LIVE: Stopt Oostende de vrije val tegen Moeskroen?

59' tweede helft, minuut 59. Moeskroen blijft stereotiep en steriel voetballen. Het balbezit is overduidelijk in het voordeel van de bezoekers, maar die steken nooit eens een tempowissel in hun spel. Zo valt die gelijkmaker nooit.

57' tweede helft, minuut 57. Sylla steekt de bal in de ruimte achter de defensie van l'Excel. Vasic is alert en rent er als eerste naartoe.

56' tweede helft, minuut 56. Na een geforceerd schotje van Osabutey moeten we naar de overkant. Daar staat Boya te klungelen, maar hij lost de problemen zelf op.

53' tweede helft, minuut 53. Er komen stilaan meer ruimtes omdat Moeskroen opschuift, op zoek naar de gelijkmaker. Bert Sterckx.

51' tweede helft, minuut 51. Wait and see. De assistent vlagt voor buitenspel van Sylla en Canesin kan ei zo na scoren, maar dan wordt de aanval afgefloten.

49' Gele kaart voor Bruno Godeau van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 49 Bruno Godeau Excel Moeskroen

49' tweede helft, minuut 49. Harde botsing. Canesin blijft liggen na een botsing met Godeau. De bezoekende aanvoerder bekommert zich om zijn voormalige ploegmaat en laat het daarna over aan de verzorgers van KVO.

47' tweede helft, minuut 47. Hollerbach heeft ietwat verrassend de creatieve Garcia in de kleedkamer gelaten. Pietrzak komt erin, en dat is een verdediger.

46' tweede helft, minuut 46. Oostende heeft uitzicht op een eerste zege sinds 24 augustus, maar moet nog een helft afwerken tegen Moeskroen. Krijgen we nog wat doelpunten te zien?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:17 Het niveau mag wel een beetje omhoog. rust, 21 uur 17. Het niveau mag wel een beetje omhoog.

21:16 rust, 21 uur 16. Vervanging bij Excel Moeskroen, Rafal Pietrzak erin, Aleix García eruit wissel Aleix García Rafal Pietrzak

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Een weifelend Oostende moest het spel ondergaan tegen Moeskroen, maar een plotse goal van Sakala zorgde voor de 1-0 ruststand. Daarvoor had Omoigui een enorme kans op 0-1 verknald.

45' eerste helft, minuut 45. Oostende oogt plots een pak scherper op de tegenaanval.

42' eerste helft, minuut 42. Save van Dutoit! Omoigui zorgt er bijna voor dat de feestelijkheden meteen gestaakt moeten worden. Dutoit voorkomt met een geweldige redding dat Moeskroen op gelijke hoogte komt.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende Excel Moeskroen 1 0

41' eerste helft, minuut 41. Sakala kopt raak! Vasic redt aanvankelijk de poging van Jonckheere, maar kan de bal niet ver genoeg slaan. Sakala kopt de 1-0 al duikend over de Serviër en schenkt Oostende een onverhoopte voorsprong. Een bevrijdende goal?

37' eerste helft, minuut 37. Moeskroen heeft begrepen dat het zich opnieuw meer moet laten gelden en eist de bal weer op.

35' eerste helft, minuut 35. Oostende komt! Bij KVO voelen ze dat ze niet zo angstig hoeven te zijn. De voorzet van Vandendriessche komt er net niet doorheen, maar Oostende wordt wel beter.

33' eerste helft, minuut 33. Moeskroen vergeet door te duwen. Zo valt er niet veel te beleven in de Versluys Arena.

30' eerste helft, minuut 30. Wie durft te schieten? Sakala blijft maar treuzelen en speelt de hete aardappel door aan Canesin, die een baltoets te veel nodig heeft. Dit had toch een serieuze kans moeten worden.

29' eerste helft, minuut 29. Oostende heeft nog geen enkele echte kans gekregen, Moeskroen toch al een paar. Bert Sterckx.

27' eerste helft, minuut 27. Kop van Boya. Een fausse queue van Jonckheere heeft geen kwalijke gevolgen. De bal blijft wel hangen rond de rechthoek van Oostende, Boya knikt uiteindelijk over en naast.

25' eerste helft, minuut 25. De voorzet van Bataille is een pak beter. Godeau haalt die bal weg.

23' eerste helft, minuut 23. Er ligt ruimte in de rug van de bezoekende achterlijn, maar Vandendriessche trapt zijn diepe bal zomaar over de zijlijn. Sakala trekt zijn spurtje dus voor niets.

20' eerste helft, minuut 20. Je merkt dat Moeskroen gewoon meer kwaliteit heeft. Bert Sterckx.

19' eerste helft, minuut 19. Dutoit in niemandsland. KVO-doelman Dutoit komt onoordeelkundig uit. De kopbal van Osabutey vliegt over zijn zwaaiende armen, Faes moet opruimen.

18' eerste helft, minuut 18. Jonckheere zet zijn studs op de hiel van Hocko. Scheidsrechter Vergoote heeft er geen goed zicht op, want hij houdt zijn kaart op zak.

15' eerste helft, minuut 15. Het niveau is voorlopig niet om over naar huis te schrijven. Moeskroen is na een behoorlijk begin ook wat weggezakt en aan Oostende merk je dat die ploeg worstelt met zichzelf.

13' eerste helft, minuut 13. Oostende kan na die misser wat vrijer ademen.

10' eerste helft, minuut 10. Omoigui verknoeit het. Sané valt omver bij een terugspeelbal en ziet tot zijn afgrijzen Omoigui vertrekken. Die krijgt de tijd en de ruimte om te twijfelen en wringt een uitgelezen kans op 0-1 vakkundig de nek om.

9' eerste helft, minuut 9. Franck Boya verliest soms wat tijd, maar met zijn brede bast is hij bijzonder moeilijk van de bal te zetten. Ze hebben er bij Oostende hun werk mee.

7' eerste helft, minuut 7. Moeskroen neemt het initiatief, Oostende kruipt vaak achteruit. Bert Sterckx.

5' eerste helft, minuut 5. Zorgen voor KVO. Terwijl die Vandendriessche schuchter kopt, bereikt ons slecht nieuws voor Oostende. Beveren én Cercle staan op dit moment immers op voorsprong en hijgen stilaan in de nek van KVO.

4' eerste helft, minuut 4. Opvallend is dat aanvoerders Vandendriessche en Godeau allebei een verleden hebben bij de tegenpartij. Vandendriessche telt zelfs ruim honderd matchen in het shirt van Moeskroen.

2' eerste helft, minuut 2. Moeskroen krijgt meteen een hoekschop en puurt daar een kansje uit. De knal van Boya stijgt echter iets te snel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Aan de zee snakken ze naar een overwinning. Als Oostende voor het eerst sinds eind augustus nog eens drie punten willen pakken, zal het voorbij de bezoekers uit Moeskroen moeten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:25 vooraf, 20 uur 25. Oostende kan misschien een voorbeeld nemen aan Moeskroen. Dat krabbelde vorige week zelf overeind met een zege tegen Antwerp.

20:15 vooraf, 20 uur 15. We hebben vooral op afwerken getraind. We hadden de voorbije matchen genoeg kansen, maar konden niet scoren. Kare Ingebrigtsen.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Geschiedenis. De statistieken over dit treffen zijn niet echt uitgebreid, want deze versie van Moeskroen bestaat nog niet zo lang. In de Versluys Arena houden Oostende en l'Excel elkaar precies in evenwicht: elk twee zeges en ook twee gelijke spelen. Zelfs het doelsaldo is 7-7. Vorig seizoen haalde KVO het met 2-1 dankzij goals van Capon en Canesin. De intussen al vergeten Portugees Sambu scoorde tegen.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Vooraf. Oostende heeft dringend een zege nodig. Niet alleen voor de gemoedsrust, maar ook om niet helemaal in de strijd tegen de degradatie gezogen te worden. KVO krijgt vanavond de kans om zich te herpakken tegen Moeskroen, dat vorige week zelf een streep trok onder een lastige periode. Pakken ze aan de kust voor het eerst sinds augustus nog eens een driepunter, of ligt l'Excel dwars?

19:30 - Vooraf Vooraf, 19 uur 30

Opstelling KV Oostende. William Dutoit, Jelle Bataille, Yaya Sané, Wout Faes, Ari Skúlason, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Michiel Jonckheere, Fernando Canesin Matos, Fashion Sakala, Idrissa Sylla Opstelling KV Oostende Idrissa Sylla, Fashion Sakala, Fernando Canesin Matos, Michiel Jonckheere, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Ari Skúlason, Wout Faes, Yaya Sané, Jelle Bataille, William Dutoit

Opstelling Excel Moeskroen. Vaso Vasic, Alessandro Ciranni, Diogo Queirós, Bruno Godeau, Nathan De Medina, Frank Boya, Kevin Wimmer, Deni Hocko, Jonah Osabutey, Cedric Omoigui, Aleix García Opstelling Excel Moeskroen Aleix García, Cedric Omoigui, Jonah Osabutey, Deni Hocko, Kevin Wimmer, Frank Boya, Nathan De Medina, Bruno Godeau, Diogo Queirós, Alessandro Ciranni, Vaso Vasic