LIVE: Kan KV Mechelen de thuisreputatie van Standard beschadigen?

20:51 rust, 20 uur 51. Een wedstrijd met veel stevige duels, vraag maar aan De Camargo.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 0-1. Boucaut fluit een einde aan de eerste helft. Vanuit de tribunes klinken ook fluitjes, maar dan van de Standard-fans. Loopt Standard tegen een eerste nederlaag in eigen huis aan? Rust: 0-1 Boucaut fluit een einde aan de eerste helft. Vanuit de tribunes klinken ook fluitjes, maar dan van de Standard-fans. Loopt Standard tegen een eerste nederlaag in eigen huis aan?

45+1' eerste helft, minuut 46. Mpoku gaat met een gestrekt been over de bal richting de enkels van De Camargo. De Standard-speler snapt niet dat hij een overtreding tegen krijgt. Vreemd genoeg houdt Boucaut de gele kaarten op zak. Mpoku gaat met een gestrekt been over de bal richting de enkels van De Camargo. De Standard-speler snapt niet dat hij een overtreding tegen krijgt. Vreemd genoeg houdt Boucaut de gele kaarten op zak.

44' eerste helft, minuut 44. Het spel ligt weer stil en weer kan Preud'homme er niet meer lachen. Ditmaal zit Vanzeir op de grond, met bloed aan zijn neus. Het spel ligt weer stil en weer kan Preud'homme er niet meer lachen. Ditmaal zit Vanzeir op de grond, met bloed aan zijn neus.

41' eerste helft, minuut 41. KV Mechelen tracht scherp te counteren. Schoofs geeft het voorbeeld met een snelle loopactie, maar hij loopt zich tot twee keer toe te pletter op een Standard-verdediger. KV Mechelen tracht scherp te counteren. Schoofs geeft het voorbeeld met een snelle loopactie, maar hij loopt zich tot twee keer toe te pletter op een Standard-verdediger.

40' eerste helft, minuut 40. Onze woorden zijn nog niet koud of Thoelen moet zich een eerste keer reppen. De keeper bokst een hard schot van Bastien weg. Onze woorden zijn nog niet koud of Thoelen moet zich een eerste keer reppen. De keeper bokst een hard schot van Bastien weg.

39' eerste helft, minuut 39.

38' eerste helft, minuut 38. Standard heeft nog een dikke 5 minuten over in de eerste helft. Hoewel het met alle middelen probeert aan te vallen, heeft de Mechelse doelman Thoelen nog geen grote acties moeten verrichten. Standard heeft nog een dikke 5 minuten over in de eerste helft. Hoewel het met alle middelen probeert aan te vallen, heeft de Mechelse doelman Thoelen nog geen grote acties moeten verrichten.

35' eerste helft, minuut 35. KV Mechelen komt er goed uit op momenten dat het kan. Hairemans laat enkele hoogstandjes bewonderen, voor de ogen van Standard-supporter Eric Gerets. KV Mechelen komt er goed uit op momenten dat het kan. Hairemans laat enkele hoogstandjes bewonderen, voor de ogen van Standard-supporter Eric Gerets.

31' eerste helft, minuut 31. We zien een leuke wedstrijd met veel tempo en steeds meer bitsige duels. Swinkels beukt Oulare tegen de grond, tot grote onvrede van de Luikse fans. We zien een leuke wedstrijd met veel tempo en steeds meer bitsige duels. Swinkels beukt Oulare tegen de grond, tot grote onvrede van de Luikse fans.

28' eerste helft, minuut 28. Het publiek van Standard krijgt het op zijn heupen, net als Michel Preud'homme. Igor De Camargo is na een duel op de grond blijven liggen en omdat ref Boucaut het spel stillegt, rolt een hels fluitconcert van de tribunes. Het publiek van Standard krijgt het op zijn heupen, net als Michel Preud'homme. Igor De Camargo is na een duel op de grond blijven liggen en omdat ref Boucaut het spel stillegt, rolt een hels fluitconcert van de tribunes.

27' eerste helft, minuut 27. Van Damme krijgt een voorzet tegen zijn borst, maar ref Boucaut ziet er hands in. Vrije trap voor Standard, de thuisploeg doet er niks mee. Van Damme krijgt een voorzet tegen zijn borst, maar ref Boucaut ziet er hands in. Vrije trap voor Standard, de thuisploeg doet er niks mee.

24' eerste helft, minuut 24. Geen gelijkmaker. Standard blijft hoekschoppen afdwingen. Maar pijn kan het KVM daarmee nog niet echt doen. Ditmaal wint Oulare wel het duel, maar zijn botsende kopbal gaat over het Mechelse doel. Geen gelijkmaker Standard blijft hoekschoppen afdwingen. Maar pijn kan het KVM daarmee nog niet echt doen. Ditmaal wint Oulare wel het duel, maar zijn botsende kopbal gaat over het Mechelse doel.

21' eerste helft, minuut 21. We zien een echte wedstrijd en dat hebben we natuurlijk graag. Stef Wijnants op Radio 1. We zien een echte wedstrijd en dat hebben we natuurlijk graag. Stef Wijnants op Radio 1

20' eerste helft, minuut 20. Weer Vanzeir. Vanzeir komt opnieuw in beeld. Vanaf rechts snijdt hij naar binnen. Het schot met links verdwijnt een paar meter naast de kooi van Bodart. Weer Vanzeir Vanzeir komt opnieuw in beeld. Vanaf rechts snijdt hij naar binnen. Het schot met links verdwijnt een paar meter naast de kooi van Bodart.

18' eerste helft, minuut 18. Nieuwe mogelijkheid voor de Mechelaars. Ditmaal kan Vanzeir net niet bij de bal om af te ronden. Het wordt even stil in Luik. Nieuwe mogelijkheid voor de Mechelaars. Ditmaal kan Vanzeir net niet bij de bal om af te ronden. Het wordt even stil in Luik.

16' eerste helft, minuut 16. Bakt KVM zijn ex-doelman een poets? Het is van 1991 geleden dat KV Mechelen nog eens heeft kunnen winnen in Luik. 28 jaar geleden werd het 0-1, een doelpunt van ene Marc Wilmots. Michel Preud'homme, nu de coach van Standard, stond destijds in doel bij KVM. Bakt KVM zijn ex-doelman een poets? Het is van 1991 geleden dat KV Mechelen nog eens heeft kunnen winnen in Luik. 28 jaar geleden werd het 0-1, een doelpunt van ene Marc Wilmots. Michel Preud'homme, nu de coach van Standard, stond destijds in doel bij KVM.

15' eerste helft, minuut 15. De 0-1 staat op het scorebord na vrije trap van Schoofs.

15' eerste helft, minuut 15.

15' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 15 door Rob Schoofs van KV Mechelen. 0, 1. vrije trap Standard KV Mechelen 0 1

15' eerste helft, minuut 15. 0-1! Eerste kansje voor KVM en het is meteen bingo. Schoofs draait een vrije trap enig mooi in de winkelhaak. Doelman Bodart heeft er werkelijk geen enkel verhaal tegen. 0-1! Eerste kansje voor KVM en het is meteen bingo. Schoofs draait een vrije trap enig mooi in de winkelhaak. Doelman Bodart heeft er werkelijk geen enkel verhaal tegen.

11' eerste helft, minuut 11. Standard eist de bal wel nog altijd op. Maar grote kansen heeft de thuisploeg nog niet kunnen creëren. Standard eist de bal wel nog altijd op. Maar grote kansen heeft de thuisploeg nog niet kunnen creëren.

8' eerste helft, minuut 8. Rumoerig. Er heerst een lekker sfeertje in de tribunes. Zowel de fans van Standard als die van KV geven het beste van zichzelf. KV Mechelen heeft de eerste aanvalsgolf van Standard alvast doorstaan. Rumoerig Er heerst een lekker sfeertje in de tribunes. Zowel de fans van Standard als die van KV geven het beste van zichzelf. KV Mechelen heeft de eerste aanvalsgolf van Standard alvast doorstaan.

5' eerste helft, minuut 5. Sterke thuisreputatie. Standard heeft thuis een mooie reeks neergezet: zeges tegen Zulte Waregem (4-0), Moeskroen (4-1), Kortrijk (2-1), Eupen (3-0), Genk (1-0) en Waasland-Beveren (2-0). Alleen Charleroi wist Standard op Sclessin in bedwang te houden, met 1-1. Sterke thuisreputatie Standard heeft thuis een mooie reeks neergezet: zeges tegen Zulte Waregem (4-0), Moeskroen (4-1), Kortrijk (2-1), Eupen (3-0), Genk (1-0) en Waasland-Beveren (2-0). Alleen Charleroi wist Standard op Sclessin in bedwang te houden, met 1-1.

4' eerste helft, minuut 4.

4' eerste helft, minuut 4. Aanval is de beste verdediging. Standard versiert in nog geen 4 minuten 2 corners. Het wijst op de bedoelingen van de thuisploeg. Aanval is de beste verdediging Standard versiert in nog geen 4 minuten 2 corners. Het wijst op de bedoelingen van de thuisploeg.

1' eerste helft, minuut 1. Standard start gretig. De thuisploeg zoekt meteen het Mechelse doel op. Standard start gretig. De thuisploeg zoekt meteen het Mechelse doel op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn begonnen. Aftrap! We zijn begonnen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:59 vooraf, 19 uur 59. Daar is Edmilson! Edmilson geeft de aftrap van de wedstrijd. De voormalige speler van Standard verdient nu een dikbelegde boterham in Qatar. Daar is Edmilson! Edmilson geeft de aftrap van de wedstrijd. De voormalige speler van Standard verdient nu een dikbelegde boterham in Qatar.

19:57 vooraf, 19 uur 57. De spelers betreden het veld. Over enkele minuten kunnen we van start gaan. De spelers betreden het veld. Over enkele minuten kunnen we van start gaan.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Veel Luikse wijzigingen. Michel Preud'homme heeft ook wat veranderingen doorgevoerd. Zo mist de coach van Standard achterin de geschorste Vanheusden. Dimitri Lavalée is zijn vervanger. In vergelijking met de match tegen Frankfurt verdwijnen Fai, Carcela, Amallah, Cop en Emond naar de bank. Veel Luikse wijzigingen Michel Preud'homme heeft ook wat veranderingen doorgevoerd. Zo mist de coach van Standard achterin de geschorste Vanheusden. Dimitri Lavalée is zijn vervanger. In vergelijking met de match tegen Frankfurt verdwijnen Fai, Carcela, Amallah, Cop en Emond naar de bank.

19:27 vooraf, 19 uur 27. Veel bezoekende supporters. De Mechelse fans geven zich alvast niet op voorhand gewonnen. Het bezoekersvak zal gevuld zijn met liefst 1.260 fans. Veel bezoekende supporters De Mechelse fans geven zich alvast niet op voorhand gewonnen. Het bezoekersvak zal gevuld zijn met liefst 1.260 fans.

19:24 vooraf, 19 uur 24. KV mist twee sleutelfiguren. KV Mechelen mist vanavond Nikola Storm en Onur Kaya. Storm sukkelt met zijn adductoren en is er uit voorzorg niet bij. Kaya ontbreekt door een gele schorsing. Tainmont krijgt een kans in de basis, net als Hairemans. KV mist twee sleutelfiguren KV Mechelen mist vanavond Nikola Storm en Onur Kaya. Storm sukkelt met zijn adductoren en is er uit voorzorg niet bij. Kaya ontbreekt door een gele schorsing. Tainmont krijgt een kans in de basis, net als Hairemans.

19:24 vooraf, 19 uur 24. Zet Standard uitschuiver recht? De match vindt plaats in een uitverkocht stadion. Standard is na een 3-1-nederlaag vorige week in Gent op zoek naar een nieuwe overwinning. De Luikenaars voelen zich daarbij gesterkt door hun knappe 2-1-zege in de Europa League tegen Frankfurt van de week. Zet Standard uitschuiver recht? De match vindt plaats in een uitverkocht stadion. Standard is na een 3-1-nederlaag vorige week in Gent op zoek naar een nieuwe overwinning. De Luikenaars voelen zich daarbij gesterkt door hun knappe 2-1-zege in de Europa League tegen Frankfurt van de week.

19:21 vooraf, 19 uur 21. Wie is de sterkste: Standard of KVM? Een topper op een zondagavond: het is een schaars goed in de Jupiler Pro League. Vanavond maken we een uitzondering, want met Standard en KV Mechelen staan de nummer 2 en 6 tegen elkaar op Sclessin. Volg de match vanaf 20u. Wie is de sterkste: Standard of KVM? Een topper op een zondagavond: het is een schaars goed in de Jupiler Pro League. Vanavond maken we een uitzondering, want met Standard en KV Mechelen staan de nummer 2 en 6 tegen elkaar op Sclessin. Volg de match vanaf 20u.

19:21 - Vooraf Vooraf, 19 uur 21

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Mërgim Vojvoda, Dimitri Lavalée, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Maxime Lestienne, Samuel Bastien, Aleksandar Boljevic, Gojko Cimirot, Paul José Mpoku, Obbi Oulare Opstelling Standard Obbi Oulare, Paul José Mpoku, Gojko Cimirot, Aleksandar Boljevic, Samuel Bastien, Maxime Lestienne, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Dimitri Lavalée, Mërgim Vojvoda, Arnaud Bodart

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Jules Van Cleemput, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Alexander Corryn, Dante Vanzeir, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Clément Tainmont, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Igor De Camargo, Clément Tainmont, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Dante Vanzeir, Alexander Corryn, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Jules Van Cleemput, Yannick Thoelen