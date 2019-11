"Het wordt niet makkelijk tegen Antwerp", zei Vrancken. "Die club zit in een goeie flow en speelt echt goed. Wij hebben wel de kwaliteiten om Antwerp pijn te doen. De supporters en de spelers willen deze derby absoluut winnen."

vooraf, 09 uur 08. "Iedereen heeft recht op een slechte match". Vorige week tegen Zulte Waregem ging KV Mechelen de boot in na een matige partij. "Maar ik ga door één wedstrijd niet plots mijn hele ploeg omgooien", zei trainer Wouter Vrancken aan Radio Reflex. "Iedereen heeft recht op een slechte wedstrijd. Er is genoeg zelfkritiek in de groep." .