LIVE: Krijgt Wolf dolend Genk meteen op het juiste pad?

21' eerste helft, minuut 21. Vasic moet meteen weer aan de bak na een flitsende aanval, maar er wordt ook gevlagd en gefloten voor buitenspel. Vasic moet meteen weer aan de bak na een flitsende aanval, maar er wordt ook gevlagd en gefloten voor buitenspel.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Sébastien Dewaest van KRC Genk. 1, 1. goal Excel Moeskroen KRC Genk 1 1

20' eerste helft, minuut 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19' eerste helft, minuut 19. Dewaest maakt gelijk! Genk trekt het laken meer en meer naar zich toe en wordt daarvoor beloond. Berge en Cuesta wurmen de bal tot bij Dewaest, die hem instinctief tussen de palen tikt. Dewaest maakt gelijk! Genk trekt het laken meer en meer naar zich toe en wordt daarvoor beloond. Berge en Cuesta wurmen de bal tot bij Dewaest, die hem instinctief tussen de palen tikt.

16' eerste helft, minuut 16. Misser van Paintsil. Joseph Paintsil heeft al een poosje niet meer gespeeld voor Genk. De Ghanees is duidelijk nog roestig, want hij mikt een haast niet te missen kans hopeloos over. Onbegrijpelijk. Misser van Paintsil Joseph Paintsil heeft al een poosje niet meer gespeeld voor Genk. De Ghanees is duidelijk nog roestig, want hij mikt een haast niet te missen kans hopeloos over. Onbegrijpelijk.

15' eerste helft, minuut 15. Paintsil stapt op de voet van Boya. Dat doet blijkbaar pijn, want de schreeuw van die laatste gaat door merg en been. Paintsil stapt op de voet van Boya. Dat doet blijkbaar pijn, want de schreeuw van die laatste gaat door merg en been.

13' eerste helft, minuut 13. Heynen pikt een flauwe uittrap van Vasic op, maar na een vlotte dribbel weet hij Samatta niet te bereiken. Heynen pikt een flauwe uittrap van Vasic op, maar na een vlotte dribbel weet hij Samatta niet te bereiken.

12' eerste helft, minuut 12. Zetten trends zich door? Moeskroen is inmiddels drie matchen ongeslagen in de competitie, terwijl Genk twee keer na elkaar verloor zonder een goal te maken. Die reeksen krijgen voorlopig een vervolg, al is het nog erg vroeg. Zetten trends zich door? Moeskroen is inmiddels drie matchen ongeslagen in de competitie, terwijl Genk twee keer na elkaar verloor zonder een goal te maken. Die reeksen krijgen voorlopig een vervolg, al is het nog erg vroeg.

8' eerste helft, minuut 8. De snelle goal heeft Genk geen deugd gedaan. Het heeft wel balbezit, maar vangt er weinig mee aan. De snelle goal heeft Genk geen deugd gedaan. Het heeft wel balbezit, maar vangt er weinig mee aan.

6' eerste helft, minuut 6. De interlandbreak weegt wellicht meer op Genk dan op Moeskroen. Hocko en Olinga speelden samen twintig minuten voor hun land, bij de bezoekers verzamelen ze in totaal ruim zes matchen internationaal voetbal. De interlandbreak weegt wellicht meer op Genk dan op Moeskroen. Hocko en Olinga speelden samen twintig minuten voor hun land, bij de bezoekers verzamelen ze in totaal ruim zes matchen internationaal voetbal.

4' eerste helft, minuut 4. Dit is een nachtmerrie voor Genk en zijn nieuwe coach. Tom Boudeweel. Dit is een nachtmerrie voor Genk en zijn nieuwe coach. Tom Boudeweel

3' eerste helft, minuut 3. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Stipe Perica van Excel Moeskroen. 1, 0. goal Excel Moeskroen KRC Genk 1 0

2' eerste helft, minuut 2. Het staat al 1-0! Veel slechter kan je niet beginnen als coach. Ciranni slingert zijn hoekschop heel scherp voor doel, Boya kopt door en Perica knikt van dichtbij binnen. Drie Genkenaars staan ernaar te staren. Het staat al 1-0! Veel slechter kan je niet beginnen als coach. Ciranni slingert zijn hoekschop heel scherp voor doel, Boya kopt door en Perica knikt van dichtbij binnen. Drie Genkenaars staan ernaar te staren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Wim Smet blaast de wedstrijd op gang. Nieuwe bezems vegen doorgaans schoon. Geldt dat ook voor Hannes Wolf, met Genk op bezoek bij Moeskroen? Aftrap! Wim Smet blaast de wedstrijd op gang. Nieuwe bezems vegen doorgaans schoon. Geldt dat ook voor Hannes Wolf, met Genk op bezoek bij Moeskroen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:25 vooraf, 20 uur 25. Het is een uitdaging geweest, omdat veel spelers nog niet zo lang terug zijn van bij hun nationale ploegen. Hoeveel invloed heeft Hannes Wolf al gehad? Het is een uitdaging geweest, omdat veel spelers nog niet zo lang terug zijn van bij hun nationale ploegen. Hoeveel invloed heeft Hannes Wolf al gehad?

20:20 vooraf, 20 uur 20. Zowel Hollerbach als Wolf hebben een verleden bij Hamburg. Hollerbach moest HSV twee jaar geleden behoeden voor de eerste degradatie uit de Bundesliga, maar kon geen enkele van zijn zeven matchen winnen. Vorig seizoen werd Wolf dan binnengehaald om Hamburg opnieuw naar het hoogste niveau te brengen. Dat liep lang gesmeerd, tot de ploeg aan het wankelen ging en Wolf werd buitengegooid. Zowel Hollerbach als Wolf hebben een verleden bij Hamburg. Hollerbach moest HSV twee jaar geleden behoeden voor de eerste degradatie uit de Bundesliga, maar kon geen enkele van zijn zeven matchen winnen. Vorig seizoen werd Wolf dan binnengehaald om Hamburg opnieuw naar het hoogste niveau te brengen. Dat liep lang gesmeerd, tot de ploeg aan het wankelen ging en Wolf werd buitengegooid.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:10 vooraf, 20 uur 10. Geschiedenis. Het verleden spreekt in het voordeel van de Limburgers, want deze versie van Moeskroen won thuis nog nooit van Genk. In de heenronde maakte l'Excel het wel spannend in de Cristal Arena. Pas in het slot poetste Onuachu met twee goals de 0-1 van Osabutey uit. Geschiedenis Het verleden spreekt in het voordeel van de Limburgers, want deze versie van Moeskroen won thuis nog nooit van Genk. In de heenronde maakte l'Excel het wel spannend in de Cristal Arena. Pas in het slot poetste Onuachu met twee goals de 0-1 van Osabutey uit.

19:55 vooraf, 19 uur 55. Opstelling Moeskroen. Bij de thuisploeg zien we twee aanpassingen in vergelijking met de 2-2 bij Oostende. Perica wordt beloond voor zijn twee doelpunten en duwt Omoigui uit de ploeg en op het dichtbevolkte middenveld verkiest Hollerbach Antonov boven Hocko. Opstelling Moeskroen Bij de thuisploeg zien we twee aanpassingen in vergelijking met de 2-2 bij Oostende. Perica wordt beloond voor zijn twee doelpunten en duwt Omoigui uit de ploeg en op het dichtbevolkte middenveld verkiest Hollerbach Antonov boven Hocko.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:45 vooraf, 19 uur 45. Opstelling Genk. Wolf doet met zijn eerste opstelling bij Genk geen wereldschokkende dingen. De Duitse coach kiest voor een 4-5-1 met Samatta als diepe spits, De Norre en Maehle als oprukkende flanken en Heynen als voorste punt van de driehoek op het middenveld. Voorts valt de terugkeer van Paintsil op. Opstelling Genk Wolf doet met zijn eerste opstelling bij Genk geen wereldschokkende dingen. De Duitse coach kiest voor een 4-5-1 met Samatta als diepe spits, De Norre en Maehle als oprukkende flanken en Heynen als voorste punt van de driehoek op het middenveld. Voorts valt de terugkeer van Paintsil op.

19:44 vooraf, 19 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:30 vooraf, 19 uur 30. Vooraf. Genk heeft van de interlandonderbreking gebruik gemaakt om Felice Mazzu aan de kant te schuiven en Hannes Wolf binnen te halen. De jonge Duitser moet het Limburgse schip rechttrekken en koers varen naar de top zes. De eerste opdracht voor de nieuwe coach is de uitmatch tegen Moeskroen, dat verrassend één punt boven de landskampioen prijkt. Kikkert Genk om 20u30 op door de trainerswissel? Vooraf Genk heeft van de interlandonderbreking gebruik gemaakt om Felice Mazzu aan de kant te schuiven en Hannes Wolf binnen te halen. De jonge Duitser moet het Limburgse schip rechttrekken en koers varen naar de top zes. De eerste opdracht voor de nieuwe coach is de uitmatch tegen Moeskroen, dat verrassend één punt boven de landskampioen prijkt. Kikkert Genk om 20u30 op door de trainerswissel?

19:30 - Vooraf Vooraf, 19 uur 30

Opstelling Excel Moeskroen. Vaso Vasic, Alessandro Ciranni, Diogo Queirós, Bruno Godeau, Nathan De Medina, Frank Boya, Kevin Wimmer, Nemanja Antonov, Jonah Osabutey, Stipe Perica, Aleix García Opstelling Excel Moeskroen Aleix García, Stipe Perica, Jonah Osabutey, Nemanja Antonov, Kevin Wimmer, Frank Boya, Nathan De Medina, Bruno Godeau, Diogo Queirós, Alessandro Ciranni, Vaso Vasic

Opstelling KRC Genk. Gaëtan Coucke, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Sébastien Dewaest, Casper de Norre, Junya Ito, Sander Berge, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Joseph Paintsil, Mbwana Samatta Opstelling KRC Genk Mbwana Samatta, Joseph Paintsil, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Sander Berge, Junya Ito, Casper de Norre, Sébastien Dewaest, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Gaëtan Coucke