Anderlecht zal het tegen Charleroi moeten stellen zonder het trio Sandler-Chadli-Kompany. Die laatstgenoemde viel onlangs alweer uit, deze keer tijdens de partij tegen KVO. Ook Sandler en Chadli zijn nog niet fit en ontbreken in de selectie van Vercauteren. Wel van de partij: Trebel en Luka Adzic, toch een opvallende naam, die door het ontbreken van Chadli weleens zijn kans kan krijgen?

Anderlecht zal tegen Charleroi op enkele oude bekenden stuiten zoals Massimo Bruno, Ryota Morioka en Christophe Diandy (die geblesseerd is). Ook coach Karim Belhocine heeft een verleden bij de Brusselaars.

Charleroi - Anderlecht. Vanavond start Anderlecht aan zijn loodzwaar zesluik. Een pittig vijfluik in de JPL + eentje in de beker. Stap 1: de lastige partij tegen ploeg in vorm (19 op 21) Charleroi.