LIVE: Klimt Standard in Eupen uit zijn dipje?

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Obbi Oulare erin, Renaud Emond eruit wissel Renaud Emond Obbi Oulare

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Maxime Lestienne erin, Selim Amallah eruit wissel Selim Amallah Maxime Lestienne

63' tweede helft, minuut 63. Eupen groeit. Een ultiem tikje van Laifis voorkomt dat Bautista helemaal alleen voor Bodart verschijnt. Preud'homme hoopt dat invallers Lestienne en Oularé iets in elkaar kunnen boksen. Eupen groeit Een ultiem tikje van Laifis voorkomt dat Bautista helemaal alleen voor Bodart verschijnt. Preud'homme hoopt dat invallers Lestienne en Oularé iets in elkaar kunnen boksen.

61' tweede helft, minuut 61. Bautista kan net niet bij een doorgekopte diepe bal. Standard moet zich snel herpakken, want Eupen voelt zich gesterkt door de gelijkmaker en durft steeds meer. Bautista kan net niet bij een doorgekopte diepe bal. Standard moet zich snel herpakken, want Eupen voelt zich gesterkt door de gelijkmaker en durft steeds meer.

59' tweede helft, minuut 59. Iets met een deksel en een neus... De frustraties bij Standard groeien. Iets met een deksel en een neus... De frustraties bij Standard groeien.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Nils Schouterden van KAS Eupen. 1, 1. goal KAS Eupen Standard 1 1

56' tweede helft, minuut 56. Wat een goal! Standard slaat de waarschuwing in de wind. Bautista draait zich enig mooi vrij, drijft een eind op met de bal en speelt dan Schouterden aan. Diens raket schroeit de netten, wat een enorme knal! Wat een goal! Standard slaat de waarschuwing in de wind. Bautista draait zich enig mooi vrij, drijft een eind op met de bal en speelt dan Schouterden aan. Diens raket schroeit de netten, wat een enorme knal!

55' tweede helft, minuut 55. Gaan we nu een ander Eupen te zien krijgen? Stef Wijnants. Gaan we nu een ander Eupen te zien krijgen? Stef Wijnants

54' tweede helft, minuut 54. Opletten voor Standard! Bodart, Laifis en Vanheusden gaan een potje knoeien. Bijna staat het 1-1, maar Milicevic' lob verandert onderweg van richting. Opletten voor Standard! Bodart, Laifis en Vanheusden gaan een potje knoeien. Bijna staat het 1-1, maar Milicevic' lob verandert onderweg van richting.

51' tweede helft, minuut 51. Een paar twijfelachtige, maar zeker te verdedigen beslissingen van de scheids werken Standard op de zenuwen. De bezoekers kanaliseren hun woede, Emond stuurt zijn plaatsbal rakelings langs de winkelhaak. Een paar twijfelachtige, maar zeker te verdedigen beslissingen van de scheids werken Standard op de zenuwen. De bezoekers kanaliseren hun woede, Emond stuurt zijn plaatsbal rakelings langs de winkelhaak.

48' tweede helft, minuut 48. Emond op De Wolf. Verdon gaat lelijk naast een diepe bal, maar rept zich dan om het schot van Emond nog te raken. Toch is er nog een handje van De Wolf nodig om de 0-2 te vermijden. Emond op De Wolf Verdon gaat lelijk naast een diepe bal, maar rept zich dan om het schot van Emond nog te raken. Toch is er nog een handje van De Wolf nodig om de 0-2 te vermijden.

46' tweede helft, minuut 46. Komt Eupen wat dreigender voor de dag, of trekt Standard de lijn van zijn laatste kwartier van de eerste helft gewoon door en breidt het zijn voorsprong uit? Komt Eupen wat dreigender voor de dag, of trekt Standard de lijn van zijn laatste kwartier van de eerste helft gewoon door en breidt het zijn voorsprong uit?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Standard leidt na een vrij comfortabele eerste helft met 0-1. Eupen liep zichzelf een beetje voorbij, al had het wel wat pech bij de goal van Mpoku. Rust Standard leidt na een vrij comfortabele eerste helft met 0-1. Eupen liep zichzelf een beetje voorbij, al had het wel wat pech bij de goal van Mpoku.

45' eerste helft, minuut 45. Vanheusden denkt de avond van Standard een pak gemakkelijker te maken, maar Dierick heeft een duidelijke duwfout van de verdediger te zien. Zijn goal telt dus niet, tenzij de VAR er anders over denkt. Vanheusden denkt de avond van Standard een pak gemakkelijker te maken, maar Dierick heeft een duidelijke duwfout van de verdediger te zien. Zijn goal telt dus niet, tenzij de VAR er anders over denkt.

45' Gele kaart voor Olivier Verdon van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 45 Olivier Verdon KAS Eupen

44' eerste helft, minuut 44. Bijna een schot. Eindelijk legt er eens een speler van Eupen aan. Milicevic is de dappere, maar zijn schot wordt na nog geen meter afgeblokt. Bijna een schot Eindelijk legt er eens een speler van Eupen aan. Milicevic is de dappere, maar zijn schot wordt na nog geen meter afgeblokt.

43' eerste helft, minuut 43. Bolingi en Laifis hebben al een paar onvriendelijke duels uitgevochten. Die twee zullen wellicht geen kerstkaartjes uitwisselen in de eindejaarsperiode. Bolingi en Laifis hebben al een paar onvriendelijke duels uitgevochten. Die twee zullen wellicht geen kerstkaartjes uitwisselen in de eindejaarsperiode.

41' eerste helft, minuut 41. Blondelle pakt uit met een messcherpe ingreep op Carcela, die zich daarna net weet in te houden en geen revanche neemt. Blondelle pakt uit met een messcherpe ingreep op Carcela, die zich daarna net weet in te houden en geen revanche neemt.

39' eerste helft, minuut 39. Ebrahimi verdient eigenlijk een kaart voor zijn gevaarlijke tackle op Cimirot. Deze keer wrijft scheids Dierick over zijn hart. Ebrahimi verdient eigenlijk een kaart voor zijn gevaarlijke tackle op Cimirot. Deze keer wrijft scheids Dierick over zijn hart.

36' eerste helft, minuut 36. De kansen om er 0-2 van te maken zijn er voor Standard. In veelvoud zelfs. Stef Wijnants. De kansen om er 0-2 van te maken zijn er voor Standard. In veelvoud zelfs. Stef Wijnants

35' eerste helft, minuut 35. Emond op de paal! Standard legt Eupen steeds meer zijn wil op. Emond draait zich razendsnel, maar schuift zijn schot tegen de staak. Emond op de paal! Standard legt Eupen steeds meer zijn wil op. Emond draait zich razendsnel, maar schuift zijn schot tegen de staak.

34' eerste helft, minuut 34. Verdon kopt de voorzet van Carcela weg voor de neus van de zwevende De Wolf. Daar loopt wat mis bij de communicatie. Verdon kopt de voorzet van Carcela weg voor de neus van de zwevende De Wolf. Daar loopt wat mis bij de communicatie.

32' eerste helft, minuut 32. Misser van Carcela. Carcela krijgt snel een tweede kans, en deze kan echt tellen. Mpoku wacht het geschikte moment af, maar Carcela werkt slapjes af. Dit moet, voor zo'n technisch begaafde speler, altijd 0-2 zijn. Misser van Carcela Carcela krijgt snel een tweede kans, en deze kan echt tellen. Mpoku wacht het geschikte moment af, maar Carcela werkt slapjes af. Dit moet, voor zo'n technisch begaafde speler, altijd 0-2 zijn.

31' eerste helft, minuut 31. Cimirot prikt de bal naar Bastien, die ver mag oprukken. Hij maakt dan wel de verkeerde keuze en speelt breed naar Carcela. Die krult naast, terwijl Emond eigenlijk maar binnen hoeft te tikken. Cimirot prikt de bal naar Bastien, die ver mag oprukken. Hij maakt dan wel de verkeerde keuze en speelt breed naar Carcela. Die krult naast, terwijl Emond eigenlijk maar binnen hoeft te tikken.

28' eerste helft, minuut 28. Na een nieuwe foute bal maakt San José zich eventjes druk. Na een nieuwe foute bal maakt San José zich eventjes druk.

26' eerste helft, minuut 26. Eupen mist nauwkeurigheid. Standard heeft de zaak in handen, maar plots vertrekt er een diepe bal naar Bolingi. Zijn collega voorin Bautista rent mee, maar krijgt de bal achter zich gespeeld door de Congolees. Kans verkeken. Eupen mist nauwkeurigheid Standard heeft de zaak in handen, maar plots vertrekt er een diepe bal naar Bolingi. Zijn collega voorin Bautista rent mee, maar krijgt de bal achter zich gespeeld door de Congolees. Kans verkeken.

25' eerste helft, minuut 25. Het is vreemd dat Preud'homme Oularé op de bank zet, ook al werkt Emond altijd hard en maakt hij veel goals. Stef Wijnants. Het is vreemd dat Preud'homme Oularé op de bank zet, ook al werkt Emond altijd hard en maakt hij veel goals. Stef Wijnants

22' eerste helft, minuut 22. De Wolf bokst een voorzet van de bedrijvige Carcela slecht weg. Ook het schot van Mpoku lijkt nergens naar. De Wolf bokst een voorzet van de bedrijvige Carcela slecht weg. Ook het schot van Mpoku lijkt nergens naar.

20' eerste helft, minuut 20. Echt indrukwekkend voetbalt Standard nog niet, maar voorlopig is het wel genoeg. Het staat immers op voorsprong en geeft achterin amper iets weg. Echt indrukwekkend voetbalt Standard nog niet, maar voorlopig is het wel genoeg. Het staat immers op voorsprong en geeft achterin amper iets weg.

17' eerste helft, minuut 17. Eupen wijkt voorlopig niet af van zijn speelwijze. De thuisploeg hoopt te dreigen op de stilstaande fases van maestro Milicevic. Eupen wijkt voorlopig niet af van zijn speelwijze. De thuisploeg hoopt te dreigen op de stilstaande fases van maestro Milicevic.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Paul José Mpoku van Standard. 0, 1. goal KAS Eupen Standard 0 1

14' eerste helft, minuut 14. Mpoku doet het! Amallah werkt een heerlijke schepbal van Carcela met zijn knie op de deklat, maar er wordt niet lang getreurd bij Standard. Mpoku krijgt de bal voor zijn linker en treft via de enkels van Beck raak. Mpoku doet het! Amallah werkt een heerlijke schepbal van Carcela met zijn knie op de deklat, maar er wordt niet lang getreurd bij Standard. Mpoku krijgt de bal voor zijn linker en treft via de enkels van Beck raak.

12' Gele kaart voor Jens Cools van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 12 Jens Cools KAS Eupen

11' eerste helft, minuut 11. Geel voor Cools. Jens Cools glijdt hard door op Mpoku, die er een schepje bovenop doet met een sierlijke sprong. De gele kaart is wel op haar plaats, laat dat duidelijk zijn. Geel voor Cools Jens Cools glijdt hard door op Mpoku, die er een schepje bovenop doet met een sierlijke sprong. De gele kaart is wel op haar plaats, laat dat duidelijk zijn.

10' eerste helft, minuut 10. Echte mogelijkheden hebben we nog niet gezien. Alles is ondertussen vrij goed in evenwicht. Echte mogelijkheden hebben we nog niet gezien. Alles is ondertussen vrij goed in evenwicht.

9' eerste helft, minuut 9. Dit is een erg belangrijke wedstrijd voor Standard. Het kan maar beter winnen. Stef Wijnants. Dit is een erg belangrijke wedstrijd voor Standard. Het kan maar beter winnen. Stef Wijnants

6' eerste helft, minuut 6. Standard neemt over. Beck haalt een scherpe voorzet van Carcela niet helemaal weg. Zo krijgt Emond nog een halve kans, die hij met een hakje voorlangs mikt. Standard neemt over Beck haalt een scherpe voorzet van Carcela niet helemaal weg. Zo krijgt Emond nog een halve kans, die hij met een hakje voorlangs mikt.

5' eerste helft, minuut 5. Bij Standard moeten ze toch enigszins verrast zijn door het agressieve begin van Eupen. De bezoekers proberen zichzelf in de match te brengen door de bal lang rond te spelen. Bij Standard moeten ze toch enigszins verrast zijn door het agressieve begin van Eupen. De bezoekers proberen zichzelf in de match te brengen door de bal lang rond te spelen.

2' eerste helft, minuut 2. Eupen begint erg gretig aan de wedstrijd en probeert te drukken. Eupen begint erg gretig aan de wedstrijd en probeert te drukken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn vertrokken! Standard wil een dikke streep trekken onder zijn 0 op 6, maar Eupen wordt wellicht geen aperitiefhapje. Aftrap! We zijn vertrokken! Standard wil een dikke streep trekken onder zijn 0 op 6, maar Eupen wordt wellicht geen aperitiefhapje.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:50 vooraf, 17 uur 50. Eupen is nu misschien meer gewend geraakt aan het systeem. Het heeft meer vertrouwen dan toen. Michel Preud'homme denkt niet dat het net zo vlot zal gaan als bij de 3-0 in de heenronde. Eupen is nu misschien meer gewend geraakt aan het systeem. Het heeft meer vertrouwen dan toen. Michel Preud'homme denkt niet dat het net zo vlot zal gaan als bij de 3-0 in de heenronde.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Daar zijn we heel blij mee, en dat willen we tonen met onze prestatie op het veld. Benat San José over het feit dat de Kehrweg voor de eerste keer ooit uitverkocht is. Daar zijn we heel blij mee, en dat willen we tonen met onze prestatie op het veld. Benat San José over het feit dat de Kehrweg voor de eerste keer ooit uitverkocht is.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Geschiedenis. Standard boekt niet zomaar op bestelling een zege bij Eupen. Het is de Luikenaars nog maar één keer gelukt op vier pogingen. De cijfers zijn zelfs volledig in evenwicht met elk een overwinning, twee draws en een doelsaldo van 5-5. Vorig seizoen haalde Eupen het dankzij een late ommekeer. Emond scoorde vroeg, maar in het slot keerden Toyokawa en Luyindama (met een lullige owngoal) de zaken nog om. Geschiedenis Standard boekt niet zomaar op bestelling een zege bij Eupen. Het is de Luikenaars nog maar één keer gelukt op vier pogingen. De cijfers zijn zelfs volledig in evenwicht met elk een overwinning, twee draws en een doelsaldo van 5-5. Vorig seizoen haalde Eupen het dankzij een late ommekeer. Emond scoorde vroeg, maar in het slot keerden Toyokawa en Luyindama (met een lullige owngoal) de zaken nog om.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Heel wat spelers die vanavond in actie komen, deden dat de afgelopen weken ook voor hun land. Cimirot en Vojvoda hadden weinig te vieren met respectievelijk Bosnië en Kosovo. Mpoku en Bolingi speelden twee keer gelijk, onder andere tegen het Gambia van Marreh. Die laatste is niet in de Eupense kern geraakt. Verdon verzamelde minuten bij Benin en Ebrahimi ging met het Iran van Marc Wilmots onderuit tegen Irak. Fai, in het shirt van Kameroen goed voor een assist tegen Rwanda, zit op de bank. Heel wat spelers die vanavond in actie komen, deden dat de afgelopen weken ook voor hun land. Cimirot en Vojvoda hadden weinig te vieren met respectievelijk Bosnië en Kosovo. Mpoku en Bolingi speelden twee keer gelijk, onder andere tegen het Gambia van Marreh. Die laatste is niet in de Eupense kern geraakt. Verdon verzamelde minuten bij Benin en Ebrahimi ging met het Iran van Marc Wilmots onderuit tegen Irak. Fai, in het shirt van Kameroen goed voor een assist tegen Rwanda, zit op de bank.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Opstelling Eupen. Over het elftal van Eupen kunnen we bijzonder kort zijn, want coach San José brengt precies dezelfde ploeg tussen de lijnen als tegen Charleroi. Die Waalse derby werd wel verloren, al was het erg nipt. Opstelling Eupen Over het elftal van Eupen kunnen we bijzonder kort zijn, want coach San José brengt precies dezelfde ploeg tussen de lijnen als tegen Charleroi. Die Waalse derby werd wel verloren, al was het erg nipt.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Opstelling Standard. De bezoekers kunnen opnieuw rekenen op Vanheusden, waardoor Lavalée opnieuw verdwijnt. Verder ziet de hele voorhoede van Standard er anders uit dan tegen Mechelen. Carcela, Amallah en Emond vervangen Lestienne, Boljevic en Oularé. Opstelling Standard De bezoekers kunnen opnieuw rekenen op Vanheusden, waardoor Lavalée opnieuw verdwijnt. Verder ziet de hele voorhoede van Standard er anders uit dan tegen Mechelen. Carcela, Amallah en Emond vervangen Lestienne, Boljevic en Oularé.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Door nederlagen tegen Gent en Mechelen is Standard zijn aansluiting met Club Brugge en vooral zijn tweede plaats kwijt. Het moet de derde plek zelfs delen. Michel Preud'homme heeft tijdens de interlandbreak tijd gehad om na te denken over hoe hij Eupen zal aanpakken. In de Oostkantons draait het ondertussen al een pak beter dan in het begin van het seizoen en kunnen ze redelijk vrijuit voetballen. Afwachten wat dat geeft om 18u. Vooraf Door nederlagen tegen Gent en Mechelen is Standard zijn aansluiting met Club Brugge en vooral zijn tweede plaats kwijt. Het moet de derde plek zelfs delen. Michel Preud'homme heeft tijdens de interlandbreak tijd gehad om na te denken over hoe hij Eupen zal aanpakken. In de Oostkantons draait het ondertussen al een pak beter dan in het begin van het seizoen en kunnen ze redelijk vrijuit voetballen. Afwachten wat dat geeft om 18u.

16:55 - Vooraf Vooraf, 16 uur 55

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Nils Schouterden, Danijel Milicevic, Jordi Amat, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Jonathan Bolingi, Jon Bautista Opstelling KAS Eupen Jon Bautista, Jonathan Bolingi, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Jordi Amat, Danijel Milicevic, Nils Schouterden, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Andreas Beck, Ortwin De Wolf

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Mërgim Vojvoda, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Mehdi Carcela-González, Samuel Bastien, Paul José Mpoku, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Renaud Emond Opstelling Standard Renaud Emond, Selim Amallah, Gojko Cimirot, Paul José Mpoku, Samuel Bastien, Mehdi Carcela-González, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Mërgim Vojvoda, Arnaud Bodart