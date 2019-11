LIVE: Kan KV Mechelen in eigen huis Zulte Waregem afhouden?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Rusten geblazen Achter de Kazerne, waar Zulte Waregem op voorsprong staat. Een eerste treffer van Bjørdal werd nog afgekeurd, op slag van rust maakte Bruno er alsnog 0-1 van. Rust Rusten geblazen Achter de Kazerne, waar Zulte Waregem op voorsprong staat. Een eerste treffer van Bjørdal werd nog afgekeurd, op slag van rust maakte Bruno er alsnog 0-1 van.

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 0, 1. goal KV Mechelen Zulte Waregem 0 1

44' eerste helft, minuut 44. Bruno met de 0-1. Het is dan toch Zulte Waregem dat de score opent. Na een afgeslagen aanval brengt Mensah opnieuw voor doel, waar Bruno de 0-1 voorbij Thoelen tegen de touwen glijdt. Zeker geen onverdiende voorsprong voor de bezoekers, die de beste kansen hadden in de eerste helft. Bruno met de 0-1 Het is dan toch Zulte Waregem dat de score opent. Na een afgeslagen aanval brengt Mensah opnieuw voor doel, waar Bruno de 0-1 voorbij Thoelen tegen de touwen glijdt. Zeker geen onverdiende voorsprong voor de bezoekers, die de beste kansen hadden in de eerste helft.

43' Gele kaart voor Ibrahima Seck van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 43 Ibrahima Seck Zulte Waregem

40' eerste helft, minuut 40. KV Mechelen heeft nu weer het overwicht in deze partij. Na een lange inspanning van Storm eindigt de bal voor de voeten van De Camargo, die in de draai op Bossut mikt. KV Mechelen heeft nu weer het overwicht in deze partij. Na een lange inspanning van Storm eindigt de bal voor de voeten van De Camargo, die in de draai op Bossut mikt.

38' eerste helft, minuut 38. Vanzeir kopieert Bjørdal. Vanzeir probeert het kunstje van Bjørdal bij de afgekeurde goal over te doen, maar zijn poging stuit op Bossut. Vanzeir kopieert Bjørdal Vanzeir probeert het kunstje van Bjørdal bij de afgekeurde goal over te doen, maar zijn poging stuit op Bossut.

34' eerste helft, minuut 34. Swinkels kopt over. Nu toch een doelkans voor de thuisploeg: Swinkels springt voor de neus van Bossut naar een vrije trap van Kaya, maar kan zijn kopbal niet laag houden. Swinkels kopt over Nu toch een doelkans voor de thuisploeg: Swinkels springt voor de neus van Bossut naar een vrije trap van Kaya, maar kan zijn kopbal niet laag houden.

30' eerste helft, minuut 30. Vangbal Bossut. KV Mechelen probeert nog eens wat op te schuiven, maar echt gevaarlijk wordt het allemaal niet. Bossut kan een te hoge voorzet simpel uit de lucht plukken. Vangbal Bossut KV Mechelen probeert nog eens wat op te schuiven, maar echt gevaarlijk wordt het allemaal niet. Bossut kan een te hoge voorzet simpel uit de lucht plukken.

30' eerste helft, minuut 30. Kersvers Ghanees international Mensah krult een vrije trap richting tweede paal, Van Cleemput kan nog net in hoekschop verwerken. Die blijft zonder gevolg. Kersvers Ghanees international Mensah krult een vrije trap richting tweede paal, Van Cleemput kan nog net in hoekschop verwerken. Die blijft zonder gevolg.

26' eerste helft, minuut 26. Het spel golft goed op en neer, maar de meeste kansen zijn wel voor de bezoekers. Bruno waagt zich aan een schot uit de tweede lijn, Thoelen hoeft niet in te grijpen. Het spel golft goed op en neer, maar de meeste kansen zijn wel voor de bezoekers. Bruno waagt zich aan een schot uit de tweede lijn, Thoelen hoeft niet in te grijpen.

24' eerste helft, minuut 24. Het is een wedstrijd met een voortdurend wisselend spelbeeld. Bert Sterckx op Radio 1. Het is een wedstrijd met een voortdurend wisselend spelbeeld. Bert Sterckx op Radio 1

20' eerste helft, minuut 20. Seck kopt naast. Zulte Waregem laat het hoofd niet hangen na de afgekeurde goal. Er volgt alweer een nieuwe kans: Seck klimt het hoogst bij een voorzet vanaf links, maar kopt naast. Seck kopt naast Zulte Waregem laat het hoofd niet hangen na de afgekeurde goal. Er volgt alweer een nieuwe kans: Seck klimt het hoogst bij een voorzet vanaf links, maar kopt naast.

17' eerste helft, minuut 17. Geen doelpunt! Het blijft 0-0. Bjørdal heeft in de fase voorafgaand aan het doelpunt handspel begaan, ref D'Hondt keurt het doelpunt op aangeven van de VAR af. Geen doelpunt! Het blijft 0-0. Bjørdal heeft in de fase voorafgaand aan het doelpunt handspel begaan, ref D'Hondt keurt het doelpunt op aangeven van de VAR af.

16' eerste helft, minuut 16. Pareltje van Bjørdal. Zulte Waregem komt op het kwartier op voorsprong, en hoe! Bjørdal werkt de bal met een knap hakje voorbij Thoelen in doel. Of is er sprake van handspel in de voorafgaande fase? De VAR mengt zich. Pareltje van Bjørdal Zulte Waregem komt op het kwartier op voorsprong, en hoe! Bjørdal werkt de bal met een knap hakje voorbij Thoelen in doel. Of is er sprake van handspel in de voorafgaande fase? De VAR mengt zich.

12' eerste helft, minuut 12. KV Mechelen komt steeds beter in de wedstrijd. Storm brengt voor doel vanaf links, de kopbal van Van Damme gaat naast. KV Mechelen komt steeds beter in de wedstrijd. Storm brengt voor doel vanaf links, de kopbal van Van Damme gaat naast.

11' eerste helft, minuut 11. Vanzeir naast. De thuisploeg komt even onder de druk uit en dat levert bijna wat op. De Camargo speelt knap binnendoor tot bij Vanzeir, die oog in oog met Bossut in het zijnet besluit. Vanzeir naast De thuisploeg komt even onder de druk uit en dat levert bijna wat op. De Camargo speelt knap binnendoor tot bij Vanzeir, die oog in oog met Bossut in het zijnet besluit.

7' eerste helft, minuut 7. Zulte Waregem blijft de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase. Bjørdal kan onvoldoende bij een subtiele voorzet van Govea, de bal dwarrelt voorlangs. Zulte Waregem blijft de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase. Bjørdal kan onvoldoende bij een subtiele voorzet van Govea, de bal dwarrelt voorlangs.

6' eerste helft, minuut 6. Dat was toch al verwittiging nummer twee voor KV Mechelen. Bert Sterckx op Radio 1. Dat was toch al verwittiging nummer twee voor KV Mechelen. Bert Sterckx op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5. Na balverlies van Peyre kan Larin richting doel spurten, Swinkels raapt het steekje op dat zijn collega liet vallen. De thuisploeg moet uitkijken. Na balverlies van Peyre kan Larin richting doel spurten, Swinkels raapt het steekje op dat zijn collega liet vallen. De thuisploeg moet uitkijken.

2' eerste helft, minuut 2. Het is Zulte Waregem dat al heel snel voor dreiging zorgt. Thoelen moet bij de pinken zijn om een scherpe voorzet van Larin te onderscheppen. De resulterende corner levert niets op. Het is Zulte Waregem dat al heel snel voor dreiging zorgt. Thoelen moet bij de pinken zijn om een scherpe voorzet van Larin te onderscheppen. De resulterende corner levert niets op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! KV Mechelen heeft de partij op gang getrapt voor een vol huis. Aftrap We zijn vertrokken! KV Mechelen heeft de partij op gang getrapt voor een vol huis.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:55 vooraf, 19 uur 55. De spelers staan klaar in de tunnel. Onur Kaya groet nog even zijn ex-ploegmaats van Zulte Waregem. De spelers staan klaar in de tunnel. Onur Kaya groet nog even zijn ex-ploegmaats van Zulte Waregem.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Heenronde: 0-2 in Waregem. Zulte Waregem en KV Mechelen troffen elkaar al op de openingsspeeldag. KVM boekte toen als promovendus meteen zijn eerste zege van het seizoen: het werd 0-2 in het Regenboogstadion. Heenronde: 0-2 in Waregem Zulte Waregem en KV Mechelen troffen elkaar al op de openingsspeeldag. KVM boekte toen als promovendus meteen zijn eerste zege van het seizoen: het werd 0-2 in het Regenboogstadion.

19:26 vooraf, 19 uur 26. Drie wissels bij Zulte Waregem. Francky Dury wijzigt zijn ploeg op drie plaatsen in vergelijking met de verliespartij tegen Anderlecht. Govea, Marcq en Bjørdal verschijnen aan de aftrap. Sissako, Oberlin en de 17-jarige Van Hecke, die debuteerde tegen Anderlecht, moeten toekijken vanaf de bank. Drie wissels bij Zulte Waregem Francky Dury wijzigt zijn ploeg op drie plaatsen in vergelijking met de verliespartij tegen Anderlecht. Govea, Marcq en Bjørdal verschijnen aan de aftrap. Sissako, Oberlin en de 17-jarige Van Hecke, die debuteerde tegen Anderlecht, moeten toekijken vanaf de bank.

19:19 vooraf, 19 uur 19. Kaya en Storm opnieuw van de partij. Bij KV Mechelen keren Onur Kaya en Nikola Storm terug in de basis. Zij ontbraken tegen Standard door respectievelijk een schorsing en een blessure. Door hun terugkeer moeten Hairemans en Tainmont vrede nemen met een plekje op de bank. Kaya en Storm opnieuw van de partij Bij KV Mechelen keren Onur Kaya en Nikola Storm terug in de basis. Zij ontbraken tegen Standard door respectievelijk een schorsing en een blessure. Door hun terugkeer moeten Hairemans en Tainmont vrede nemen met een plekje op de bank.

19:11 Wouter Vrancken kreeg een nieuw contract bij KVM:. vooraf, 19 uur 11. Wouter Vrancken kreeg een nieuw contract bij KVM:

19:09 vooraf, 19 uur 09. Bij winst springen we naar een voorlopige tweede plaats, maar veel belangrijker is dat we Zulte Waregem zo op acht punten kunnen zetten. Wouter Vrancken (KVM). Bij winst springen we naar een voorlopige tweede plaats, maar veel belangrijker is dat we Zulte Waregem zo op acht punten kunnen zetten. Wouter Vrancken (KVM)

19:03 vooraf, 19 uur 03. Vooraf. KV Mechelen sloot de heenronde af met een knappe zege in en tegen Standard, vandaag krijgen Vrancken en co met Zulte Waregem opnieuw een concurrent voor Play-off I tegenover zich. Om 20 uur wordt er afgetrapt. Vooraf KV Mechelen sloot de heenronde af met een knappe zege in en tegen Standard, vandaag krijgen Vrancken en co met Zulte Waregem opnieuw een concurrent voor Play-off I tegenover zich. Om 20 uur wordt er afgetrapt.

19:03 - Vooraf Vooraf, 19 uur 03

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Jules Van Cleemput, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Alexander Corryn, Onur Kaya, Joachim Van Damme, Dante Vanzeir, Rob Schoofs, Nikola Storm, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Igor De Camargo, Nikola Storm, Rob Schoofs, Dante Vanzeir, Joachim Van Damme, Onur Kaya, Alexander Corryn, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Jules Van Cleemput, Yannick Thoelen

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Davy De fauw, Ewoud Pletinckx, Olivier Deschacht, Gideon Mensah, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Gianni Bruno, Cyle Larin, Henrik Rørvik Bjørdal Opstelling Zulte Waregem Henrik Rørvik Bjørdal, Cyle Larin, Gianni Bruno, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Gideon Mensah, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Davy De fauw, Sammy Bossut