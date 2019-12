Maarten Vandevoordt speelde erg stabiel. We zullen hem niet vervangen tegen Cercle. We bekijken het dag per dag. Hij is nu de nummer 1, Gaëtan nummer 2. We willen zien hoe hij ermee zal omgaan en kijken hoe hij zal spelen. Gaëtan willen we op training zien vechten. Dan hebben we altijd de mogelijkheid om nieuwe beslissingen te maken.

vooraf, 15 uur 24. Maarten Vandevoordt speelde erg stabiel. We zullen hem niet vervangen tegen Cercle. We bekijken het dag per dag. Hij is nu de nummer 1, Gaëtan nummer 2. We willen zien hoe hij ermee zal omgaan en kijken hoe hij zal spelen. Gaëtan willen we op training zien vechten. Dan hebben we altijd de mogelijkheid om nieuwe beslissingen te maken. Hannes Wolf.

vooraf, 14 uur 41. Het was hard om te verliezen tegen Antwerp in de beker, maar het goeie is dat er dingen zijn waarop we kunnen voortbouwen in deze periode. Er is geen tijd voor teleurstelling, we weten dat we geen ruimte hebben om onze concentratie te verliezen. Hannes Wolf.