' eerste helft, minuut 39. Doelpunt Larin afgekeurd. Aan afgekeurde doelpunten geen gebrek vanavond! Nu is het de beurt aan Zulte Waregem: Larin scoort na slim doorkoppen van Pletinckx, maar hij liep inderdaad buitenspel. Doelpunt Larin afgekeurd Aan afgekeurde doelpunten geen gebrek vanavond! Nu is het de beurt aan Zulte Waregem: Larin scoort na slim doorkoppen van Pletinckx, maar hij liep inderdaad buitenspel.

38' Gele kaart voor Elisha Owusu van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 38 Elisha Owusu KAA Gent

37' eerste helft, minuut 37. Larin op Kaminski. Zulte Waregem probeert zich nog voor de rust weer in de match te knokken. Larin wordt vrijgespeeld in de zestien meter, zijn kopbal vliegt recht in de armen van Kaminski. Larin op Kaminski Zulte Waregem probeert zich nog voor de rust weer in de match te knokken. Larin wordt vrijgespeeld in de zestien meter, zijn kopbal vliegt recht in de armen van Kaminski.

31' eerste helft, minuut 31. Depoitre kopt naast. Bijna de 3-0 voor de thuisploeg als Depoitre helemaal vrij kan inkoppen, maar de jarige spits knikt het leer naast. Zulte Waregem ziet af. Depoitre kopt naast Bijna de 3-0 voor de thuisploeg als Depoitre helemaal vrij kan inkoppen, maar de jarige spits knikt het leer naast. Zulte Waregem ziet af.

31' eerste helft, minuut 31. Zulte Waregem probeert te reageren, met een vrije trap richting het hoofd van Seck, maar de Senegalees loopt buitenspel. Zulte Waregem probeert te reageren, met een vrije trap richting het hoofd van Seck, maar de Senegalees loopt buitenspel.

28' eerste helft, minuut 28.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 2, 0. goal KAA Gent Zulte Waregem 2 0

28' eerste helft, minuut 28. Derde keer, goede keer: 2-0. De aanhouder wint: Roman Jaremtsjoek scoort na twee afgekeurde doelpunten nu toch de 2-0 voor AA Gent, na een knappe assist van Odjidja. Ref Lardot luistert opnieuw even naar de VAR, maar nu is er van buitenspel geen sprake. Derde keer, goede keer: 2-0 De aanhouder wint: Roman Jaremtsjoek scoort na twee afgekeurde doelpunten nu toch de 2-0 voor AA Gent, na een knappe assist van Odjidja. Ref Lardot luistert opnieuw even naar de VAR, maar nu is er van buitenspel geen sprake.

24' eerste helft, minuut 24. Jaremtsjoek blijft het proberen. Deze keer loopt hij geen buitenspel, maar nu raakt hij niet voorbij de goed uitgekomen Bossut. Jaremtsjoek blijft het proberen. Deze keer loopt hij geen buitenspel, maar nu raakt hij niet voorbij de goed uitgekomen Bossut.

20' eerste helft, minuut 20. Jaremtsjoek opnieuw afgevlagd. Het zit niet mee voor Jaremtsjoek. De Oekraïense spits laat het net al voor de tweede keer trillen, maar opnieuw gaat de buitenspelvlag de hoogte in. Bijzonder nipt, maar de VAR bevestigt. Jaremtsjoek opnieuw afgevlagd Het zit niet mee voor Jaremtsjoek. De Oekraïense spits laat het net al voor de tweede keer trillen, maar opnieuw gaat de buitenspelvlag de hoogte in. Bijzonder nipt, maar de VAR bevestigt.

19' eerste helft, minuut 19. Kaminski aan het werk! Daar is dan toch de eerste kans voor de bezoekers. Seck vindt de vrijstaande Bruno in de grote rechthoek, en die dwingt Kaminski tot een aardige parade. Kaminski aan het werk! Daar is dan toch de eerste kans voor de bezoekers. Seck vindt de vrijstaande Bruno in de grote rechthoek, en die dwingt Kaminski tot een aardige parade.

17' eerste helft, minuut 17. Thorup boos. Jess Thorup is toch niet helemaal tevreden met wat hij ziet. De doorgaans rustige Deen zit zich behoorlijk druk te maken op de bank. Thorup boos Jess Thorup is toch niet helemaal tevreden met wat hij ziet. De doorgaans rustige Deen zit zich behoorlijk druk te maken op de bank.

15' eerste helft, minuut 15. Zulte Waregem laat zich niet onbetuigd, maar heeft Kaminski nog niet echt aan het werk kunnen zetten. Aan de overzijde moet Bossut de bal onderscheppen voor de neus van Depoitre. Zulte Waregem laat zich niet onbetuigd, maar heeft Kaminski nog niet echt aan het werk kunnen zetten. Aan de overzijde moet Bossut de bal onderscheppen voor de neus van Depoitre.

13' eerste helft, minuut 13. Het is een flitsende wedstrijd, het gaat mooi op en neer. Geert Heremans op Radio 1. Het is een flitsende wedstrijd, het gaat mooi op en neer. Geert Heremans op Radio 1

11' eerste helft, minuut 11. Jaremtsjoek afgevlagd. Kums zet Jaremtsjoek met een subtiel passje op weg naar de 2-0, maar de spits wordt teruggefloten wegens buitenspel. Jaremtsjoek afgevlagd Kums zet Jaremtsjoek met een subtiel passje op weg naar de 2-0, maar de spits wordt teruggefloten wegens buitenspel.

7' eerste helft, minuut 7. Mensah te hoog. De hoekschop eindigt voor de voet van Mensah, die van ruime afstand over knalt. Mensah te hoog De hoekschop eindigt voor de voet van Mensah, die van ruime afstand over knalt.

6' eerste helft, minuut 6. Balverlies op het Gentse middenveld leidt de eerste echte aanval van de bezoekers in. Bjørdal duikt de ruimte in op rechts, Plastoen werkt in hoekschop. Balverlies op het Gentse middenveld leidt de eerste echte aanval van de bezoekers in. Bjørdal duikt de ruimte in op rechts, Plastoen werkt in hoekschop.

3' eerste helft, minuut 3.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Roman Bezoes van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Zulte Waregem 1 0

2' eerste helft, minuut 2. Kogel van Bezoes! AA Gent heeft al na twee minuten zijn voorsprong te pakken! Roman Bezoes vlamt het leer van buiten de zestien meter voorbij een kansloze Bossut. Geweldige goal van Bezoes en een droomstart voor de thuisploeg. Kogel van Bezoes! AA Gent heeft al na twee minuten zijn voorsprong te pakken! Roman Bezoes vlamt het leer van buiten de zestien meter voorbij een kansloze Bossut. Geweldige goal van Bezoes en een droomstart voor de thuisploeg.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste bal tussen de palen laat niet lang op zich wachten. Het schot van Kums is een opwarmertje voor Bossut. De eerste bal tussen de palen laat niet lang op zich wachten. Het schot van Kums is een opwarmertje voor Bossut.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken, ref Jonathan Lardot heeft de partij op gang gefloten. Aftrap We zijn vertrokken, ref Jonathan Lardot heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:00 vooraf, 20 uur . Net voor de aftrap weerklinkt er nog een luid applaus in het stadion om Jonathan David een hart onder de riem te steken. Net voor de aftrap weerklinkt er nog een luid applaus in het stadion om Jonathan David een hart onder de riem te steken.

19:44 vooraf, 19 uur 44. Heenwedstrijd eindigde onbeslist. Op speeldag 8 werd het 2-2 in het Regenboogstadion. Zulte Waregem kwam twee keer op voorsprong, maar Jaremtsjoek maakte telkens gelijk. Heenwedstrijd eindigde onbeslist Op speeldag 8 werd het 2-2 in het Regenboogstadion. Zulte Waregem kwam twee keer op voorsprong, maar Jaremtsjoek maakte telkens gelijk.

19:42 vooraf, 19 uur 42. We kunnen naderen tot op 1 punt van Gent. Dat is een geweldige uitdaging, maar ik denk dat we er klaar voor zijn. Francky Dury (Zulte Waregem). We kunnen naderen tot op 1 punt van Gent. Dat is een geweldige uitdaging, maar ik denk dat we er klaar voor zijn. Francky Dury (Zulte Waregem)

19:23 vooraf, 19 uur 23. Oberlin valt in voor Govea. Bij Zulte Waregem komen Bossut en De fauw weer in de ploeg na een dagje rust op woensdag. Voorin valt Oberlin in voor Govea, die last heeft van een kuitblessure. Oberlin valt in voor Govea Bij Zulte Waregem komen Bossut en De fauw weer in de ploeg na een dagje rust op woensdag. Voorin valt Oberlin in voor Govea, die last heeft van een kuitblessure.

19:15 vooraf, 19 uur 15. Owusu opnieuw fit. Jess Thorup wijzigt zijn elftal maar op één positie in vergelijking met de partij van woensdag: Owusu keert na een blessure terug in de basis, ten koste van Verstraete. Jonathan David is er niet bij, hij is naar zijn thuisland Canada teruggekeerd na het overlijden van zijn moeder. Owusu opnieuw fit Jess Thorup wijzigt zijn elftal maar op één positie in vergelijking met de partij van woensdag: Owusu keert na een blessure terug in de basis, ten koste van Verstraete. Jonathan David is er niet bij, hij is naar zijn thuisland Canada teruggekeerd na het overlijden van zijn moeder.

19:09 vooraf, 19 uur 09. Vooraf. AA Gent heeft niet veel tijd gekregen om te treuren om de bekeruitschakeling. Vandaag wacht al een nieuwe opdracht met de komst van Zulte Waregem, dat wel doorstootte naar de kwartfinales van de beker én in de competitie is opgeschoven naar de top zes. Vooraf AA Gent heeft niet veel tijd gekregen om te treuren om de bekeruitschakeling. Vandaag wacht al een nieuwe opdracht met de komst van Zulte Waregem, dat wel doorstootte naar de kwartfinales van de beker én in de competitie is opgeschoven naar de top zes.

19:09 - Vooraf Vooraf, 19 uur 09

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Mikael Lustig, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre, Roman Bezoes, Elisha Owusu, Sven Kums, Vadis Odjidja Ofoe, Milad Mohammadi, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Mikael Lustig, Thomas Kaminski

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Davy De fauw, Ewoud Pletinckx, Marco Bürki, Gideon Mensah, Henrik Rørvik Bjørdal, Ibrahima Seck, Damien Marcq, Gianni Bruno, Cyle Larin, Dimitri Oberlin Opstelling Zulte Waregem Dimitri Oberlin, Cyle Larin, Gianni Bruno, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Henrik Rørvik Bjørdal, Gideon Mensah, Marco Bürki, Ewoud Pletinckx, Davy De fauw, Sammy Bossut