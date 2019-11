Vercauteren: "Gevraagd aan Cobbaut om streep te trekken onder Duivels"

13:48 vooraf, 13 uur 48. "Spelers hebben het soms moeilijk als ze terugkomen van de nationale ploeg en even niet met Anderlecht in hun hoofd hebben gezeten. Maar dat mag niet. Je komt alleen in de nationale ploeg door prestaties bij je club. Het gaat voor Cobbaut nu snel naar boven, maar het kan ook snel naar beneden gaan. Hij moet voortdoen zoals hij bezig was. Hij is goed, maar hij kan en moet nog beter.". "Spelers hebben het soms moeilijk als ze terugkomen van de nationale ploeg en even niet met Anderlecht in hun hoofd hebben gezeten. Maar dat mag niet. Je komt alleen in de nationale ploeg door prestaties bij je club. Het gaat voor Cobbaut nu snel naar boven, maar het kan ook snel naar beneden gaan. Hij moet voortdoen zoals hij bezig was. Hij is goed, maar hij kan en moet nog beter."

13:12 vooraf, 13 uur 12. Vercauteren: "Goed dat het nog dezelfde Cobbaut is". Tijdens de interlandbreak vertrok Elias Cobbaut voor het eerst naar de Rode Duivels. Ziet Vercauteren nu een andere Cobbaut op training? "Neen. En dat is maar goed ook. Het was een heel goeie zaak voor hem dat hij kon trainen en spelen met die toppers. Het is goed voor zijn zelfvertrouwen. Maar ik heb hem gisteren al gevraagd om daar een streep onder te trekken. Nu telt alleen nog Kortrijk.".

13:12 vooraf, 13 uur 12. "Kompany warmt vandaag op met de groep". De lijst met geblesseerden is lang bij Anderlecht. "Chadli is normaal in orde voor zondag", vertelde Vercauteren op zijn persconferentie. "Kompany? Hij heeft de voorbije twee dagen vooruitgang geboekt. Hij heeft bevrijd kunnen trainen, wel individueel. Vandaag warmt hij op met de groep. Ik hoop dat het zo blijft evolueren. Maar hij moet zelf aanvoelen wanneer hij weer fit is. Aan zijn kwaliteiten zullen we niet twijfelen. Hij is nog hongerig en gretig.".

13:09 vooraf, 13 uur 09. Vooraf. Anderlecht speelt zondag gastheer voor KV Kortrijk. In de heenmatch ging paars-wit de boot in met 4-2 in Kortrijk, maar onder Frank Vercauteren lijkt de recordkampioen opnieuw vertrokken. Zet het de goeie lijn voort na de interlandbreak?