LIVE: Bezorgt Gent Genk een derde nederlaag op een rij?

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij KAA Gent, Brecht Dejaegere erin, Roman Bezoes eruit wissel Roman Bezoes Brecht Dejaegere

54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij KRC Genk, Theo Bongonda erin, Carlos Cuesta eruit wissel Carlos Cuesta Theo Bongonda

52' Gele kaart voor Carlos Cuesta van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 52 Carlos Cuesta KRC Genk

51' tweede helft, minuut 51. Heynen trapt op Kaminski. Sander Berge haalt de achterlijn op rechts en zet de bal ook nog eens goed voor. Heynen komt voor zijn man en zet zijn voet tegen de bal, maar opnieuw is daar Kaminski! Heynen trapt op Kaminski Sander Berge haalt de achterlijn op rechts en zet de bal ook nog eens goed voor. Heynen komt voor zijn man en zet zijn voet tegen de bal, maar opnieuw is daar Kaminski!

49' tweede helft, minuut 49. Jaremstjoek kan op z'n eentje op Coucke af, maar moet daarvoor nog sneller lopen dan twee Genkenaars. De Norre gaat op de middenlijn in de tackle en lijk geen bal mee te hebben, maar Lambrechts laat doorspelen. Jaremstjoek kan op z'n eentje op Coucke af, maar moet daarvoor nog sneller lopen dan twee Genkenaars. De Norre gaat op de middenlijn in de tackle en lijk geen bal mee te hebben, maar Lambrechts laat doorspelen.

48' tweede helft, minuut 48. Bezoes komt opnieuw te laat bij Maehle, maar hij krijgt nog steeds geen kaart. Hoe lang blijft dat nog duren? Bezoes komt opnieuw te laat bij Maehle, maar hij krijgt nog steeds geen kaart. Hoe lang blijft dat nog duren?

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Jonathan David van KAA Gent. 0, 2. goal KRC Genk KAA Gent 0 2

46' tweede helft, minuut 46. Gent scoort opnieuw snel! Net als in de eerste helft heeft Gent opnieuw nog geen twee minuten nodig om te scoren! Jaremstsjoek zet David heerlijk oog in oog met Coucke en zo'n kans laat de Canadees niet liggen, 0-2! Gent scoort opnieuw snel! Net als in de eerste helft heeft Gent opnieuw nog geen twee minuten nodig om te scoren! Jaremstsjoek zet David heerlijk oog in oog met Coucke en zo'n kans laat de Canadees niet liggen, 0-2!

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in de Luminus Arena! Gaat Genk door op zijn elan en komt het ook tot een doelpunt of kan Gent opnieuw snel scoren? Tweede helft De bal rolt opnieuw in de Luminus Arena! Gaat Genk door op zijn elan en komt het ook tot een doelpunt of kan Gent opnieuw snel scoren?

45+5' eerste helft, minuut 50. Genk zal Kaminski aan het werk moeten zetten tijdens de tweede helft.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. We gaan rusten met een 0-1-voorsprong voor Gent. Na 2 minuten al opende Depoitre de score, waarna de bezoekers teerden op hun voorsprong. Genk kon enkele keren dreigen, maar Kaminski haalde de angel uit elke poging. Rust We gaan rusten met een 0-1-voorsprong voor Gent. Na 2 minuten al opende Depoitre de score, waarna de bezoekers teerden op hun voorsprong. Genk kon enkele keren dreigen, maar Kaminski haalde de angel uit elke poging.

45' eerste helft, minuut 45. Maehle gooit nog een voorzet of drie voor doel, maar enkel die laatste is gevaarlijk. Deze keer schat Kaminski de hoge bal wel goed in, waardoor Onuachu niet aan koppen toekomt. Maehle gooit nog een voorzet of drie voor doel, maar enkel die laatste is gevaarlijk. Deze keer schat Kaminski de hoge bal wel goed in, waardoor Onuachu niet aan koppen toekomt.

43' eerste helft, minuut 43. Met de rust in zicht slaagt Gent er weer enigszins in op het evenwicht te herstellen in de slotminuten. Krijgen we nog een kans te zien in de laatste fase? Met de rust in zicht slaagt Gent er weer enigszins in op het evenwicht te herstellen in de slotminuten. Krijgen we nog een kans te zien in de laatste fase?

38' eerste helft, minuut 38. En Gent vindt maar geen antwoord op de druk van de thuisploeg. Eigenlijk hebben de bezoekers na de eerste 5 minuten niet al te veel meer laten zien. En Gent vindt maar geen antwoord op de druk van de thuisploeg. Eigenlijk hebben de bezoekers na de eerste 5 minuten niet al te veel meer laten zien.

37' eerste helft, minuut 37. De kleine storm is gaan liggen, maar Genk laat zich nog eens zien. Heynen dropt een vrije trap in het pak, waar Onuachu kan koppen, maar dat doet hij veel te centraal. Kaminski komt opnieuw niet in de problemen. . De kleine storm is gaan liggen, maar Genk laat zich nog eens zien. Heynen dropt een vrije trap in het pak, waar Onuachu kan koppen, maar dat doet hij veel te centraal. Kaminski komt opnieuw niet in de problemen.

35' eerste helft, minuut 35. Bezoes vangt Hrosovsky op met een stevige charge en dat lijkt zijn laatste overtreding te zijn voor hij een geel karton te zien krijgt. De Oekraïner is gewaarschuwd. Bezoes vangt Hrosovsky op met een stevige charge en dat lijkt zijn laatste overtreding te zijn voor hij een geel karton te zien krijgt. De Oekraïner is gewaarschuwd.

33' eerste helft, minuut 33. Gent vergeet gewoon te voetballen en nodigt Genk uit om te komen. De thuisaanhang ziet het gebeuren en voert de decibels op. Gent vergeet gewoon te voetballen en nodigt Genk uit om te komen. De thuisaanhang ziet het gebeuren en voert de decibels op.

31' eerste helft, minuut 31. Kan Mazzu zijn ploeg naar de overwinning roepen?

31' eerste helft, minuut 31. Genk trekt het laken stevig naar zich toe. De Norre speelt Onuachu in de voet aan. Die controleert, draait en trapt, maar opnieuw staat Kaminski op de goeie plek. Genk trekt het laken stevig naar zich toe. De Norre speelt Onuachu in de voet aan. Die controleert, draait en trapt, maar opnieuw staat Kaminski op de goeie plek.

28' eerste helft, minuut 28. Bezoes maakt zich net iets te breed en plant zijn onderarm tegen de hals van Maehle. Een vrije trap van aan de zijlijn is zeker niet ongevaarlijk met een toren als Onuachu. Bezoes maakt zich net iets te breed en plant zijn onderarm tegen de hals van Maehle. Een vrije trap van aan de zijlijn is zeker niet ongevaarlijk met een toren als Onuachu.

24' eerste helft, minuut 24. Kaminski met de nodige reddingen. Samatta zet vlotjes twee man in de wind voor hij de bal straks voorzet. Kaminski zit ertussen, maar het is nog niet gedaan! De rebound wordt afgeblokt, maar de nieuwe herneming van Hrosovsky wordt nog door Onuachu aangeraakt, maar Kaminski zit er alweer tussen! Gent mag niet te mak zijn na de vroege voorsprong. Kaminski met de nodige reddingen Samatta zet vlotjes twee man in de wind voor hij de bal straks voorzet. Kaminski zit ertussen, maar het is nog niet gedaan! De rebound wordt afgeblokt, maar de nieuwe herneming van Hrosovsky wordt nog door Onuachu aangeraakt, maar Kaminski zit er alweer tussen! Gent mag niet te mak zijn na de vroege voorsprong.

23' eerste helft, minuut 23. Coucke komt goed weg! Coucke komt ver uit zijn doel, maar durft niet uit de zestien meter te komen. Depoitre raakt de bal nog net voor zijn neus, maar onvoldoende om de doelman af te straffen! Coucke komt goed weg! Coucke komt ver uit zijn doel, maar durft niet uit de zestien meter te komen. Depoitre raakt de bal nog net voor zijn neus, maar onvoldoende om de doelman af te straffen!

20' eerste helft, minuut 20. Genk laat zich toch niet doen, hoor. Heynen gaat met de bal aan de haal en vindt Maehle op rechts. Die legt de bal terug tot bij Heynen, maar die had dat niet door en was al doorgelopen. Hier zat meer in voor de thuisploeg. Genk laat zich toch niet doen, hoor. Heynen gaat met de bal aan de haal en vindt Maehle op rechts. Die legt de bal terug tot bij Heynen, maar die had dat niet door en was al doorgelopen. Hier zat meer in voor de thuisploeg.

18' eerste helft, minuut 18. Samatta vindt Kaminski op zijn weg. Kaminski schat de voorzet van Maehle helemaal fout in! Samatta kan er zijn hoofd tegen zetten, maar door een armzwaai in extremis kan de doelman zijn inschattingsfout toch rechtzetten. Samatta vindt Kaminski op zijn weg Kaminski schat de voorzet van Maehle helemaal fout in! Samatta kan er zijn hoofd tegen zetten, maar door een armzwaai in extremis kan de doelman zijn inschattingsfout toch rechtzetten.

15' eerste helft, minuut 15. Nu is het toch even oppassen geblazen voor Kaminski. Samatta krijgt de bal prima aangespeeld van Hrosovsky, maar ziet zijn schot afwijken op de kuit van Plastoen. Kaminski staat op het verkeerde been, maar ziet de bal naast botsen. Nu is het toch even oppassen geblazen voor Kaminski. Samatta krijgt de bal prima aangespeeld van Hrosovsky, maar ziet zijn schot afwijken op de kuit van Plastoen. Kaminski staat op het verkeerde been, maar ziet de bal naast botsen.

14' eerste helft, minuut 14. Daar is ook Genk even met een voorzichtige poging. Maehle dropt de bal in de tweede zone. De Norre neemt die voorzet meteen op de slof, maar zijn poging is te zwak en gaat ook nog eens naast. Daar is ook Genk even met een voorzichtige poging. Maehle dropt de bal in de tweede zone. De Norre neemt die voorzet meteen op de slof, maar zijn poging is te zwak en gaat ook nog eens naast.

13' eerste helft, minuut 13. Mohammadi komt voorlopig het vaakst aan de bal. Deze keer wacht hij op het goeie moment om de bal tot bij Jonathan David te wippen, maar zijn voorzet lijkt nergens naar. Mohammadi komt voorlopig het vaakst aan de bal. Deze keer wacht hij op het goeie moment om de bal tot bij Jonathan David te wippen, maar zijn voorzet lijkt nergens naar.

11' eerste helft, minuut 11. Thomas Kaminski komt na 11 minuten voor de eerste keer in actie, maar met de voorzet van Maehle heeft de Gentse goalie niet al te veel moeite. Thomas Kaminski komt na 11 minuten voor de eerste keer in actie, maar met de voorzet van Maehle heeft de Gentse goalie niet al te veel moeite.

9' eerste helft, minuut 9. Depoitre gaat aan de haal met een slechte pass van de thuisploeg, maar moet even wachten op steun. Die komt er uiteindelijk van Mohammadi, die de bal ook strak voor doel brengt, maar daarmee vindt hij geen ploegmaat. Depoitre gaat aan de haal met een slechte pass van de thuisploeg, maar moet even wachten op steun. Die komt er uiteindelijk van Mohammadi, die de bal ook strak voor doel brengt, maar daarmee vindt hij geen ploegmaat.

5' eerste helft, minuut 5. Jaremtsjoek heeft er zin in en probeer het eens van buiten de zesiten, maar Dewaest blokkeert die poging zonder enig probleem. Jaremtsjoek heeft er zin in en probeer het eens van buiten de zesiten, maar Dewaest blokkeert die poging zonder enig probleem.

4' eerste helft, minuut 4. Mohammadi mikt zijn voorzet naar Depoitre. De boomlange spits worstelt even met de bal, maar kan hem alsnog afleggen tot bij Jaremtsjoek die niet kan aanleggen. Mohammadi mikt zijn voorzet naar Depoitre. De boomlange spits worstelt even met de bal, maar kan hem alsnog afleggen tot bij Jaremtsjoek die niet kan aanleggen.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Laurent Depoitre van KAA Gent. 0, 1. goal KRC Genk KAA Gent 0 1

2' eerste helft, minuut 2. Depoitre bezorgt Gent een droomstart! We zijn nog geen 2 minuten bezig en Genk moet al achtervolgen! Mohammadi ziet zijn schot nog gepareerd worden door Coucke, maar in de rebound legt Depoitre hem strak in het zijnet. Depoitre bezorgt Gent een droomstart! We zijn nog geen 2 minuten bezig en Genk moet al achtervolgen! Mohammadi ziet zijn schot nog gepareerd worden door Coucke, maar in de rebound legt Depoitre hem strak in het zijnet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Gent trapt de wedstrijd op gang! Kan Genk de rug rechten na een mindere periode of breit Gent een vervolg aan zijn reeks knappe overwinningen? Aftrap Gent trapt de wedstrijd op gang! Kan Genk de rug rechten na een mindere periode of breit Gent een vervolg aan zijn reeks knappe overwinningen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:48 vooraf, 17 uur 48. Thorup wisselt wel na Europees duel. Ook Gent heeft er een Europees duel opzitten, maar heeft twee dagen minder rust gehad. Jess Thorup kiest dan ook voor drie wissels. De rood geschorste Odjidja is er uiteraard niet bij, maar ook Asare en Lustig staan niet meer in de basis na de zege op Wolfsburg. Hun vervangers zijn Castro-Montes, Mohammadi en Bezoes. Thorup wisselt wel na Europees duel Ook Gent heeft er een Europees duel opzitten, maar heeft twee dagen minder rust gehad. Jess Thorup kiest dan ook voor drie wissels. De rood geschorste Odjidja is er uiteraard niet bij, maar ook Asare en Lustig staan niet meer in de basis na de zege op Wolfsburg. Hun vervangers zijn Castro-Montes, Mohammadi en Bezoes.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Ito out, Onuachu in bij Genk. In vergelijking met de nederlaag op Liverpool grijpt Felice Mazzu amper in. Enkel Ito staat niet meer in de basis. Zijn plaats wordt ingenomen door de boomlange Onuachu, die bij Gent ex-coach Thorup tegen het lijf loopt. Ito out, Onuachu in bij Genk In vergelijking met de nederlaag op Liverpool grijpt Felice Mazzu amper in. Enkel Ito staat niet meer in de basis. Zijn plaats wordt ingenomen door de boomlange Onuachu, die bij Gent ex-coach Thorup tegen het lijf loopt.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Nog een half uur! En dan beginnen Genk en Gent aan hun duel op de 15e speeldag. Genk zal na een gelukkig gelijkspel tegen Antwerp en nederlagen op Eupen en Liverpool snakken naar een zege. Met Gent treffen ze een team met vertrouwen na knappe zeges tegen Standard en Wolfsburg. Nog een half uur! En dan beginnen Genk en Gent aan hun duel op de 15e speeldag. Genk zal na een gelukkig gelijkspel tegen Antwerp en nederlagen op Eupen en Liverpool snakken naar een zege. Met Gent treffen ze een team met vertrouwen na knappe zeges tegen Standard en Wolfsburg.

17:30 - Vooraf Vooraf, 17 uur 30

Opstelling KRC Genk. Gaëtan Coucke, Carlos Cuesta, Sébastien Dewaest, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Sander Berge, Casper de Norre, Mbwana Samatta, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Paul Onuachu, Mbwana Samatta, Casper de Norre, Sander Berge, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Joakim Mæhle, Jhon Lucumi, Sébastien Dewaest, Carlos Cuesta, Gaëtan Coucke

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Sven Kums, Elisha Owusu, Roman Jaremtsjoek, Roman Bezoes, Jonathan David, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Laurent Depoitre, Jonathan David, Roman Bezoes, Roman Jaremtsjoek, Elisha Owusu, Sven Kums, Milad Mohammadi, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Thomas Kaminski